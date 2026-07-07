Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • हिंदी न्यूज़
  • /देश
  • /ये भूस्खलन प्राकृतिक नहीं, मैन-मेड था! वायनाड में 5 लोगों की मौत से भड़के मंत्री, हादसे के लिए टनल कंपनी को बताया जिम्मेदार

'ये भूस्खलन प्राकृतिक नहीं, मैन-मेड था!' वायनाड में 5 लोगों की मौत से भड़के मंत्री, हादसे के लिए टनल कंपनी को बताया जिम्मेदार

Kerala Wayanad Landslide News: केरल के वायनाड में भूस्खलन से 5 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 6 लोग घायल हो गए हैं. राज्य के मंत्रियों ने इस हादसे के लिए टनल बना रही कंपनी को जिम्मेदार ठहराया है. उन्होंने कहा कि अगर कंपनी ने मलबा हटवा लिया होता तो यह हादसा नहीं होता.

Written ByDevinder Kumar
Published: Jul 07, 2026, 10:46 PM IST|Updated: Jul 07, 2026, 10:47 PM IST
'ये भूस्खलन प्राकृतिक नहीं, मैन-मेड था!' वायनाड में 5 लोगों की मौत से भड़के मंत्री, हादसे के लिए टनल कंपनी को बताया जिम्मेदार
Source: ज़ी न्यूज़ डेस्क

About the Author

Devinder Kumar

Devinder Kumar

Zee News में देश-दुनिया और ब्रेकिंग पर नजर रखते हैं. पत्रकारिता में 17 वर्ष का अनुभव है. किसी भी बीट और शिफ्ट में काम करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं.

 

 

Read More

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
दिल्ली में फिल्मी स्टाइल में चोरी, अलार्म बजने के बाद भी नहीं रुके बदमाश
Delhi crime news53 min ago
2
Reinhold Messner59 min ago
3
Delhi NCR Traffic Advisory News1 hr ago
4
Latest raipur News1 hr ago
5
Ind vs Eng1 hr ago