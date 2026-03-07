'अमेरिका भारत को ब्लैकमेल कर रहा और...', राहुल गांधी ने किस बात को लेकर पीएम मोदी को घेरा?

Rahul Gandhi on India-US trade deal: भारत और अमेरिका के बीच हुई ट्रेड डील (India US Trade deal) को लेकर लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने एक बार फिर पीएम मोदी और केंद्र सरकार पर निशाना साधा है. राहुल गांधी ने केरल के तिरुवनंतपुरम में आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री मोदी से पहले देश के किसी भी अन्य प्रधानमंत्री ने भारतीय के कृषि सेक्टर को अमेरिकी किसानों के लिए नहीं खोला था. राहुल गांधी का मानना है कि इस डील से भारत के एग्रीकल्चर सेक्टर में तबाही होगी. इसके अलावा अमेरिका के साथ कुछ अन्य क्षेत्रों में सहयोग को लेकर भी राहुल गांधी ने सरकार पर हमला बोला है.

एनर्जी सिक्योरिटी खतरे में: राहुल गांधी

राहुल गांधी केरल से सांसद रह चुके हैं. केरल में इसी साल विधानसभा चुनाव हैं. केरल में कांग्रेस दस सालों से सत्ता से दूर है. कुछ समय पहले केरल में हुए स्थानीय चुनावों में बीजेपी भी जबरजस्त प्रदर्शन करके अपने वोट शेयर में इजाफा किया है. ऐसे में राहुल गांधी केरल से लगातार न सिर्फ पीएम मोदी कि केंद्र सरकार बल्कि मुख्यमंत्री पिनराई विजयन की अगुवाई वाली लेफ्ट सरकार पर भी लगातार हमलावर बने हुए हैं.

शनिवार को राहुल गांधी ने अमेरिका के एनर्जी सेक्टर में सहयोग को लेकर चिंता जताई है. राहुल गांधी ने कहा, प्रधानमंत्री मोदी ने अमेरिका से महज एक वादा करके देश की ऊर्जा सुरक्षा को गहरी चोट पहुंचाई है. सोचिए भारत के प्रधानमंत्री ने प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप से वादा किया है कि इंडिया सिर्फ उन्हीं देशों से तेल खरीदेगा जिनसे अमेरिका चाहेगा. तीसरी चीज जो प्रेसिडेंट ट्रंप ने प्रधानमंत्री मोदी से निकलवाई है, वह है इंडियन डेटा. जो खतरे में है. पीएम मोदी ने प्रेसिडेंट ट्रंप से वादा किया है कि हम यूनाइटेड स्टेट्स से अरबों डॉलर का इंपोर्ट खरीदेंगे. इन सबके बावजूद मुझे यह भरोसा है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी नॉर्मल हालात में इंडियन किसान और इंडियन डेटा को नहीं बेचेंगे. ये सब कंप्रोमाइज की ओर इशारा करता है.

चौकाने वाला बयान

राहुल गांधी ने ये भी कहा, 'प्रधानमंत्री मोदी डरे हुए हैं कि बीजेपी के फाइनेंस का राज भारत के लोगों के सामने आ जाएगा. इसीलिए प्रधानमंत्री मोदी ने अमेरिका और भारत की डील पर साइन कर दिया. आप YouTube पर जाकर सर्च करेंगे तो पाएंगे कि ट्रंप खुलेआम भारत के प्रधानमंत्री को धमका रहे हैं, उनको कंट्रोल कर रहे हैं.

