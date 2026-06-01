कभी आतंक का गढ़, अब नशे के खिलाफ एकजुट हुआ कुलगाम; LG मनोज सिन्हा संग सड़कों पर उतरे हजारों लोग

Drug Free J&K Padyatra in Kulgam: कभी आतंक का गढ़ रहा दक्षिण कश्मीर का कुलगाम जिला अब नशे के खिलाफ एकजुट हो गया है. LG मनोज सिन्हा के साथ सोमवार को सड़कों पर हजारों लोग उतरे और नशा तस्करों के खिलाफ आवाज बुलंद की.
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Kulgam Drug Free J&K Padyatra News: जम्मू और कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा सोमवार को दक्षिण कश्मीर के कुलगाम जिले में आयोजित 'नशामुक्त J&K पदयात्रा' में शामिल हुआ. इस पदयात्रा में उनके साथ सैकड़ों आम भी सड़क पर चले और नशे के खिलाफ जोरदार आवाज उठाई. इस दौरान सभी लोगों ने नशे की बुराई के खिलाफ संकल्प दोहराया और कहा कि यह गलत आदत युवाओं को खोखला कर रही है.
बताते चलें कि दक्षिण कश्मीर में आने वाले कुल जिले को कभी आतंकवाद का बड़ा गढ़ माना जाता था. जब भी सुरक्षाबल वहां पर आतंकियों के खिलाफ ऑपरेशन चलाते तो विरोध प्रदर्शन के नाम पर हजारों लोगों की भीड़ दहशतगर्दों के समर्थन में उतर आती थी. लेकिन वक्त बदलने के साथ ही अब पब्लिक के माइंडसेट में भी बदलाव आता दिख रहा है और लोग नशे जैसे बुराई के खिलाफ एकजुट हो रहे हैं.
को खत्म करने के प्रशासन के संकल्प को दोहराया —जो कभी हिंसक विरोध प्रदर्शनों का गढ़ हुआ करता था—हज़ारों आम लोग 'नशामुक्त J&K पदयात्रा' में शामिल हुए. उन्होंने समाज से नशे की बुराई को खत्म करने के प्रशासन के संकल्प को दोहराया, और नशामुक्त अभियान को एक जन-आंदोलन बताया जिसने पूरे केंद्र शासित प्रदेश के समुदायों को एकजुट किया है.
एलजी मनोज सिन्हा के नेतृत्व में निकाली गई इस पदयात्रा में पोस्टर लिए स्कूली बच्चे, कॉलेज के छात्र, व्यापारी, सरकारी कर्मचारी, महिलाएं और बुज़ुर्ग नागरिक रास्ते में कतार बनाकर खड़े थे. उनमें से कई लोग प्रशासन के 100-दिवसीय 'नशामुक्त J&K' अभियान में शामिल होने के लिए सुबह-सुबह ही कार्यक्रम स्थल पर पहुंच गए थे.
उपराज्यपाल ने कहा कि इस अभियान ने जम्मू और कश्मीर के हर दिल को एक साझा लक्ष्य से जोड़ दिया है. अब हर गांव और शहर को नशामुक्त बनाना है. सिन्हा ने कहा,'यह लोगों का अपना अभियान है. माता-पिता, शिक्षक, धार्मिक नेता और युवा स्वयंसेवक प्रशासन के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं. आगे का रास्ता लंबा है. नशे के खिलाफ इस लड़ाई के लिए लगातार प्रयास, निरंतर सतर्कता और एकता की ज़रूरत होगी. हमें अपने संकल्प पर अडिग रहना होगा. हमें अपने युवाओं को प्रोत्साहित करना होगा, अपने परिवारों की रक्षा करनी होगी और अपने समुदायों को मज़बूत बनाना होगा.'
एलजी के आदेश पर पुलिस-प्रशासन भी लगातार नशा माफियाओं के खिलाफ कठोर कार्रवाई करने में लगा है. पुलिस ने बताया कि पिछले 50 दिनों के दौरान नशा तस्करों के खिलाफ 923 FIR दर्ज की गई हैं. जबकि एक हजार से ज्यादा नशा तस्करों और पेडलर्स को गिरफ़्तार किया गया है. प्रशासन ने सख़्त कार्रवाई करते हुए तस्करों के 668 ड्राइविंग लाइसेंस भी रद्द कर दिए हैं और 124 पासपोर्ट रद्द करने की सिफ़ारिश की है.
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