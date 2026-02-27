Advertisement
'इलाहाबाद है भाई, एक सप्ताह लग जाएगा भांग का नशा उतरने में', बोलकर खिलखिला उठे CJI सूर्यकांत

Chief Justice Surya Kant News: NCERT की किताबों को लेकर पिछले कुछ दिनों से उखड़े हुए सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस सूर्यकांत शुक्रवार को अलग मूड में नजर आए. उन्होंने यूपी से जुड़े एक मामले में सुनवाई करते हुए कहा, 'इलाहाबाद है भाई, भांग का नशा उतरने में एक सप्ताह लग जाएगा.' यह बोलकर वे खिलखिला उठे.

Written By  Devinder Kumar|Last Updated: Feb 27, 2026, 04:32 PM IST
CJI Surya Kant Remark on Allahabad High Court Bhang News: एनसीईआरटी की किताब में 'न्यायपालिका में भ्रष्टाचार' का पाठ शामिल किए जाने के बाद सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस सूर्यकांत सरकार पर भड़के हुए हैं. उन्होंने कठोर लहजे में अधिकारियों को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है. इस नोटिस के बाद से अधिकारियों के हाथ-पांव फूले हुए हैं. माना जा रहा है कि 11 मार्च के बाद कई अफसरों पर गाज गिर सकती है. हालांकि शुक्रवार को चीफ जस्टिस को नया चेहरा दुनिया के सामने आया. यूपी से जुड़े एक मामले की सुनवाई करते हुए वे हास्य-विनोद के मूड में दिखाई दिए.

'एक सप्ताह तो लग जाएगा भांग का नशा उतरने में'

बार एंड बेंच की रिपोर्ट के मुताबिक, जस्टिस सूर्यकांत के नेतृत्व वाली पीठ सुरेश देवी बनाम इलाहाबाद हाई कोर्ट मामले की सुनवाई कर रही थी. हियरिंग के बाद सीजेआई ने इस मामले को होली की छुट्टियों के बाद लिस्ट करने की बात कही. इसके तुरंत बाद उन्होंने मजेदार कमेंट करते हुए इसे और एक सप्ताह आगे बढ़ा दिया.

जस्टिस सूर्यकांत ने विनोदी स्वभाव में कहा, 'केस को होली ब्रेक के बाद सूचीबद्ध करें. नहीं-नहीं... उस हफ्ते के बाद ही सूचीबद्ध करें... इलाहाबाद है भाई... एक सप्ताह तो लग जाएगा भांग का नशा उतरने में.'

लोगों के चेहरों पर आ गई मुस्कान

उन्होंने यह टिप्पणी मजाकिया माहौल में की और यह किसी न्यायिक आदेश का हिस्सा नहीं थी. सीजेआई का यह कमेंट सुनते ही कोर्ट रूम में मौजूद लोगों के चेहरे पर मुस्कान आ गई. 

बताते चलें कि होली के मौके पर यूपी-बिहार, झारखंड में भांग की लस्सी और पकोड़ी खाना सामान्य परंपरा का हिस्सा है. खासकर प्रयागराज के आसपास के इलाकों में होली पर भांग का सेवन करना आम बात मानी जाती है. क्या आम, क्या खास, हर कोई होली पर भांग के नशे में चूर नजर आता है. सीजेआई सूर्यकांत ने इसी परंपरा की ओर संकेत करते हुए यह मजेदार टिप्पणी की. 

केस पर नहीं पड़ेगा कोई असर

रिपोर्ट के मुताबिक, सुरेश देवी बनाम इलाहाबाद हाई कोर्ट मामला अभी लंबित है. जिसे सुप्रीम कोर्ट ने होली छुट्टियों के बाद सुनवाई के लिए लिस्ट करने का आदेश दिया है. चूंकि सीजेआई की यह टिप्पणी अदालती कार्यवाही का हिस्सा नहीं थी. इसलिए केस के कानूनी पहलू पर भी इसका कोई असर नहीं पड़ेगा. 

About the Author
author img
Devinder Kumar

अमर उजाला, नवभारत टाइम्स और जी न्यूज चैनल में काम कर चुके हैं. अब जी न्यूज नेशनल हिंदी वेबसाइट में अहम जिम्मेदारी निभा रहे हैं. राष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय और जियो पॉलिटिकल मामलों पर गहरी पकड़ हैं....और पढ़ें

