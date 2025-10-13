इस मुगल बादशाह ने अपनी बेगम को एक नहीं, 3 बार अलग-अलग जगह दफनाया, आखिर क्या थी वजह?

This Mughal Queen Buried Thrice: मुगल सल्तनत की जब दास्तां पढ़ी जाती है, तो उनमें कई लव स्टोरीज का भी जिक्र आता है. उनमें बादशाह शाहजहां (Shah Jahan) और मुमताज महल (Mumtaz Mahal) की प्रेम कहानी सबसे अनोखी और यादगार मानी जाती है. आगरा का फेमस ताजमहल उनकी बेइंतहा मोहब्बत की निशानी है. मुमताज महल का असली नाम अर्जुमंद बानो बेगम था और वे शाहजहां की 13वीं बेगम थीं. इतिहासकारों के मुताबिक, शाहजहां की कई शादियों के बावजूद उनका सबसे गहरा लगाव मुमताज से ही था. इटैलियन इतिहासकार निकोलाओ मनूची लिखते हैं कि शाहजहां ज्यादातर वक्त मुमताज के साथ बिताते थे और वो शासन के काम में भी उनकी सलाह लेते थे.

कब हुआ मुमताज का निधन

वो साल था 1631, जह अपने 14वें बच्चे की पैदाइश के दौरान मुमताज का निधन हो गया. मौत से पहले उन्होंने अपने शौहर बादशाह शाहजहां से वादा करवाया था कि मरने के बाद वो उनकी याद में एक बेहद खूबसूरत मकबरा बनवाएंगे. शाहजहां ने वादे के तहत ताजमहल (Taj Mahal) बनवाया, जो आज भी खूबसूरती और बेहतरीन मुगल वास्तुकला की मिसाल है. बताया जाता है कि उन्हें 3 बाद अलग-अलग जगह दफनाया गया था.

बुरहानपुर में पहली बार दफनाया गया

जब बेगम मुमताज महल का निधन मध्य प्रदेश के एतिहासिक शहर बुरहानपुर में हुआ, तब उन्हें ताप्ती नदी के किनारे एक सुंदर बगीचे में अस्थायी रूप से दफनाया गया. शाहजहां ने वहीं एक परमानेंट मकबरा बनाने का विचार किया था, लेकिन जमीन और नदी की दिशा अनुकूल न होने के कारण ये प्लान बदल दिया गया.

दूसरी बार आगरा फोर्ट के पास दफनाया गया

कुछ वक्त बाद मुगल बादशाह शाहजहां ने इरादा किया कि उनकी कब्र को आगरा शिफ्ट किया जाए. फिर 8 जनवरी 1632 को उन्हें आगरा फोर्ट के पास यमुना नदी के किनारे दोबारा दफनाया गया. लेकिन शाहजहां अभी भी संतुष्ट नहीं थे. उनकी चाहत थी कि वो अपनी प्यारी बेगम के लिए ऐसा मकबरा बनवाएं जो दुनियाभर में मोहब्बत की मिसाल बन सके.

तीसरी बार ताजमहल में दफनाया गया

कुछ वक्त बाद शाहजहां ने फैसला किया कि मुमताज महल के लिए एक परमानेंट मकबरा बनवाया जाए. उन्होंने ईरान के आर्किटेक्ट मुकम्मत खां जहांगीर को मकबरा बनवाने की जिम्मेदारी दी. यमुना के किनारे एक खास एरिया को चुना गया जिसे तब रौजा-ए-मुनव्वरा कहा जाता था. यही ताजमहल बनाया गया था, इसके के मेन गुंबद के नीचे मुमताज के पार्थिव शरीर को तीसरी बार दफन किया गया. जब 22 जनवरी 1666 को शहाजहां का निधन हुआ तो उन्हें मुमताज की क्रब के बगल में दफना दिया गया.