Amritsar News: 112 निर्वासित भारतीयों के साथ अमृतसर उतरा तीसरा अमेरिकी विमान, नए जत्थे में 19 महिलाएं शामिल

Third American plane lands in Amritsar with 112 deported Indians: अमेरिका का एक सैन्य विमान 112 भारतीयों के साथ रविवार रात अमृतसर हवाई अड्डे पर उतरा. डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन द्वारा अवैध प्रवासियों के खिलाफ की जा रही कार्रवाई के तहत निर्वासित लोगों को लाने वाली तीसरी उड़ान है. सूत्रों ने बताया कि सी-17 विमान रात 10 बजकर तीन मिनट पर उतरा. अमृतसर की डीसी साक्षी साहनी ने बताया कि 112 निर्वासितों में से 44 हरियाणा से, 33 गुजरात से, 31 पंजाब से, दो उत्तर प्रदेश से और एक-एक उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश से हैं.

निर्वासितों में 2 बच्चों समेत 19 महिलाएं

डीसी ने बताया कि निर्वासित लोगों के नए जत्थे में 19 महिलाएं और दो शिशु समेत 14 नाबालिग शामिल हैं. विमान के हवाई अड्डे पर उतरते समय कुछ लोगों के परिवार के सदस्य वहां मौजूद थे. निर्वासित लोगों का यह तीसरा जत्था महज एक अन्य अमेरिकी सैन्य विमान के 24 घंटे के भीतर अमृतसर में उतरने के बाद पहुंचा है. सभी औपचारिकताएं पूरी करने के बाद निर्वासित लोगों को घर जाने की अनुमति दी जाएगी, जिसमें आव्रजन, सत्यापन और पृष्ठभूमि जांच शामिल है. निर्वासित लोगों को उनके गंतव्य तक पहुंचाने के लिए व्यवस्था की गई है.

#WATCH | Punjab | Aircraft carrying the third batch of illegal Indian immigrants from the US landed in Amritsar

Amritsar DC Sakshi Sawhney says, "112 people have come in this flight. Their immigration is going on right now. Whatever they needed... we have provided everything,… pic.twitter.com/G95CxrBHAy

— ANI (@ANI) February 16, 2025