भारत का वो शहर, जहां पैदा होती है देश की 75% किशमिश; लोग कहते हैं Raisin Capital

Raisin Production: इन सबके बीच क्या आपको पता है कि देश का वह राज्य कौन सा है, जहां पर सबसे अधिक किशमिश का उत्पादन होता है. हैरान करने वाली बात है कि इस राज्य में सबसे अधिक 75 प्रतिशत के करीब किशमिश का उत्पादन होता है और देश के साथ विदेशों में भी यहीं से किशमिश की सप्लाई की जाती है. यदी आपको इस राज्य के बारे में नहीं पता तो आइए हम आपको बताते हैं.

कहां होता है किशमिश का सबसे अधिक उत्पादन?

किशमिश को आम तौर पर सूखा अंगूर भी कहा जाता है. यह केवल स्वादिष्ट ही नहीं, बल्कि सेहत के लिए काफी फायदेमंद होता है. किशमिश पोषक के तत्वों से भरा होता है. किशमिश में प्रचूर मात्रा में आयरनस पोटैशियम, केल्शियम, फाइबर और एंटीऑक्सिडेंट मौजूद होते हैं, जो शरीर को ताकत प्रदान करते हैं.

भारत में किशमिश का उत्पादन सबसे अधिक महाराष्ट्र में होता है. महाराष्ट्र के सांगली को को 'किशमिश की राजधानी'(Raisin Capital of India) के नाम से भी जाना जाता है. बता दें कि भारत का कुल किशमिश का उत्पादन में करीब 75 प्रतिशत यही होता है.

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किशमिश के प्रकार पता हैं आपको?

बता दें कि किशमिश कुल दो प्रकार के होते हैं. इसमें बेदाना किशमिश और मनुका या मुन्नक्का किशमिश शामिल हैं. बेदाना किशमिश को अंगूरों से बनाया जाता है, जो पूरी तरीके से बीज रहित होती है. वहीं, बाजारों में इस किशमिश की मांग काफी अधिक होती है. इसके अलवा जो किशमिश बीज वाले अंगूरे से बनते हैं उसे मनुका या मुन्नक्का कहते हैं.

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अन्य राज्यों में भी होता है कि किशमिश का उत्पादन

न केवल महाराष्ट्र बल्कि, देश के कई ऐसे राज्य हैं, जहां पर किशमिश का सबसे अधिक उत्पादन किया जाता है.पंजाब, कर्नाटक और राजस्थान में भी किशमिश का उत्पदान होता है. राजस्थान के बीकानेर में सबसे अधिक किशमिश का उत्पादन होता है. जहां से देश के अन्य शहरों में किशमिश की सप्लाई होती है.

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