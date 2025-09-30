Advertisement
Nuclear Attack: 'परमाणु हमले की आशंका...', CDS जनरल चौहान को क्या दिखा ऐसा कि देनी पड़ गई वॉर्निंग?

India Nuclear Doctrine: CDS जनरल अनिल चौहान का कहना है कि भारत को परमाणु हमले से निपटने के लिए तैयार रहना चाहिए. उन्होंने इस संबंध में तैयारियां शुरू करने की जरूरत पर भी बल दिया है. आखिर उन्हें ऐसा क्या दिख गया है कि इस तरह की वार्निंद देने की जरूरत पड़ गई.

Written By  Devinder Kumar|Last Updated: Sep 30, 2025, 03:53 PM IST
Nuclear Attack: 'परमाणु हमले की आशंका...', CDS जनरल चौहान को क्या दिखा ऐसा कि देनी पड़ गई वॉर्निंग?

CDS General Anil Chauhan on nuclear attack doctrine: पहलगाम आतंकी हमले और ऑपरेशन सिंदूर के बाद से भारत-पाकिस्तान के रिश्ते बेहद खराब दौर से गुजर रहे हैं. भारत के हाथों जबरदस्त पिटाई से पाकिस्तान इस वक्त बेशक चुप हो लेकिन चीन की शह पर भारत को नुकसान पहुंचाने की उसकी कोशिशें अब भी जारी हैं. अगर भविष्य में कभी बड़ी जंग छिड़ी तो वह भारत पर परमाणु अटैक भी कर सकता है. इसके साथ ही चीन भी भीषण युद्ध की स्थिति में इस आखिरी उपाय को आजमा सकता है. ऐसे में भारत को इस खतरे के प्रति सतर्क रहने की जरूरत है. तीनों सेनाओं के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ (CDS) जनरल अनिल चौहान ने इस बारे में देश को चेताया है. 

'परमाणु हमले से बचने की तैयारी करना जरूरी'

सीडीएस अनिल चौहान ने कहा कि आज के जमाने में परमाणु हमले की संभावना हालांकि बहुत कम है, फिर भी भारत को इसके लिए मानसिक तैयार रहना चाहिए. उन्होंने कहा कि ऐसी तैयारी दुश्मन को परमाणु हथियारों के इस्तेमाल को रोकने में मदद करती है और इसके लिए विशेष प्रोटोकॉल का निर्माण जरूरी हैं.

मिलिट्री नर्सिंग सर्विस के 100वें स्थापना दिवस पर बोलते हुए सीडीएस चौहान ने कहा कि परमाणु हमले से बचने की तैयारी को भारत की सुरक्षा रणनीति का हिस्सा होना चाहिए. जिस तरह दुश्मन देशों से घिरे माहौल में रह रहे हैं, ऐसे में इस बारे में सोचना और भी जरूरी हो गया है. 

'भारत परमाणु धमकियों से डरेगा नहीं'

जनरल चौहान ने कहा, 'ऑपरेशन सिंदूर के बाद हमारे प्रधानमंत्री ने साफ कहा कि भारत परमाणु धमकियों से डरेगा नहीं. भले ही हमारे संदर्भ में परमाणु हथियारों के इस्तेमाल की संभावना कम है, लेकिन इसे अपनी सुरक्षा रणनीति में शामिल करना समझदारी होगी. परमाणु हमले के बाद रेडिएशन के प्रदूषण से बचने के लिए अलग-अलग उपचार प्रोटोकॉल की जरूरत होती है. इसे हमारी ट्रेनिंग का भी हिस्सा होना चाहिए.' 

उन्होंने यह भी बताया कि मई में सैन्य तनाव के दौरान पाकिस्तान के कुछ मंत्रियों और सेना प्रमुख आसिम मुनीर ने भारत के खिलाफ परमाणु धमकियां दी थीं. इसके जवाब में पीएम मोदी ने स्पष्ट किया कि भारत ऐसी धमकियों के सामने नहीं झुकेगा.

'मेडिकल डेटा की सुरक्षा बहुत जरूरी'

चौहान ने यह भी कहा कि आज के युद्ध बहुत हाइटेक होते जा रहे हैं, जिसमें डेटा का इस्तेमाल अहम हो गया है. ऐसे डेटा-केंद्रित युद्ध के दौर में मेडिकल डेटा की सुरक्षा बहुत जरूरी हो गई है. चूंकि हमारा भारतीय डीएनए और प्रतिरक्षा प्रणाली खास है, जो अलग-अलग वातावरण और बीमारियों में अलग तरह से प्रतिक्रिया देती है. ऐसे में हमें अपने मेडिकल डेटा, मरीजों का इतिहास, रिपोर्ट्स और हेल्थ रिकॉर्ड को सेफ रखना आवश्यक हो गया है. इसके साथ ही हमें अपनी सैन्य स्वास्थ्य योजनाओं और अटैक के दौरान निकासी योजनाओं को भी सुरक्षित रखना जरूरी है. 

'चुनौतियों को लेकर अलर्ट रहना होगा'

उन्होंने कहा कि आज के युद्ध में मेडिकल डेटा की एन्क्रिप्शन हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण हो गई है. अगर दुश्मन को हमारे हेल्थ के बारे में ये सीक्रेट डिटेल मिल जाए तो वह उसका खतरनाक तरीके से फायदा उठा सकता है. हालांकि डेटा सिक्योरिटी और डेटा प्रोटेक्शन सीधे मिलिट्री नर्सिंग सर्विस की जिम्मेदारी नहीं है, फिर भी उसे इन चुनौतियों को लेकर अलर्ट होना होगा. 

;