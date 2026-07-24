'पेपर लीक के गुनहगार बचेंगे नहीं', पीएम मोदी ने जारी किया वीडियो संदेश, कहा- दोषियों पर होगी कड़ी कार्रवाई

PM Modi Video Message on Paper Leak: पेपर लीक मामले को लेकर दिल्ली में कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) की ओर से किए जा रहे हिंसक प्रदर्शनों के बीच अब हालात संभालने के लिए खुद पीएम मोदी सामने आए हैं. गुरुवार देर रात पीएम मोदी ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफार्म एक्स पर वीडियो मैसेज जारी किया. प्रधानमंत्री ने कहा कि पेपर लीक के गुनहगार किसी भी सूरत में बच नहीं पाएंगे और उनके खिलाफ सरकार सख्त कार्रवाई करेगी.
अपने वीडियो संदेश में पीएम मोदी ने कहा, 'फ्रेंड्स, मैं जानता हूं कि पेपर लीक कोई मामूली विषय नहीं है. लाखों विद्यार्थी और उनके अभिभावकों के लिए बहुत ही पीड़ादायक है. इसलिए पेपर लीक घटना से अब तक पिछले ढाई महीनों में अनेक कदम उठाए गए हैं. गुनहगारों को पकड़ा गया है. वे जेल में पड़े हैं. हमारा सबसे महत्वपूर्ण जिम्मा था कि विद्यार्थियों का एक वर्ष बर्बाद न हो. तत्काल परीक्षाएं लेना बहुत जरूरी थी. सरकार ने अपनी पूरी शक्ति का उपयोग करके 22 लाख विद्यार्थियों की परीक्षा का इंतजाम किया और अभी कुछ दिन पहले इसका रिजल्ट भी आ गया.'
More strict actions against paper leaks to come in tomorrow’s Cabinet! pic.twitter.com/NRysBukk5U
— Narendra Modi (@narendramodi) July 23, 2026
प्रधानमंत्री ने संदेश में कहा, 'इसके साथ ही परीक्षा में उत्तीर्ण हुए विद्यार्थियों की खुशियां मनाते हुए खबरें भी आने लगीं. लेकिन हम वहां पर संतोष मानने वाले लोगों में से नहीं है. इसलिए आज मैंने फास्ट ट्रैक कोर्ट के लिए विभागों को निर्देश दिए हैं. आज विभागों ने देर रात मेहनत करके मुझे फास्ट ट्रैक कोर्ट से जुड़ा मसौदा भी दे दिया. सख्त सजा के प्रावधान वाले इस मसौदे पर शुक्रवार को कैबिनेट में चर्चा होगी.'
पीएम मोदी ने आगे आश्वासन दिया, 'कैबिनेट में अपने साथियों के साथियों के सुझाव के बाद उसे अंतिम रूप दिया जाएगा. सोमवार को संसद सत्र का दूसरा सप्ताह शुरू हो रहा है. जल्द से जल्द पेपर लीक से जुड़े प्रस्ताव को पारित करवाने का प्रयास किया जाएगा.'