थर्ड क्लास क्रुक VS फर्स्ट क्लास इडियट! हिमंता और प्रियांक के बीच आखिर ये चल क्या रहा?

Himanta Vs Priyank Kharge: प्रियांक खरगे का आरोप है कि केंद्र सरकार सेमीकंडक्टर कंपनियों पर दबाव बना रही है कि वे असम और गुजरात में इन्वेस्टमेंट करें ताकि वे कर्नाटक से दूर हो जाएं. उन्होंने सबके सामने गुजरात और असम के टैलेंट और इन्फ्रास्ट्रक्चर पर सवाल उठा दिए. इसी पर हिमंता का पारा चढ़ गया.

Written By  Rachit Kumar|Last Updated: Oct 30, 2025, 12:16 AM IST
प्रियांक खरगे का आरोप है कि केंद्र सरकार सेमीकंडक्टर कंपनियों पर दबाव बना रही है कि वे असम और गुजरात में इन्वेस्टमेंट करें ताकि वे कर्नाटक से दूर हो जाएं. उन्होंने सबके सामने गुजरात और असम के टैलेंट और इन्फ्रास्ट्रक्चर पर सवाल उठा दिए. प्रियांक ने कहा कि सेमीकंडक्टर कंपनियां गुजरात और असम में क्यों जाएंगी, जब वे बेंगलुरु आना चाहती हैं. क्या वहां कोई टैलेंट है.असम में क्या है, क्या वहां कोई टैलेंट है?

प्रियांक के बयान से चढ़ा सियासी पारा

बस प्रियांक खरगे के इसी बयान पर हिमंता का पारा चढ़ गया. उन्होंने असम के युवाओं के अनादर को लेकर खरगे को फर्स्ट क्लास इडियट कह डाला. शर्मा ने यह भी कहा कि असम सरकार खरगे के बयान के खिलाफ कानूनी एक्शन लेने पर विचार कर रही है.

अब हिमंता ने प्रियांक को फर्स्ट क्लास इडियट कहा तो कांग्रेस नेता भी कहां चुप बैठने वाले थे. उन्होंने एक्स पोस्ट में हिमंता को थर्ड रेट क्रुक कह डाला. प्रियांक ने कहा, 'हमेशा की तरह, बीजेपी और मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा मेरे शब्दों को तोड़-मरोड़ कर पेश कर रहे हैं. मेरा बयान साफ और बेहद खास है, यह इस बारे में था कि कैसे सेमीकंडक्टर कंपनियों पर गुजरात और असम में प्लांट लगाने के लिए दबाव डाला जा रहा था, जबकि उन्होंने हमारे इंजीनियरिंग टैलेंट और इकोसिस्टम के कारण कर्नाटक में दिलचस्पी जताई थी.'

उन्होंने आगे कहा, 'नीति आयोग की लेटेस्ट रिपोर्ट के मुताबिक, लगभग एक दशक के बीजेपी शासन के बाद, असम आज स्वास्थ्य, शिक्षा और आर्थिक विकास जैसे महत्वपूर्ण विकास संकेतकों में सबसे निचले पांच राज्यों में शुमार है. हिमंता केवल अपनी संपत्ति ही बढ़ा पाए हैं. हर बड़ा घोटाला या भ्रष्टाचार का मामला उनके ही दरवाजे से जुड़ा हुआ लगता है, जबकि असम के युवाओं के पास न तो रोज़गार है और न ही अवसर.'

हिमंता ने फिर साधा निशाना

अब प्रियांक खरगे के बयान पर बुधवार को हिमंता बिस्व शर्मा ने निशाना साधा. उन्होंने कहा, 'हम उनसे क्या उम्मीद कर सकते हैं? मैं एक हताश शख्स हूं क्योंकि मैं असम को एक विकसित राज्य के रूप में देखना चाहता हूं. दक्षिण और पश्चिम भारत के राज्य विकसित हैं. क्या पूर्वोत्तर के किसी राज्य का मुख्यमंत्री अपने राज्य के विकास का सपना नहीं देख सकता? क्या यह हताशा है? उनके बयान से पता चलता है कि वह (प्रियांक खड़गे) एक अव्वल दर्जे के मूर्ख हैं. वह भारत को नहीं समझते. वह पूर्वोत्तर राज्यों के मूल्य को नहीं समझते. हमारे पास क्या विशेषाधिकार है? पिछले 75 वर्षों में हमारे पास एक भी निजी उद्योग नहीं था. सिर्फ एक उद्योग मिलने से, हम विशेषाधिकार प्राप्त हो जाते हैं? अब असम के लोगों को समझना चाहिए कि हमने उनके लिए क्या किया है.'  

यानी कुल मिलाकर सेमीकंडक्टर प्लांट को लेकर दोनों नेताओं में जुबानी जंग जारी है जो अगले कुछ दिन में तो थमती दिखाई नहीं दे रही है.

About the Author
author img
Rachit Kumar

नवभारत टाइम्स अखबार से शुरुआत फिर जनसत्ता डॉट कॉम, इंडिया न्यूज, आजतक, एबीपी न्यूज में काम करते हुए साढ़े 3 साल से ज़ी न्यूज़ में हैं. शिफ्ट देखने का लंबा अनुभव है.

...और पढ़ें

TAGS

Himanta Biswa SarmaPriyank Kharge

