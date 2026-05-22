भारत का ये शहर है ‘मशरूम की राजधानी’, कैसे मिली खास पहचान? खूब पैसे छापते हैं किसान

Mushroom Capital of India: भारत के अलग-अलग शहर अपनी खास चीजों के लिए मशहूर हैं. कुछ शहर खास सब्जियों के लिए जाने जाते हैं, तो कुछ शहरों की पहचान खास फलों के लिए होती है. देश के विभिन्न शहरों में कई ऐसी वस्तुएं मिलती हैं, जो उसको खास बनाती है. भारत को विविधताओं का देश भी माना जाता है. पहाड़ से लेकर मैदानी हिस्सों तक देश के अलग-अलग राज्य अपनी अलग पहचान रखते हैं.

इस बीच हम आपको बताते हैं कि आखिर, जिस मशरूम को हम बड़े चाव से खाने में इस्तेमाल करते हैं वह देश के किस हिस्से में सबसे अधिक उगाया जाता है. मशरूम का नाम सुनते ही कई लोगों की भूख और बढ़ जाती है. आज हम अपने लेख में बताएंगे कि आखिर मशरूम देश के किस हिस्से में सबसे अधिक उगाया जाता है. देश का एक ऐसा शहर भी है, जिसको मशरूम की राजधानी कहते हैं.

मशरूम सिटी ऑफ इंडिया

हिमाचल प्रदेश के सोलन शहर को मशरूम सिटी ऑफ इंडिया यानी भारत की मशरूम की राजधानी के नाम से भी जाना जाता है. हिमाचल प्रदेश के सोलन शहर को साल 1997 में यह पहचान मिली थी. बता दें कि उस वक्त भारतीय मशरूम सम्मेलन के दौरान हिमाचल प्रदेश के तत्कालीन सीएम वीरभद्र सिंह ने सोलन को मशरूम सिटी ऑफ इंडिया घोषित किया था. बता दें कि हिमाचल के सोलन को मशरूम की सबसे अधिक खेती और रिसर्च में इस शहर का अहम योगदान रहा है, इस कारण इस शहर को ये सम्मान मिला.

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सोलन को क्यों मिला यह सम्मान

मशरूम अनुसंधान निदेशालय (Directorate of Mushroom Research) हिमाचल प्रदेश के सोलन में ही स्थित है. यहीं पर मशरूम की नई किश्मों, खेती के तरीके और उत्पादन बढ़ाने पर रिसर्च किया जाता है. यही कारण है किय देश भर के किसान और वैज्ञानिक भी यहां प्रशिक्षण लेने के लिए आते हैं.

मशरूम से किसानों की अच्छी कमाई

गौरतलब है कि मशरूम की खेती यहां के और आसपास के किसानों की अच्छी आय का जरिया बन चुका है. बता दें कि कम जगह और कम समय में होने वाली इस खेती से कई लोग अच्छा पैसा कमाते हैं. सबसे खास बात है कि मशरूम की बढ़ती मांग ने युवाओं को भी इस खेती की ओर आकर्षित किया है.

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मशरूम की लगातार बढ़ रही मांग

ध्यान देने वाली बात है कि पिछले कुछ वर्षों में मशरूम की मांग खूब बढ़ी है. न केवल भारत बल्कि दुनिया के भी कई देशों में इसकी मांग लगातार बढ़ रही है. मशरूम को एक हेल्दी फूड माना जाता है और इसमें प्रोटीन, विटामिन और कई जरूरी पोषक तत्व भी पाए जाते हैं. हिमाचल के अलावा महाराष्ट्र और बिहार जैसे राज्यों में भी मशरूम की बड़े स्तर पर खेती होती है.

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