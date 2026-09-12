/अब ब्रिटिश आसमान में गूंजेगा भारत का हुनर, रॉयल एयरफोर्स के पायलटों को ट्रेनिंग देंगे IAF के ‘गुरु’

भारत और ब्रिटेन के बीच रक्षा सहयोग को नई मजबूती देते हुए भारतीय वायुसेना (IAF) ने अपने तीन क्वॉलिफाइड फ्लाइंग इंस्ट्रक्टर (QFIs) को ब्रिटेन की रॉयल एयरफोर्स (RAF) के ट्रेनिंग सेंटर RAF Valley, वेल्स में तैनात किया है. यह पहली बार है जब भारतीय वायुसेना के फ्लाइंग इंस्ट्रक्टर ब्रिटेन जाकर वहां के रॉयल एयरफोर्स के पायलटों को ट्रेनिंग देंगे. भारतीय वायुसेना ने इसे भारत-UK रक्षा सहयोग में एक ऐतिहासिक पहला कदम बताया है. तीनों भारतीय QFIs अब RAF Valley में अपनी जिम्मेदारी संभाल चुके हैं. यह बेस Royal Air Force के प्रमुख फ्लाइंग ट्रेनिंग केंद्रों में शामिल है, जहां RAF के पायलटों को ट्रेनिंग दी जाती है.
भारतीय वायुसेना के मीडिया कोऑर्डिनेशन सेंटर ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर इसकी जानकारी देते हुए कहा कि तीन भारतीय वायुसेना के क्वॉलिफाइड फ्लाइंग इंस्ट्रक्टर ने वेल्स में मौजूद RAF Valley में Royal Air Force के पायलटों को ट्रेनिंग देने के लिए ज्वाइन किया है. यह UK में भारतीय QFIs की पहली तैनाती है.
भारतीय ट्रेनर्स की यह तैनाती सिर्फ ट्रेनिंग तक सीमित नहीं है, इससे दोनों देशों की वायुसेनाओं के बीच इंटरऑपरेबिलिटी, पेशेवर अनुभव और संचालन संबंधी समझ को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है. अलग-अलग परिस्थितियों में काम करने वाली दोनों वायुसेनाओं के ट्रेनरस और पायलटों के बीच अपने तजुर्बे साझा होने से भविष्य में संयुक्त अभियानों और अभ्यासों के लिए बेहतर तालमेल तैयार हो सकता है. भारत और UK के बीच पिछले कुछ वर्षों में रक्षा क्षेत्र में सहयोग लगातार बढ़ा है. दोनों देश सैन्य अभ्यास, ट्रेनिंग, समुद्री सुरक्षा और रक्षा क्षमता निर्माण जैसे क्षेत्रों में सहयोग कर रहे हैं.
इससे पहले अप्रैल में रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह ने ब्रिटेन के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जोनाथन निकोलस पॉवेल के साथ बैठक की थी. दोनों अधिकारियों ने क्षेत्रीय सुरक्षा से जुड़े घटनाक्रमों पर चर्चा की और भारत-UK रक्षा सहयोग से जुड़े मौजूदा ढांचों की प्रगति की समीक्षा की.
विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भी ब्रिटिश राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के साथ क्षेत्रीय और वैश्विक सुरक्षा मुद्दों पर बातचीत की थी. वहीं, पॉवेल और भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल के बीच वार्ता में वार्षिक भारत-UK Strategic Dialogue से जुड़े मुद्दों पर चर्चा हुई.
पिछले साल अक्टूबर में तत्कालीन ब्रिटिश प्रधानमंत्री कीर स्टारमर भारत दौरे पर आए थे. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ उनकी बैठक के बाद जारी संयुक्त बयान में दोनों देशों ने भारतीय और ब्रिटिश सशस्त्र बलों के बीच संपर्क और आदान-प्रदान बढ़ाने पर सहमति जताई थी. इसमें संयुक्त सैन्य अभ्यास, ट्रेनिंग और क्षमता निर्माण के जरिए दोनों देशों की सेनाओं के बीच सहयोग बढ़ाने की बात कही गई थी. प्रधानमंत्री मोदी ने ब्रिटेन के कैरियर स्ट्राइक ग्रुप के भारत दौरे और रॉयल नेवी व भारतीय नौसेना के बीच होने वाले KONKAN अभ्यास का भी स्वागत किया था
भारतीय QFIs की RAF Valley में तैनाती को दोनों देशों के रक्षा संबंधों के लिहाज से अहम माना जा रहा है. यह व्यवस्था दोनों वायुसेनाओं को अपने ट्रेनिंग अनुभव और तकनीकी विशेषज्ञता साझा करने का मौका देगी. साथ ही, इससे भारत और UK के बीच सैन्य ट्रेनिंग व शिक्षा से जुड़े रिश्ते और मजबूत होने की संभावना है. दोनों देशों के नेताओं ने पहले ही उस व्यवस्था में हुई प्रगति का स्वागत किया था, जिसके तहत भारतीय वायुसेना के क्वॉलिफाइड फ्लाइंग इंस्ट्रक्टर को UK की Royal Air Force की ट्रेनिंग व्यवस्था में शामिल किया जाना था. अब तीन भारतीय QFIs की RAF Valley में तैनाती के साथ यह सहयोग जमीन पर लागू होता दिखाई दे रहा है.