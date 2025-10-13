Advertisement
trendingNow12959298
Hindi Newsदेश

इस मुगल बादशाह ने अपनी बेगम को एक नहीं, 3 बार अलग-अलग जगह दफनाया, आखिर क्या थी वजह?

Mughal History: मुगल इतिहास में कई ऐसे किस्से सामने आते हैं, जो बेहद दिलचस्प होते हैं, और उन पर आसानी से यकीन करना मुश्किल हो जाता है. ऐसी ही एक कहानी मशहूर मुगल रानी की है.

Written By  Shariqul Hoda|Last Updated: Oct 13, 2025, 08:07 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

इस मुगल बादशाह ने अपनी बेगम को एक नहीं, 3 बार अलग-अलग जगह दफनाया, आखिर क्या थी वजह?

This Mughal Queen Buried Thrice: मुगल सल्तनत की जब दास्तां पढ़ी जाती है, तो उनमें कई लव स्टोरीज का भी जिक्र आता है. उनमें बादशाह शाहजहां (Shah Jahan) और मुमताज महल (Mumtaz Mahal) की प्रेम कहानी सबसे अनोखी और यादगार मानी जाती है. आगरा का फेमस ताजमहल उनकी बेइंतहा मोहब्बत की निशानी है. मुमताज महल का असली नाम अर्जुमंद बानो बेगम था और वे शाहजहां की 13वीं बेगम थीं. इतिहासकारों के मुताबिक, शाहजहां की कई शादियों के बावजूद उनका सबसे गहरा लगाव मुमताज से ही था. इटैलियन इतिहासकार निकोलाओ मनूची लिखते हैं कि शाहजहां ज्यादातर वक्त मुमताज के साथ बिताते थे और वो शासन के काम में भी उनकी सलाह लेते थे.

कब हुआ मुमताज का निधन
वो साल था 1631, जह अपने 14वें बच्चे की पैदाइश के दौरान मुमताज का निधन हो गया. मौत से पहले उन्होंने अपने शौहर बादशाह शाहजहां से वादा करवाया था कि मरने के बाद वो उनकी याद में एक बेहद खूबसूरत मकबरा बनवाएंगे. शाहजहां ने वादे के तहत ताजमहल (Taj Mahal) बनवाया, जो आज भी खूबसूरती और बेहतरीन मुगल वास्तुकला की मिसाल है. बताया जाता है कि उन्हें 3 बाद अलग-अलग जगह दफनाया गया था.

fallback

Add Zee News as a Preferred Source

बुरहानपुर में पहली बार दफनाया गया
जब बेगम मुमताज महल का निधन मध्य प्रदेश के एतिहासिक शहर बुरहानपुर में हुआ, तब उन्हें ताप्ती नदी के किनारे एक सुंदर बगीचे में अस्थायी रूप से दफनाया गया. शाहजहां ने वहीं एक परमानेंट मकबरा बनाने का विचार किया था, लेकिन जमीन और नदी की दिशा अनुकूल न होने के कारण ये प्लान बदल दिया गया.

दूसरी बार आगरा फोर्ट के पास दफनाया गया
कुछ वक्त बाद मुगल बादशाह शाहजहां ने इरादा किया कि उनकी कब्र को आगरा शिफ्ट किया जाए. फिर 8 जनवरी 1632 को उन्हें आगरा फोर्ट के पास यमुना नदी के किनारे दोबारा दफनाया गया. लेकिन शाहजहां अभी भी संतुष्ट नहीं थे. उनकी चाहत थी कि वो अपनी प्यारी बेगम के लिए ऐसा मकबरा बनवाएं जो दुनियाभर में मोहब्बत की मिसाल बन सके.

fallback

तीसरी बार ताजमहल में दफनाया गया
कुछ वक्त बाद शाहजहां ने फैसला किया कि मुमताज महल के लिए एक परमानेंट मकबरा बनवाया जाए. उन्होंने ईरान के आर्किटेक्ट मुकम्मत खां जहांगीर को मकबरा बनवाने की जिम्मेदारी दी. यमुना के किनारे एक खास एरिया को चुना गया जिसे तब रौजा-ए-मुनव्वरा कहा जाता था. यही ताजमहल बनाया गया था, इसके के मेन गुंबद के नीचे मुमताज के पार्थिव शरीर को तीसरी बार दफन किया गया.  जब 22 जनवरी 1666 को शहाजहां का निधन हुआ तो उन्हें मुमताज की क्रब के बगल में दफना दिया गया.

Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Zee News Hindi पर. Hindi News और India News in Hindi के लिए जुड़े रहें हमारे साथ.

About the Author
author img
Shariqul Hoda

ज़ी न्यूज में सीनियर सब एडिटर. हेल्थ और लाइफस्टाइल की स्टोरीज करते हैं. नेशनल, इंटरनेशनल, टेक, स्पोर्ट्स, रिलेशनशिप, एंटरटेनमेंट, हेल्थ और लाइफस्टाइल का लंबा तजुर्बा है. जर्नलिज्म करियर की शुरुआत 2...और पढ़ें

TAGS

mughal historyShah JahanMumtaz MahalTaj MahalAgraYamuna

Trending news

व्हिस्की के दमपर भारत में बच गए ये विलुप्ति पक्षी! देश में बचे थे 120, अनोखी कहानी
Godawan whisky
व्हिस्की के दमपर भारत में बच गए ये विलुप्ति पक्षी! देश में बचे थे 120, अनोखी कहानी
सीट शेयरिंग पर फंसा पेंच फिर PM का आया फोन, पहली बार बिहार में भाजपा स्ट्राइक एंड पर
Bihar Vidhan Sabha Chunav 2025
सीट शेयरिंग पर फंसा पेंच फिर PM का आया फोन, पहली बार बिहार में भाजपा स्ट्राइक एंड पर
गाजा पीस समिट के लिए पीएम मोदी को मिला था न्‍योता, सरकार ने किसे भेजा?
Gaza Peace Summit
गाजा पीस समिट के लिए पीएम मोदी को मिला था न्‍योता, सरकार ने किसे भेजा?
बारिश होगी तो कहीं निकलेगी गुनगुनी धूप, जानें सोमवार को कैसा रहेगा मौसम; अलर्ट जारी
weather update
बारिश होगी तो कहीं निकलेगी गुनगुनी धूप, जानें सोमवार को कैसा रहेगा मौसम; अलर्ट जारी
भारत करने जा रहा 3500 KM लंबी मिसाइल का ट्रायल, नोटम जारी; आखिर किसके लिए है तैयारी
India-Pakistan News in Hindi
भारत करने जा रहा 3500 KM लंबी मिसाइल का ट्रायल, नोटम जारी; आखिर किसके लिए है तैयारी
बंगाल के बर्धमान रेलवे स्टेशन पर भगदड़, कई यात्री घायल; सुरक्षा व्यवस्था पर उठे सवाल
West Bengal
बंगाल के बर्धमान रेलवे स्टेशन पर भगदड़, कई यात्री घायल; सुरक्षा व्यवस्था पर उठे सवाल
'मेरी इनकम गिर गई है...', मोदी सरकार के इस मंत्री ने कर दी इस्तीफे की पेशकश
Kerala
'मेरी इनकम गिर गई है...', मोदी सरकार के इस मंत्री ने कर दी इस्तीफे की पेशकश
दलित IPS पूरन कुमार के परिवार को इंसाफ दिलाने के लिए सड़कों पर उतरी आम आदमी पार्टी
aap
दलित IPS पूरन कुमार के परिवार को इंसाफ दिलाने के लिए सड़कों पर उतरी आम आदमी पार्टी
BJP का वो मुस्लिम नेता जो जा सकता है राज्यसभा! पार्टी ने इस राज्य से बनाया उम्मीदवार
Jammu Kashmir
BJP का वो मुस्लिम नेता जो जा सकता है राज्यसभा! पार्टी ने इस राज्य से बनाया उम्मीदवार
न हारे न थके...चपरासी से तय किया मालिक तक का सफर, बना डाली अरबों की कंपनी
Balwant Rai Parekh
न हारे न थके...चपरासी से तय किया मालिक तक का सफर, बना डाली अरबों की कंपनी