इस राज्य में अचानक कैसे बंद हो गए 400 से ज्यादा पेट्रोल पंप? मुख्यमंत्री ने फौरन बुलाई अफसरों की बैठक

सरकार कह रही, अधिकारी कह रहे, सीएम बता रहे लेकिन लोगों में अफवाह रुकने का नाम नहीं ले रही है. अब भी पैनिक बाइंग चालू है. एक राज्य में स्थिति ऐसी बन गई कि 400 से ज्यादा पेट्रोल पंप अस्थायी रूप से बंद करने पड़े.
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सरकार लोगों को आश्वस्त कर चुकी है कि देश में पेट्रोल-डीजल की कहीं कोई किल्लत नहीं है, फिर एक राज्य में 421 पेट्रोल पंप बंद होने की खबर चौंकाने वाली है. मामला आंध्र प्रदेश का है. फौरन मुख्यमंत्री एन. चंद्रबाबू नायडू ने रविवार को राज्य में पेट्रोल और डीजल की कथित कमी के कारण पेट्रोल पंपों के अस्थायी रूप से बंद होने से पैदा हुई स्थिति की समीक्षा की. सुबह वह मुंबई से अमरावती के लिए रवाना होने होने वाले थे, उससे पहले मुख्य सचिव साई प्रसाद और दूसरे वरिष्ठ अधिकारियों के साथ एक ऑनलाइन मीटिंग की.
मुख्यमंत्री कार्यालय के अनुसार, अधिकारियों ने CM को जिलेवार स्थिति के बारे में जानकारी दी. राज्य में कुल 4,510 ईंधन आउटलेट्स हैं. इसमें से आपूर्ति में रुकावट के कारण लगभग 421 आउटलेट्स अस्थायी रूप से बंद कर दिए गए हैं. अधिकारियों ने यह भी बताया कि ईंधन की आपूर्ति पहले की तुलना में लगभग 10 प्रतिशत बढ़ी है, लेकिन घबराहट में खरीदारी (panic buying) के कारण कई पेट्रोल स्टेशनों पर भारी भीड़ उमड़ पड़ी.
अधिकारियों ने बताया कि सामान्य परिस्थितियों में, रोजाना बिक्री लगभग 6,330 किलोलीटर पेट्रोल और 9,048 किलोलीटर डीजल की होती है. हालाँकि, कमी की चिंताओं के कारण मांग में तेजी से उछाल आया है. अकेले शनिवार को बिक्री 10,345 किलोलीटर पेट्रोल और 14,156 किलोलीटर डीजल तक पहुंच गई.
सामान्य स्तरों की तुलना में बिक्री में 50% से अधिक की वृद्धि होने के कारण, ईंधन स्टेशनों पर स्टॉक तेजी से खत्म हो रहा है. आपूर्ति बढ़ने के बावजूद, घबराहट में खरीदारी के कारण लंबी कतारें लग रही हैं और लोगों को असुविधा हो रही है.
अधिकारियों ने यह भी बताया कि जलीय कृषि (aquaculture) क्षेत्र में ईंधन अक्सर ड्रमों में खरीदा जाता है, जिससे आपूर्ति में अतिरिक्त चुनौतियां पैदा होती हैं. CM ने जिला कलेक्टरों और मत्स्य विभाग के अधिकारियों को इस मुद्दे को हल करने के लिए तत्काल एक कार्य योजना लागू करने का निर्देश दिया. उन्होंने अधिकारियों को शाम तक एक रिपोर्ट प्रस्तुत करने का भी निर्देश दिया, जिसमें विभिन्न सरकारी विभागों द्वारा उठाए गए उपायों और समस्या को हल करने में हुई प्रगति का विवरण हो.
उधर, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने शनिवार को कहा कि सरकार ने घरेलू LPG, PNG और CNG की '100% आपूर्ति' सुनिश्चित की है. नागरिकों से पश्चिम एशिया में बदलती स्थिति के बीच घबराहट में खरीदारी से बचने का आग्रह किया गया है. मंत्रालय ने बताया कि मौजूदा भू-राजनीतिक हालात के बावजूद, सरकार ने यह सुनिश्चित किया है कि घरेलू LPG, घरेलू PNG और CNG (परिवहन) की 100% सप्लाई की जा रही है.
मंत्रालय ने आगे कहा कि पूरे देश में पेट्रोल और डीजल का पर्याप्त स्टॉक मौजूद है, और पेट्रोल और डीजल की नियमित खुदरा कीमतें स्थिर हैं. यह अपडेट होर्मुज जलडमरूमध्य से जुड़ी चिंताओं के बीच आया है, जो तेल परिवहन का एक प्रमुख वैश्विक मार्ग है. सरकार ने नागरिकों से अपील करते हुए कहा, 'नागरिकों को सलाह दी जाती है कि वे पेट्रोल, डीजल और LPG की घबराहट में खरीदारी (panic purchase) करने से बचें, क्योंकि सरकार इनकी उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है.' (ANI)
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