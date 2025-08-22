रोडरेज में उलझे थे बीजेपी MP सुरेश गोपी के बेटे M सुरेश और कांग्रेस नेता V कृष्णा, पुलिस दोनों को ले गई; फिर आया ये ट्विस्ट

Vinod Krishna Madhav Suresh Police custody: केरल के तिरुवनंतपुरम में सामने आए रोड रेज के एक मामले में पुलिस ने केंद्रीय मंत्री और बीजेपी सांसद सुरेश गोपी के बेटे माधव सुरेश और कांग्रेस नेता विनोद कृष्ण को कुछ देर के लिए हिरासत में ले लिया. पुलिस ने बताया माधव सस्थमंगलम से वेल्लयम्बलम जा रहे थे, तभी उनकी कार विनोद कृष्ण की कार के आमने-सामने आ गई, जिसने विपरीत दिशा से यू-टर्न लिया था. कारों के निकलने के लिए पर्याप्त जगह न होने के कारण, दोनों के बीच बहस शुरू हो गई. घटनास्थल पर मौजूद प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया माधव विनोद कृष्ण की कार का रास्ता रोक रहा था और तीखी बहस कर रहा था. खबर मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस दोनों को ले गई.

रोडरेज में पुलिस ने दोनों को उठाया फिर रिहा कर दिया

मौके पर मौजूद प्रत्यक्षदर्शी राहगीरों ने आरोप लगाया कि माधव शराब के नशे में लग रहा था. उसे हिरासत में लेकर उसकी जांच की गई, हालांकि जांच में पुष्टि हुई कि वह नशे की हालत में नहीं था. माधव ने पुलिस को बताया कि उसने विनोद कृष्ण को गाड़ी चलाते हुए फोन पर बात करते देखा था. इसके बाद अधिकारियों ने दोनों पक्षों से पूछा कि क्या वे शिकायत दर्ज कराना चाहते हैं. बातचीत के बाद, किसी भी पक्ष ने मामला आगे बढ़ाने का फैसला नहीं किया. इसके बाद, दोनों को रिहा कर दिया गया.

आपस में सेटल कर लिया मामला

शुक्रवार को माधव ने इंस्टाग्राम स्टोरी में कांग्रेस नेता विनोद कृष्ण के साथ हुए विवाद पर प्रतिक्रिया देते हुए लिखा, 'विनोद कृष्ण के खिलाफ कोई शिकायत नहीं है, सर, क्योंकि हम दोनों समझते हैं कि हमने एक-दूसरे के साथ क्या गलत किया और वह यह भी जानते हैं कि उन्होंने कैसे स्थिति शुरू की.'

सवाल- सुरेश गोपी कौन हैं?

जवाब- रोड रेज के इस मामले में एक पक्ष सुरेश गोपी के सुपुत्र थे. सुरेश गोपी केरल में बीजेपी का पहला कमल खिलाने वाले सांसद हैं.

सवाल- ये मामला इतनी जल्दी कैसे सुलझ गया?

जवाब- दो राजनीतिक परिवारों के बीच सड़क पर बतकही शुरू हुई. किसी ने एक दूसरे के खिलाफ कंप्लेन नहीं कराई इसलिए मामला जल्दी सुलझ गया.