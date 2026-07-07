'ये भूस्खलन प्राकृतिक नहीं, मैन-मेड था!' वायनाड में 5 लोगों की मौत से भड़के मंत्री, हादसे के लिए टनल कंपनी को बताया जिम्मेदार

Kerala Wayanad Landslide Ministers' Statement: भारी बारिश की वजह से वायनाड में हुए भूस्खलन और उसमें 5 लोगों की मौत के बाद केरल में सियासत गर्मा गई है. राज्य सरकार के मंत्री रमेश चेन्निथला और टी सिद्दीक ने इसके लिए वायनाड में टनल प्रोजेक्ट बना रही कंपनी को जिम्मेदार ठहाराया है. दोनों मंत्रियों ने कहा कि कंपनी ने प्रोजेक्ट साइट पर अवैज्ञानिक तरीके से मलबा डंप कर दिया. जिसके चलते यह घटना हुई. वहीं कंपनी दिलीप बिल्डकॉन ने आरोपों से साफ इनकार करते हुए कहा कि उसका प्रोजेक्ट सभी इंजीनियरिंग, सुरक्षा और पर्यावरण संबंधी प्रोटोकॉल का पालन करते हुए चलाया जा रहा है.
बता दें कि वायनाड में भारी बारिश से हालात बिगड़े हुए हैं. वहां पर पिछले 24 घंटे में 256 मिमी बारिश दर्ज की गई है. बारिश की वजह से जिले में एक जगह पहाड़ी खिसक गई. जिसके मलबे में दबकर 5 लोगो की जान चली गई और 6 लोग घायल हुए हैं. मौके पर NDRF की दो टीमें रेस्क्यू मिशन चला रही हैं. वे इस बात की जांच कर रही हैं कि कोई मलबे में दबा है या नहीं.
इस घटना से जुड़ा एक वीडियो भी सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है. जिसमें दिख रहा है कि पुल के पास काफी ऊंचाई तक मिट्टी का ढेर पड़ा है. भारी बारिश की वजह से वह ढेर एकदम से ढह गया, जिसके प्रेशर की वजह से आसपास लगे पेड़ और बैरिकेडिंग दब गए. उसी मलबे के नीचे कई लोग भी आ गए, जिससे उनकी जान चली गई.
केरल सरकार के मंत्री टी सिद्दीक ने कहा कि यह प्राकृतिक भूस्खलन नहीं बल्कि मानव-निर्मित था. यह भूस्खलन टनल खुदाई में निकली मिट्टी के ढेर की वजह से हुआ. जिसे बिल्डर कंपनी ने वहां पर डंप किया था. उन्होंने कहा कि संबंधित अधिकारियों को उस ढेर को हटाने का निर्देश दिया गया थास लेकिन उन्होंने उसका पालन नहीं किया. मंत्री ने कहा कि सरकार इस बात की जांच कर रही है कि टनल प्रोजेक्ट से निकाली गई मिट्टी को बिना किसी सुरक्षा उपाय के वहां क्यों डाला गया.
राज्य के गृह मंत्री रमेश चेन्निथला ने भी सहयोगी मंत्री सिद्दीक से सहमति जताई. उन्होंने कहा कि यह वाकई मानव-निर्मित आपदा थी, जिसे टाला जा सकता था. उन्होंने कहा कि अगर कंपनी ने डंप की गई मिट्टी हटा दी गई होती तो यह घटना नहीं होती. चेन्निथला ने कहा कि यह पर्यावरण की दृष्टि से संवेदनशील क्षेत्र है, जो प्राकृतिक आपदाओं के प्रति संभावित है. लिहाजा बिल्डर कंपनी को यहां पर ज्यादा सावधानी बरतनी पड़ती थी.
मुख्यमंत्री वीडी सथीसन ने भी घटना पर दुख जताया. राजधानी तिरुवनंतपुरम में मीडिया से बात करते हुए सथीसन ने कहा कि कंपनी के ठेकेदारों को क्षेत्र में जमा हुई मिट्टी हटाने के निर्देश दिए थे. लेकिन उन निर्देशो का पालन नहीं किया गया. अगर उस वक्त एक्शन ले लिया गया होता तो कई लोगों की जान बच सकती थी.