Advertisement
trendingNow13223810
Hindi Newsदेशभारत का वो शहर, जहां पैदा होती है देश की 75% किशमिश; लोग कहते हैं Raisin Capital

भारत का वो शहर, जहां पैदा होती है देश की 75% किशमिश; लोग कहते हैं Raisin Capital

भारत में सूखे मेवा का उत्पादन बड़ी मात्रा में किया जाता है और इसकी सप्लाई दुनिया के कई देशों में की जाती है. लेकिन क्या आपको पता है कि किशमिश की सप्लाई भारत के किस राज्य में सबसे अधिक की जाती है. यहां पर किशमिश का देश के कुल उत्पादन का लगभग 75 प्रतिशत है. आइए आपको इस राज्य के बारे में बताते हैं...

Written By  abhinav tripathi|Last Updated: May 20, 2026, 03:55 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

AI Generated Image
AI Generated Image

Raisin Production: इन सबके बीच क्या आपको पता है कि देश का वह राज्य कौन सा है, जहां पर सबसे अधिक किशमिश का उत्पादन होता है. हैरान करने वाली बात है कि इस राज्य में सबसे अधिक 75 प्रतिशत के करीब किशमिश का उत्पादन होता है और देश के साथ विदेशों में भी यहीं से किशमिश की सप्लाई की जाती है.  यदी आपको इस राज्य के बारे में नहीं पता तो आइए हम आपको बताते हैं. 

कहां होता है किशमिश का सबसे अधिक उत्पादन? 

किशमिश को आम तौर पर सूखा अंगूर भी कहा जाता है. यह केवल स्वादिष्ट ही नहीं, बल्कि सेहत के लिए काफी फायदेमंद होता है. किशमिश पोषक के तत्वों से भरा होता है. किशमिश में प्रचूर मात्रा में आयरनस पोटैशियम, केल्शियम, फाइबर और एंटीऑक्सिडेंट मौजूद होते हैं, जो शरीर को ताकत प्रदान करते हैं. 

भारत में किशमिश का उत्पादन सबसे अधिक महाराष्ट्र में होता है. महाराष्ट्र के सांगली को को 'किशमिश की राजधानी'(Raisin Capital of India) के नाम से भी जाना जाता है. बता दें कि भारत का कुल किशमिश का उत्पादन में करीब 75 प्रतिशत यही होता है. 

Add Zee News as a Preferred Source

किशमिश के प्रकार पता हैं आपको? 

बता दें कि किशमिश कुल दो प्रकार के होते हैं. इसमें बेदाना किशमिश और मनुका या मुन्नक्का किशमिश शामिल हैं. बेदाना किशमिश को अंगूरों से बनाया जाता है, जो पूरी तरीके से बीज रहित होती है. वहीं, बाजारों में इस किशमिश की मांग काफी अधिक होती है.  इसके अलवा जो किशमिश बीज वाले अंगूरे से बनते हैं उसे  मनुका या मुन्नक्का कहते हैं.

यह भी पढ़ें: जब सिलीगुड़ी तक पहुंचेगी भारत की बुलेट ट्रेन, ‘चिकन नेक’ की ओर आंख उठाकर भी नहीं देखेगा बांग्लादेश-चीन

अन्य राज्यों में भी होता है कि किशमिश का उत्पादन 

न केवल महाराष्ट्र बल्कि, देश के कई ऐसे राज्य हैं, जहां पर किशमिश का सबसे अधिक उत्पादन किया जाता है.पंजाब, कर्नाटक और राजस्थान में भी किशमिश का उत्पदान होता है. राजस्थान के बीकानेर में सबसे अधिक किशमिश का उत्पादन होता है.  जहां से देश के अन्य शहरों में किशमिश की सप्लाई होती है. 

यह भी पढ़ें: मानसूनी बादल तो बनने लगे, लेकिन 2002 से तुलना क्यों हो रही? भीषण गर्मी को लेकर मौसम एक्सपर्ट ने किया आगाह

Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Zee News Hindi पर. Hindi News और India News in Hindi के लिए जुड़े रहें हमारे साथ.

About the Author
author img
abhinav tripathi

अभिनव त्रिपाठी जी न्यूज हिंदी में बतौर सब एडिटर कार्यरत हैं।  पत्रकारिता के क्षेत्र में 3 साल से अधिक समय का अनुभव रखते हैं। डेस्क पर रियल टाइम की देश-विदेश की खबरों को कवर करते हैं। राष्ट्रीय राजन...और पढ़ें

TAGS

Raisin capitalMaharashtra

Trending news

तरबूज से हुई मौतों का रहस्‍य गहराया, नमक के सैंपल में छिपा है राज !
Watermelon Case
तरबूज से हुई मौतों का रहस्‍य गहराया, नमक के सैंपल में छिपा है राज !
इस शहर में पहुंचते ही ठहर जाते हैं लड़कियों के पांव, सबसे अलग हैं यहां के गोलगप्पे
Golgappa Name
इस शहर में पहुंचते ही ठहर जाते हैं लड़कियों के पांव, सबसे अलग हैं यहां के गोलगप्पे
ये भी तो एक 'जंग' है! भीषण गर्मी में गुजरात से आई एक तस्वीर कुछ कह रही है
Monsoon 2026
ये भी तो एक 'जंग' है! भीषण गर्मी में गुजरात से आई एक तस्वीर कुछ कह रही है
जज साहब...मुझे मराठी नहीं आती, धर्मांतरण केस में आरोपी को मिली जमानत
Ulhasnagar
जज साहब...मुझे मराठी नहीं आती, धर्मांतरण केस में आरोपी को मिली जमानत
भारत का वो रहस्यमयी गांव, जहां सांपों के बीच बेखौफ जीवन जीते हैं लोग
Snakes
भारत का वो रहस्यमयी गांव, जहां सांपों के बीच बेखौफ जीवन जीते हैं लोग
राहुल गांधी का आपत्तिजनक बयान; PM मोदी-अमित शाह के लिए क्या बोल गए नेता प्रतिपक्ष
Rahul Gandhi targeted PM Modi
राहुल गांधी का आपत्तिजनक बयान; PM मोदी-अमित शाह के लिए क्या बोल गए नेता प्रतिपक्ष
तमिलनाडु के बाद केरल में 'वंदे मातरम्' पर विवाद, आपस में क्यों भिड़ गए लेफ्ट और BJP?
Kerala
तमिलनाडु के बाद केरल में 'वंदे मातरम्' पर विवाद, आपस में क्यों भिड़ गए लेफ्ट और BJP?
जब 50 डिग्री पहुंच गया था पारा... भारत के इतिहास की सबसे भयंकर गर्मी
india heatwave
जब 50 डिग्री पहुंच गया था पारा... भारत के इतिहास की सबसे भयंकर गर्मी
ये मानसून आता कहां से है? 17 हजार किमी दूर 'छोटे बच्चे' से भारत को टेंशन क्यों है
Monsoon 2026
ये मानसून आता कहां से है? 17 हजार किमी दूर 'छोटे बच्चे' से भारत को टेंशन क्यों है
मेलोनी के साथ डिनर और फिर कोलोसियम की सैर! इंटरनेट पर फिर हिट हुई दोनों की जोड़ी
PM Modi Italy Visit
मेलोनी के साथ डिनर और फिर कोलोसियम की सैर! इंटरनेट पर फिर हिट हुई दोनों की जोड़ी