H1B पॉलिसी पलटेगा समीकरण, बैकफुट पर जाएगा अमेरिका; भारत के ऐसे खुलेंगे भाग्य

Former Deplomate Anil Triguniyat Slams Trump Decision H1B Visa: पूर्व राजनयिक अनिल त्रिगुनियात ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की H-1B वीजा पॉलिसी की आलोचना की है. उन्होंने इसके पीछे की वजह बढ़ाई गई फीस को बताया है. पूर्व राजनयिक ने बताया कि इस नई H-1B वीजा पॉलिसी से स्टार्टअप्स और छोटे टेक फर्मों को विदेशी कर्मचारियों को नियुक्त करने में मुश्किल होगी और इसका नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा.
Donald Trump New H1B Visa Policy: अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने H-1B वीजा पॉलिसी पर बड़ा बदलाव किया है. अब नई पॉलिसी के मुताबिक H-1B वीजा के लिए एक लाख अमेरिकी डॉलर प्रतिवर्ष की फीस लगाई है. भारत के पूर्व राजनयिक अनिल त्रिगुनायत ने अमेरिकी राष्ट्रपति के इस कदम की आलोचना की है. पूर्व भारतीय राजनयिक ने कहा कि अमेरिका के इस कदम से भारत पर सीधा प्रभाव पड़ेगा. लेकिन ट्रंप का ये फैसला अमेरिका को बैकफुट पर ले जाएगा. अनिल त्रिगुनायत ने कहा, 'मेरे विचार से ट्रंप का ये फैसला अमेरिका को बैकफुट पर ले जाएगा. आज की तारीख में भारत ही एक ऐसा देश है जो पूरी दुनिया को प्रतिभावान कर्मचारी दे रहा है और ये आगे भी जारी रहेगा क्योंकि यह एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है.'
पूर्व राजनयिक अनिल त्रिगुनियात ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की H-1B वीजा पॉलिसी की आलोचना की है. उन्होंने इसके पीछे की वजह बढ़ाई गई फीस को बताया है. पूर्व राजनयिक ने बताया कि इस नई H-1B वीजा पॉलिसी से स्टार्टअप्स और छोटे टेक फर्मों को विदेशी कर्मचारियों को नियुक्त करने में मुश्किल होगी और इसका नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा. ट्रंप सरकार ने H-1B वीजा के लिए वार्षिक शुल्क एक लाख डॉलर (लगभग 88 लाख रुपये) कर दिया है और इसके पीछे की वजह बताते हुए कहा कि इसका मुख्य उद्देश्य अमेरिकियों को नौकरी देना और H-1B वीजा के दुरुपयोग को रोकना है.
इस फैसले से सबसे बड़ा नुकसान भारत काः अनिल त्रिगुनायत
पूर्व राजनयिक अनिल त्रिगुनायत ने तर्क देते हुए कहा कि यह कदम अमेरिकी प्रतिस्पर्धात्मकता की कीमत पर राजस्व बढ़ाने का लक्ष्य रखता है तो वे मूल रूप से यह कोशिश कर रहे हैं कि उद्योग से जितना संभव हो उतना पैसा निकाला जाए. भले ही यह अंततः संयुक्त राज्य की कीमत पर हो और कॉरपोरेट्स को 20 लाख डॉलर में गोल्ड कार्ड देकर और फिर प्रत्येक एच-1बी वीजा के लिए 100,000 डॉलर का भुगतान करने के लिए कहकर इसे कठिन बनाया जा रहा है. जैसा कि आप जानते हैं कि भारत इस वीजा का सबसे बड़ा उपयोगकर्ता है. इसलिए इसका सीधा प्रभाव हम पर ही पड़ेगा. यह विभिन्न कंपनियों को अंततः संयुक्त राज्य में लोगों को लाने के बजाय ऑनलाइन काम करने के लिए प्रेरित कर सकता है जो कि पहले से ही काफी हद तक हो रहा है.'
नीति आयोग के पूर्व सीईओ अमिताभ कान्त का दावा
नीति आयोग के पूर्व सीईओ और पूर्व जी20 शेरपा अमिताभ कान्त अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के एच-1बी वीजा सुधार को भारत के नवाचार पारिस्थितिकी तंत्र के लिए संभावित वरदान के रूप में देखते हैं. अमिताभ कान्त ने अमेरिकी राष्ट्रपति के इस फैसले के बाद ये दावा किया है कि उनका ये फैसला अमेरिका में विदेशी प्रतिभाओं को दबा देगा और ऐसे में दुनिया के इन एक्सपर्ट्स को भारतीय तकनीकि केंद्रों जैसे हैदराबाद, बेंगलुरु, पुणे, गुरुग्राम और नोएडा की ओर खींचकर ले आएगा. अमिताभ कान्त ने आगे कहा कि अमेरिका के इस फैसले के बाद भारत के सर्वश्रेष्ठ डॉक्टरों, इंजीनियरों, वैज्ञानिकों और आईटी प्रोफेशनल्स को भारत की वृद्धि और विकास में योगदान देने का अवसर मिलेगा. ट्रंप के इस फैसले से अमेरिका की हानि और भारत का लाभ होगा.
