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गोवा में तीसरे मोर्चे की दस्तक! AAP-GFP का BJP-कांग्रेस पर सीधा हमला, पोस्टर से गरमाई सियासत

गोवा में 2027 विधानसभा चुनाव से पहले AAP और गोवा फॉरवर्ड पार्टी ने साझा पोस्टर के जरिए बीजेपी-कांग्रेस पर निशाना साधा है. दोनों दल तीसरे विकल्प की जमीन तैयार कर रहे हैं, जिससे राज्य में चुनावी मुकाबला बहुकोणीय होने की संभावना बढ़ी है.

Written ByZee News Desk
Published: Sep 12, 2026, 05:42 PM IST|Updated: Sep 12, 2026, 05:42 PM IST
गोवा में तीसरे मोर्चे की दस्तक! AAP-GFP का BJP-कांग्रेस पर सीधा हमला, पोस्टर से गरमाई सियासत

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