Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • हिंदी न्यूज़
  • /देश
  • /पेपर लीक के गुनहगार बचेंगे नहीं, पीएम मोदी ने जारी किया वीडियो संदेश, कहा- दोषियों पर होगी कड़ी कार्रवाई

'पेपर लीक के गुनहगार बचेंगे नहीं', पीएम मोदी ने जारी किया वीडियो संदेश, कहा- दोषियों पर होगी कड़ी कार्रवाई

PM Modi Video Message on Paper Leak: PM मोदी ने पेपर लीक मामले में देशभर के लाखों विद्यार्थियों को गुरुवार देर रात वीडियो संदेश के जरिए संबोधित किया. उन्होंने कहा कि पेपर लीक के गुनहगार बचेंगे नहीं और उन्हें उनके कर्मों की सजा जरूर मिलेगी. इसके लिए संसद में अगले सप्ताह बिल लाया जाएगा.

Written ByDevinder Kumar
Published: Jul 24, 2026, 12:18 AM IST|Updated: Jul 24, 2026, 12:37 AM IST
'पेपर लीक के गुनहगार बचेंगे नहीं', पीएम मोदी ने जारी किया वीडियो संदेश, कहा- दोषियों पर होगी कड़ी कार्रवाई
Image Credit: फाइल फोटो

About the Author

Devinder Kumar

Devinder Kumar

Zee News में देश-दुनिया और ब्रेकिंग पर नजर रखते हैं. पत्रकारिता में 17 वर्ष का अनुभव है. किसी भी बीट और शिफ्ट में काम करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं.

 

 

Read More

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
'पेपर लीक के गुनहगार बचेंगे नहीं', पीएम मोदी ने जारी किया वीडियो संदेश
CJP Protest News59 min ago
2
Jantar Mantar protest1 hr ago
3
Delhi news1 hr ago
4
Jantar Mantar protest1 hr ago
5
CJP1 hr ago