H1B पॉलिसी पलटेगा समीकरण, बैकफुट पर जाएगा अमेरिका; भारत के ऐसे खुलेंगे भाग्य
Advertisement
trendingNow12929707
Hindi Newsदेश

H1B पॉलिसी पलटेगा समीकरण, बैकफुट पर जाएगा अमेरिका; भारत के ऐसे खुलेंगे भाग्य

Former Deplomate Anil Triguniyat Slams Trump Decision H1B Visa: पूर्व राजनयिक अनिल त्रिगुनियात ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की H-1B वीजा पॉलिसी की आलोचना की है. उन्होंने इसके पीछे की वजह बढ़ाई गई फीस को बताया है. पूर्व राजनयिक ने बताया कि इस नई H-1B वीजा पॉलिसी से स्टार्टअप्स और छोटे टेक फर्मों को विदेशी कर्मचारियों को नियुक्त करने में मुश्किल होगी और इसका नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा.

Written By  Ravindra Singh|Last Updated: Sep 20, 2025, 12:03 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

H1B पॉलिसी पलटेगा समीकरण, बैकफुट पर जाएगा अमेरिका; भारत के ऐसे खुलेंगे भाग्य

Donald Trump New H1B Visa Policy: अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने H-1B वीजा पॉलिसी पर बड़ा बदलाव किया है. अब नई पॉलिसी के मुताबिक H-1B वीजा के लिए एक लाख अमेरिकी डॉलर प्रतिवर्ष की फीस लगाई है. भारत के पूर्व राजनयिक अनिल त्रिगुनायत ने अमेरिकी राष्ट्रपति के इस कदम की आलोचना की है. पूर्व भारतीय राजनयिक ने कहा कि अमेरिका के इस कदम से भारत पर सीधा प्रभाव पड़ेगा. लेकिन ट्रंप का ये फैसला अमेरिका को बैकफुट पर ले जाएगा. अनिल त्रिगुनायत ने कहा, 'मेरे विचार से ट्रंप का ये फैसला अमेरिका को बैकफुट पर ले जाएगा. आज की तारीख में भारत ही एक ऐसा देश है जो पूरी दुनिया को प्रतिभावान कर्मचारी दे रहा है और ये आगे भी जारी रहेगा क्योंकि यह एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है.' 

पूर्व राजनयिक अनिल त्रिगुनियात ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की H-1B वीजा पॉलिसी की आलोचना की है. उन्होंने इसके पीछे की वजह बढ़ाई गई फीस को बताया है. पूर्व राजनयिक ने बताया कि इस नई H-1B वीजा पॉलिसी से स्टार्टअप्स और छोटे टेक फर्मों को विदेशी कर्मचारियों को नियुक्त करने में मुश्किल होगी और इसका नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा. ट्रंप सरकार ने H-1B वीजा के लिए वार्षिक शुल्क एक लाख डॉलर (लगभग 88 लाख रुपये) कर दिया है और इसके पीछे की वजह बताते हुए कहा कि इसका मुख्य उद्देश्य अमेरिकियों को नौकरी देना और H-1B वीजा के दुरुपयोग को रोकना है. 

इस फैसले से सबसे बड़ा नुकसान भारत काः अनिल त्रिगुनायत
पूर्व राजनयिक अनिल त्रिगुनायत ने तर्क देते हुए कहा कि यह कदम अमेरिकी प्रतिस्पर्धात्मकता की कीमत पर राजस्व बढ़ाने का लक्ष्य रखता है तो वे मूल रूप से यह कोशिश कर रहे हैं कि उद्योग से जितना संभव हो उतना पैसा निकाला जाए. भले ही यह अंततः संयुक्त राज्य की कीमत पर हो और कॉरपोरेट्स को 20 लाख डॉलर में गोल्ड कार्ड देकर और फिर प्रत्येक एच-1बी वीजा के लिए 100,000 डॉलर का भुगतान करने के लिए कहकर इसे कठिन बनाया जा रहा है. जैसा कि आप जानते हैं कि भारत इस वीजा का सबसे बड़ा उपयोगकर्ता है. इसलिए इसका सीधा प्रभाव हम पर ही पड़ेगा. यह विभिन्न कंपनियों को अंततः संयुक्त राज्य में लोगों को लाने के बजाय ऑनलाइन काम करने के लिए प्रेरित कर सकता है जो कि पहले से ही काफी हद तक हो रहा है.'

Add Zee News as a Preferred Source

नीति आयोग के पूर्व सीईओ अमिताभ कान्त का दावा
नीति आयोग के पूर्व सीईओ और पूर्व जी20 शेरपा अमिताभ कान्त अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के एच-1बी वीजा सुधार को भारत के नवाचार पारिस्थितिकी तंत्र के लिए संभावित वरदान के रूप में देखते हैं. अमिताभ कान्त ने अमेरिकी राष्ट्रपति के इस फैसले के बाद ये दावा किया है कि उनका ये फैसला अमेरिका में विदेशी प्रतिभाओं को दबा देगा और ऐसे में दुनिया के इन एक्सपर्ट्स को भारतीय तकनीकि केंद्रों जैसे हैदराबाद, बेंगलुरु, पुणे, गुरुग्राम और नोएडा की ओर खींचकर ले आएगा. अमिताभ कान्त ने आगे कहा कि अमेरिका के इस फैसले के बाद भारत के सर्वश्रेष्ठ डॉक्टरों, इंजीनियरों, वैज्ञानिकों और आईटी प्रोफेशनल्स को भारत की वृद्धि और विकास में योगदान देने का अवसर मिलेगा. ट्रंप के इस फैसले से अमेरिका की हानि और भारत का लाभ होगा. 

यह भी पढ़ेंः US ने H-1B वीजा के क्यों बदले नियम, अब भारतीय कर्मचारियों पर क्या पड़ेगा असर?

Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Zee News Hindi पर. Hindi News और India News in Hindi के लिए जुड़े रहें हमारे साथ.

About the Author
author img
Ravindra Singh

देश-विदेश की खबरों के साथ क्राइम की खबरों पर पैनी नजर, एक दशक से भी ज्यादा समय से डिजिटल मीडिया में सक्रिय.

...और पढ़ें

TAGS

Donald Trump

Trending news

40 लाख सैलरी फिर भी जिंदगी से गायब ऐशो-आराम, ऑफिस जाने से पहले रोज रोती है ये लड़की
high salary job stress
40 लाख सैलरी फिर भी जिंदगी से गायब ऐशो-आराम, ऑफिस जाने से पहले रोज रोती है ये लड़की
समुद्र से समृद्धि! मुंबई को आज मिलेगा सबसे बड़ा क्रूज टर्मिनल, PM मोदी देंगे तोहफा
Mumbai International Cruise Terminal
समुद्र से समृद्धि! मुंबई को आज मिलेगा सबसे बड़ा क्रूज टर्मिनल, PM मोदी देंगे तोहफा
मक्का–मदीना की AI से बनी तस्वीर पर विवाद से सुलगा वडोदरा, जुनीगढ़ी में भड़की हिंसा
Mecca
मक्का–मदीना की AI से बनी तस्वीर पर विवाद से सुलगा वडोदरा, जुनीगढ़ी में भड़की हिंसा
नई दिशा में बहेगी सिंधु , इन राज्यों की बुझाएगी प्यास; डैम परियोजनाओं का भी प्लान
Indus Waters Treaty
नई दिशा में बहेगी सिंधु , इन राज्यों की बुझाएगी प्यास; डैम परियोजनाओं का भी प्लान
Ex PMs से लेकर RSS तक, तिहाड़ में बंद आतंकी यासीन मलिक का चौंकाने वाला खुलासा
Yasin Malik affidavit
Ex PMs से लेकर RSS तक, तिहाड़ में बंद आतंकी यासीन मलिक का चौंकाने वाला खुलासा
J&K में CIK के कार्रवाई, टेरर केस में पुलवामा समेत 6 जिलों में तलाशी अभियान जारी
Jammu and Kashmir
J&K में CIK के कार्रवाई, टेरर केस में पुलवामा समेत 6 जिलों में तलाशी अभियान जारी
गाड़ी में स्टीकर नहीं तो कॉलेज में नो एंट्री, इस यूनिवर्सिटी में छात्रों के लिए नियम
Punjab University
गाड़ी में स्टीकर नहीं तो कॉलेज में नो एंट्री, इस यूनिवर्सिटी में छात्रों के लिए नियम
Aaj Ki Taza Khabar Live: गुजरात में पीएम मोदी के दौरे की तैयारी, सीएम भूपेंद्र पटेल ने भेजा खास संदेश
breaking news
Aaj Ki Taza Khabar Live: गुजरात में पीएम मोदी के दौरे की तैयारी, सीएम भूपेंद्र पटेल ने भेजा खास संदेश
वो दाना डालेंगे आप जाल में ना फंसना, इस मुस्लिम देश की यात्रा को लेकर एडवाइजरी जारी
iran
वो दाना डालेंगे आप जाल में ना फंसना, इस मुस्लिम देश की यात्रा को लेकर एडवाइजरी जारी
वापस एक्टिव हुआ मानसून, इन जगहों पर झमाझम बरसेगा पानी, IMD ने दी चेतावनी
Weather
वापस एक्टिव हुआ मानसून, इन जगहों पर झमाझम बरसेगा पानी, IMD ने दी चेतावनी
;