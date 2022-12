COVID-19: कोविड के नए खतरे के बीच क्या आपको मिला है XBB वेरिएंट से जुड़ा यह मैसेज, फॉरवर्ड करने से पहले जान लें सच

Covid19 Variants: चीन और अन्य देशों में कोविड-19 के मामलों में उछाल को देखते हुए भारत सरकार ने अलर्ट जारी कर दिया है. राज्यों को मौजूदा और उभरते वेरिएंट को ट्रैक करने के लिए पॉजिटिव केस सैंपल की जीनोम सीक्वेंसिंग बढ़ाने के निर्देश दिए गए हैं.

कोविड के इस डर के बीच, एक वायरल व्हाट्सएप मैसेज में यह दावा किया जा रहा है कि ओमिक्रॉन का नया खोजा गया एक्सबीबी सबवैरिएंट पांच गुना अधिक घातक है और डेल्टा वेरिएंट की तुलना में इसकी मृत्यु दर अधिक है. इसमें यह भी चेतावनी दी गई है कि कि इसके लक्षण अन्य सबवैरिएंट से काफी अलग हैं.

केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने इस व्हाट्सएप मैसेज को फर्जी और भ्रामक बताया है. लोगों को सलाह दी जाती है कि वे इस पर विश्वास न करें और न ही इसे आगे बढ़ाएं. विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) का कहना है कि वर्तमान डाटा यह सुझाव नहीं देता है कि एक्सबीबी ओमिक्रॉन की तुलना में अधिक घातक है, जो स्वयं डेल्टा वेरिएंट से कम घातक है.

#FakeNews

This message is circulating in some Whatsapp groups regarding XBB variant of #COVID19.

The message is #FAKE and #MISLEADING. pic.twitter.com/LAgnaZjCCi

— Ministry of Health (@MoHFW_INDIA) December 22, 2022