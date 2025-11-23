Advertisement
NCERT Textbooks: टीपू को समंदर में फेको और अकबर को... इतिहास की किताबों को लेकर ये क्या बोल गए हिमंता बिस्वा सरमा

NCERT's history textbooks: असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने एनसीईआरटी की इतिहास की किताबों से मुगल सम्राट अकबर और मैसूर के शासक टीपू सुल्तान के नामों से 'महान' विशेषण हटाने की योजना का समर्थन किया है.

Written By  Shwetank Ratnamber|Last Updated: Nov 23, 2025, 01:59 PM IST
NCERT Textbooks: टीपू को समंदर में फेको और अकबर को... इतिहास की किताबों को लेकर ये क्या बोल गए हिमंता बिस्वा सरमा

Himanta Biswa Sarma on NCERT history textbooks: बीजेपी के फायर ब्रांड नेता और असम के तेजतर्रा मुख्यमंत्री हिमंता सरमा बिस्वा ने एनसीईआरटी (NCERT) की तारीफों के पुल बांधते हुए इतिहास की टेक्स्टबुक्स से अकबर के नाम के आगे 'महान' शब्द हटाने के फैसले का बचाव किया है. अपनी चिरपरिचित और बेबाक शैली में बात करते हुए हिमंता बिस्वा सरमा ने कहा, 'एनसीईआरटी ने ये बहुत अच्छा किया. मैंने नहीं देखा है कि उन्होंने ऐसा किया है या नहीं. लेकन अगर उन्होंने ऐसा किया है, तो मेरी तरफ से एनसीईआरटी को मेरा आभार... बहुत-बहुत धन्यवाद.'

बहुत अच्छा किया: हिमंता

असम के बोंगाईगांव में सरमा ने एनसीईआरटी के फैसले पर अपने पहले रिएक्शन में कहा, ये बहुत अच्छा किया. मुख्यमंत्री ने कहा, टीपू-इपू को मारो एकदम. जहां भेजना है, उधर ही भेज दो. समंदर में फेंक दो. सरमा ने अपनी बात आगे बढाते हुए क्या कुछ कहा, आप खुद सुन लीजिए.

सरमा की यह टिप्पणी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) के नेता सुनील आंबेकर के उस बयान के एक दिन बाद आई है जिसमें उन्होंने कहा था कि एनसीईआरटी ने अपनी इतिहास की किताबों में कुछ बदलाव किए हैं. अब उनमें मुगल सम्राट अकबर या मैसूर के शासक टीपू सुल्तान के नामों के साथ 'महान' शब्द नहीं लिखा मिलेगा.

ऑरेंज सिटी लिटरेचर फेस्टिवल में आंबेकर ने आगे कहा, 'मैं देख सकता था कि कई अच्छे बदलाव हुए हैं और भविष्य में और बदलाव हो सकते हैं. इतिहास की किताबों में  अकबर हो या टीपू सुल्तान कोई भी महान नहीं है. कई बदलाव हुए हैं, हालांकि इन किताबों से किसी का नाम नहीं हटाया गया है क्योंकि नई पीढ़ी को उनके क्रूर कर्मों के बारे में पता होना चाहिए और यह भी पता होना चाहिए कि हम किसके कारण पीड़ित हुए और हमें किससे आजादी मिलनी चाहिए.'

एनसीईआरटी के कथित कदम पर नाराजगी के साथ सवाल उठाते हुए कांग्रेस के नेताओं ने ये सवाल पूछा है कि आखिर ऐसा करने से आखिर क्या मिलेगा.

Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Zee News Hindi पर.

