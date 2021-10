गणित के इस सवाल पर इंटरनेट पर भिड़े लोग, मैथ्स के टीचर ने ऐसा क्या पूछ लिया

नई दिल्ली: एक ट्विटर (Twitter) यूजर ने सोशल मीडिया (Social Media) पर मैथ्स का एक ऐसा सवाल पूछा, जिसको सॉल्व करने के लिए लोग इंटरनेट (Internet) पर भिड़ गए. लोग सवाल को सॉल्व करने के अपने तरीके को सबसे बेहतर और आसान बताने लगे.

गौरतलब है कि ब्लांडे अवोकाडो (Blonde Avocado) नाम के एक यूजर ने ट्विटर पर एक सवाल पूछा, जिसे लेकर इंटरनेट पर अन्य ट्विटर यूजर (Twitter User) दिमाग लगा रहे हैं.

ब्लांडे अवोकाडो ने ट्वीट किया, 'मैथ्स के टीचर का सवाल है कि 18*5 को दिमाग से सॉल्व करो. उत्तर के लिए आप इस सवाल को कितने तरीके से सॉल्व कर सकते हैं?'

Math teacher with a question: Using only mental math, solve 18x5 What steps did you take in your head to get to the answer? — BlondeAvocado (@ABlondeAvocado) October 21, 2021

इस सवाल पर एक यूजर ने लिखा कि मैंने पहले 18 को 20 में बदल लिया. फिर 20 को 5 से गुणा किया तो उत्तर 100 आया. इसके बाद 2 को 5 से गुणा कर लिया तो उत्तर 10 आया. फिर 100 में से 10 को घटा दिया तो उत्तर 90 आ गया. मैंने कितने लंबे तरीके से सवाल को सॉल्व किया, इससे फर्क नहीं पड़ता. लेकिन मेरा उत्तर सही है.

How I did it:



Turned 18 into 20. 20x5= 100



Then multiplied the 2s that I added in order to subtract from the product



2x5= 10



100 - 10 = 90



A long way to get there, but I get there — BlondeAvocado (@ABlondeAvocado) October 21, 2021