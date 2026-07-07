'ये भूस्खलन प्राकृतिक नहीं, मैन-मेड था!' वायनाड में 5 लोगों की मौत से भड़के मंत्री, हादसे के लिए टनल कंपनी को बताया जिम्मेदार

Kerala Wayanad Landslide Ministers' Statement: भारी बारिश की वजह से वायनाड में हुए भूस्खलन और उसमें 5 लोगों की मौत के बाद केरल में सियासत गर्मा गई है. राज्य सरकार के मंत्री रमेश चेन्निथला और टी सिद्दीक ने इसके लिए वायनाड में टनल प्रोजेक्ट बना रही कंपनी को जिम्मेदार ठहाराया है. दोनों मंत्रियों ने कहा कि कंपनी ने प्रोजेक्ट साइट पर अवैज्ञानिक तरीके से मलबा डंप कर दिया. जिसके चलते यह घटना हुई. वहीं कंपनी दिलीप बिल्डकॉन ने आरोपों से साफ इनकार करते हुए कहा कि उसका प्रोजेक्ट सभी इंजीनियरिंग, सुरक्षा और पर्यावरण संबंधी प्रोटोकॉल का पालन करते हुए चलाया जा रहा है.