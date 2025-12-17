अहमदाबाद के 3 स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी, ईमेल में लिखा- 'हम लेंगे बदला...'

Ahmedabad Bomb Threat Emails: अहमदाबाद में बुधवार को 3 स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी देने वाले ईमेल प्राप्त हुए जिसके बाद पुलिस को तुरंत कार्रवाई के लिए बुलाया गया. पुलिस द्वारा घटनास्थल पर पहुंचने के बाद संबंधित स्कूलों में सुरक्षा जांच शुरू की गई और अभिभावकों को अपने बच्चों को जल्द से जल्द घर ले जाने का निर्देश दिया गया. संयुक्त पुलिस आयुक्त शरद सिंघल के अनुसार, पुलिस टीमें मौके पर मौजूद हैं और जन सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए कार्रवाई की जा रही है. जिन स्कूलों को धमकी भरे ईमेल प्राप्त हुए उनमें महाराजा अग्रसेन स्कूल, जाइडस स्कूल फॉर एक्सीलेंस और जेबरा स्कूल शामिल हैं. जानकारी के अनुसार, ईमेल में लिखा था कि हम बदला लेंगे, जिसके बाद स्कूल प्रशासन ने तुरंत पुलिस को सूचित किया.

धमकी के पीछे हो सकता है खालिस्तान का हाथ: पुलिस

पुलिस सूत्रों के मुताबिक, यह संभावना जताई जा रही है कि धमकी के पीछे खालिस्तान से जुड़े तत्व हो सकते हैं जिससे सुरक्षा को लेकर चिंताएं और बढ़ गई हैं. जैसे ही पुलिस और जांच टीमें स्कूलों का निरीक्षण कर रही थीं अभिभावकों को बच्चों को सुरक्षित स्थानों पर ले जाने का संदेश भेजा गया. एक अभिभावक ने एएनआई से बातचीत में बताया कि वे महज 10 मिनट में स्कूल पहुंचे और सुरक्षा उपायों को ठीक बताया. उन्होंने यह भी कहा कि स्कूल के शिक्षकों ने समय रहते फोन कर उन्हें सूचित किया था, ताकि कोई अभिभावक व्हाट्सएप चेक न करने के कारण बच्चों को लेने से चूक न जाए.

#WATCH | Ahmedabad | Vastrapur PI LL Chavda says, "A few schools have received a bomb threat via email today. Based on the information, the students have been given a holiday... Investigation is going on by Bomb Detection and Disposal Squad and Dog Squad..." https://t.co/RKLmnIXjjX pic.twitter.com/qn0D490x6m — ANI (@ANI) December 17, 2025

पुलिस कर रही मामले की जांच

बता दें, यह घटना 12 दिसंबर को पंजाब के अमृतसर में हुई बम धमकी की घटना के बाद आई है जिसमें कुछ स्कूलों को इसी तरह की धमकियां मिली थीं लेकिन पुलिस ने बाद में उन्हें झूठी पाया था. इसके अतिरिक्त, 10 दिसंबर को दिल्ली के कुछ स्कूलों को भी बम धमकियों के ईमेल मिले थे जिनमें खालिस्तान आंदोलन का भी जिक्र था. पुलिस ने सभी धमकियों को गंभीरता से लिया और जांच जारी रखी है.