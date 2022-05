Liquor from Delhi to UP: दिल्ली से यूपी में शराब खरीदकर लाने वाले हो जाएं सावधान! चुकानी पड़ सकती है बड़ी कीमत

Liquor from Delhi to UP: दिल्ली में शराब के दाम कम होने के चलते कई लोग दिल्ली से उत्तर प्रदेश शराब ले जाते हैं. लेकिन अब ऐसा करने वालों पर आबकारी विभाग की कड़ी नजर है.