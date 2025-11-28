उधमपुर में दिखे 3 आतंकी, अलर्ट हुई सेना; पूरे इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी

Udhampur Alert: उधमपुर के बसंतगढ़ क्षेत्र में 3 संदिग्ध आतंकियों की गतिविधियों की सूचना मिलने के बाद सुरक्षा बलों ने व्यापक तलाशी अभियान शुरू कर दिया है. जानकारी के अनुसार, संदिग्ध आतंकवादी बसंतगढ़ के चिल्ला बलोथा गांव में एक स्थानीय व्यक्ति से खाना लेने पहुंचे थे, जिसके बाद पूरे क्षेत्र में अलर्ट जारी कर दिया गया. सूचना मिलते ही भारतीय सेना, जम्मू-कश्मीर पुलिस और सीआरपीएफ की टीमें तुरंत हरकत में आईं. सुरक्षा बलों ने जंगलों, पहाड़ी इलाकों और गांवों में संयुक्त रूप से गहन तलाशी अभियान शुरू कर दिया है. इलाके की घेराबंदी बढ़ा दी गई है और हर आने-जाने वाले मार्ग पर निगरानी तेज कर दी गई है. अधिकारियों ने कहा कि उच्च सतर्कता बनाए रखी जा रही है और किसी भी संदिग्ध गतिविधि पर तुरंत कार्रवाई की जाएगी. स्थानीय लोगों से सतर्क रहने और किसी भी सूचना को तुरंत पुलिस को देने की अपील की गई है.

