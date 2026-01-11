‘हजारों आत्मघाती हमलावर तैयार’, ऑपरेशन सिंदूर के बाद मसूद अजहर की नई गीदड़भभकी; अलर्ट पर एजेंसियां

Advertisement
Jaish e Mohammad Masood Azhar Latest News: ऑपरेशन सिंदूर में मारे जाने से बाल-बाल बचे जैश ए मोहम्मद सरगना मसूद अजहर ने भारत को फिर गीदड़भभकी दी है. वायरल ऑडियो में अजहर ने कहा है कि उसके पास हजारों आत्मघाती हमलावर तैयार हैं, जो भारत में कभी भी तबाही मचा सकते हैं.

 

Written By  Devinder Kumar|Last Updated: Jan 11, 2026, 05:09 PM IST
Jaish e Mohammad Masood Azhar Latest Audio News: पाकिस्तान और आतंक एक-दूसरे का पर्याय हैं. यह बात बार-बार पाकिस्तानी आतंकी खुद साबित करते रहते हैं. अब जैश ए मोहम्मद के सरगना मसूद अजहर का नया वीडिया सामने आया है. जिसमें वह दावा कर रहा है कि उसके पास भारत पर हमला करने के लिए ‘हजारों आत्मघाती हमलावरों’ का दस्ता तैयार है. यह ऑडियो कब और कहां का है, इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हो पाई है. लेकिन इस वायरल ऑडियो को सुरक्षा एजेंसियां गंभीरता से ले रही हैं. 

 

