Advertisement
trendingNow13021376
Hindi Newsदेश

उधमपुर में दिखे 3 आतंकी, अलर्ट हुई सेना; पूरे इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी

उधमपुर में 3 संदिग्ध आतंकियों की गतिविधियों की सूचना मिलने के बाद सुरक्षा बलों ने तलाशी अभियान शुरू कर दिया है. जानकारी के अनुसार, संदिग्ध आतंकवादी बसंतगढ़ के चिल्ला बलोथा गांव में एक व्यक्ति से खाना लेने पहुंचे थे.

Written By  Shashank Shekhar Mishra|Last Updated: Nov 28, 2025, 11:53 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

X
X

Udhampur Alert: उधमपुर के बसंतगढ़ क्षेत्र में 3 संदिग्ध आतंकियों की गतिविधियों की सूचना मिलने के बाद सुरक्षा बलों ने व्यापक तलाशी अभियान शुरू कर दिया है. जानकारी के अनुसार, संदिग्ध आतंकवादी बसंतगढ़ के चिल्ला बलोथा गांव में एक स्थानीय व्यक्ति से खाना लेने पहुंचे थे, जिसके बाद पूरे क्षेत्र में अलर्ट जारी कर दिया गया. सूचना मिलते ही भारतीय सेना, जम्मू-कश्मीर पुलिस और सीआरपीएफ की टीमें तुरंत हरकत में आईं. सुरक्षा बलों ने जंगलों, पहाड़ी इलाकों और गांवों में संयुक्त रूप से गहन तलाशी अभियान शुरू कर दिया है. इलाके की घेराबंदी बढ़ा दी गई है और हर आने-जाने वाले मार्ग पर निगरानी तेज कर दी गई है. अधिकारियों ने कहा कि उच्च सतर्कता बनाए रखी जा रही है और किसी भी संदिग्ध गतिविधि पर तुरंत कार्रवाई की जाएगी. स्थानीय लोगों से सतर्क रहने और किसी भी सूचना को तुरंत पुलिस को देने की अपील की गई है.

खबर अपडेट की जा रही है...

 

Add Zee News as a Preferred Source

Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Zee News Hindi पर. Hindi News और India News in Hindi के लिए जुड़े रहें हमारे साथ.

About the Author
author img
Shashank Shekhar Mishra

ज़ी न्यूज में बतौर सब एडिटर कार्यरत. देश की राजनीति से लेकर दुनिया के बनते-बिगड़ते सत्ता समीकरणों एवं घटनाओं को कवर करते हैं. पत्रकारिता में 5 वर्षों का अनुभव है. इससे पहले टाइम्स नाउ नवभारत, जागरण...और पढ़ें

TAGS

Jammu and Kashmir

Trending news

चक्रवाती तूफान ‘दितवाह’ ने मचाई खलबली! भारत में IMD अलर्ट, जानें एक-एक पूरी डिटेल
Cyclone Ditwah
चक्रवाती तूफान ‘दितवाह’ ने मचाई खलबली! भारत में IMD अलर्ट, जानें एक-एक पूरी डिटेल
वो महाराजा… जिसके पजामे का नाड़ा खोलने-बांधने के लिए भी होता था खास अफसर
maharaja jagatjit singh
वो महाराजा… जिसके पजामे का नाड़ा खोलने-बांधने के लिए भी होता था खास अफसर
उधमपुर में दिखे 3 आतंकी, अलर्ट हुई सेना; पूरे इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी
Jammu and Kashmir
उधमपुर में दिखे 3 आतंकी, अलर्ट हुई सेना; पूरे इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी
गुजरात या बिहार... किस राज्य में है रईसों का दबदबा? अरबों में है संपत्ति
Indian billionaires
गुजरात या बिहार... किस राज्य में है रईसों का दबदबा? अरबों में है संपत्ति
'सिर्फ आधार से जारी बर्थ सर्टिफिकेट होंगे रद्द...', इस राज्य में जारी हुई गाइडलाइन
Maharashtra news
'सिर्फ आधार से जारी बर्थ सर्टिफिकेट होंगे रद्द...', इस राज्य में जारी हुई गाइडलाइन
हम कुछ ज्यादा ही...राहुल गांधी को बताई गईं बिहार में बड़ी हार की 7 बड़ी वजहें
Bihar News
हम कुछ ज्यादा ही...राहुल गांधी को बताई गईं बिहार में बड़ी हार की 7 बड़ी वजहें
'धर्मेंद्र प्रधान, मनोहर लाल खट्टर या...', कौन संभालेगा BJP के नए अध्यक्ष की कमान
BJP New President
'धर्मेंद्र प्रधान, मनोहर लाल खट्टर या...', कौन संभालेगा BJP के नए अध्यक्ष की कमान
17 बार उड़ाई मुगलों की धज्जियां! जंग के लिए इस हिंदू योद्धा ने मोड़ा नदियों का रुख
lachit barphukan
17 बार उड़ाई मुगलों की धज्जियां! जंग के लिए इस हिंदू योद्धा ने मोड़ा नदियों का रुख
कहां गायब हो गया मुगलों का शाही तख्त-ए-ताऊस? जिसे बनाने में लगा था 1150 किलो सोना
mughal throne
कहां गायब हो गया मुगलों का शाही तख्त-ए-ताऊस? जिसे बनाने में लगा था 1150 किलो सोना
2.5-2.5 साल वाला फॉर्मूला क्‍या कभी कारगर हुआ! सिद्धा Vs डीके में कौन मारेगा बाजी
Karnataka News
2.5-2.5 साल वाला फॉर्मूला क्‍या कभी कारगर हुआ! सिद्धा Vs डीके में कौन मारेगा बाजी