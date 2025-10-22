50 साल बाद अपने गांव पहुंचेंगे नागा आंदोलन के नेता थुइंगालेंग मुइवा, मणिपुर में शुरू तैयारी, स्कूल-कॉलेज बंद

Thuingaleng Muivah Manipur Visit: नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नगालैंड (NSCN-IM) के नेता थुइंगालेंग मुइवा लंबे समय बाद मणिपुर के उखरुल जिले में स्थित अपने पैतृक गांव जाने वाले हैं.
Trending Photos
Thuingaleng Muivah: नगा आंदोलन के इतिहास के सबसे सम्मानित नेताओं में से एक और नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नगालैंड (NSCN-IM) के नेता थुइंगालेंग मुइवा पांच दशक यानी 50 साल से भी अधिक समय बाद मणिपुर के उखरुल जिले में स्थित अपने पैतृक गांव जाने वाले हैं. साल 2023 से जातीय संघर्षों से जूझ रहे इस इलाके में मुइवा की यात्रा शांति और एकता का प्रतीक मानी जा रही है. 91 साल के मुइवा दीमापुर से हेलीकॉप्टर से पहुंचकर हंगपुंग के बख्शी मैदान में उतरेंगे और फिर उखरुल में एक जनसभा को संबोधित करेंगे. इसके बाद वह 1 हफ्ते के लिए सोमदल जाएंगे. सड़क की खराब स्थिति को देखते हुए नेता को उखरुल डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर से उनके गांव ले जाया जाएगा.
मुइवा ने नागा स्वतंत्रता के लिए कड़ा संघर्ष किया है. उन्होंने अपने जीवन के 4 दशक जंगल में बिताए हैं. 1 अगस्त साल 1997 के युद्धविराम समझौते के बाद वह केंद्र के साथ शांति वार्ता में लगे हुए हैं. साल 2015 में उन्होंने एक फ्रेमवर्क के समझौते पर हस्ताक्षर किए. यह शांति प्रक्रिया में पत्थर का मील साबित हुआ, हालांकि एक समझौता अभी बचा हुआ है. बता दें कि मुइवा अभी नगालैंड के दीमापुर में रहते हैं. मणिपुर जाने की सूचना मिलते ही लोगों ने उनके स्वागत की तैयारी शुरू कर दी है.
ये भी पढ़ें- किसी बड़ी साजिश के तहत हुई सबरीमाला मंदिर में सोने की चोरी? केरल हाईकोर्ट का SIT को आदेश, 6 हफ्ते में सौंपनी होगी जांच रिपोर्ट
मुइवा ने साल 2010 में अपने पैतृक गांव जाने की कोशिश की थी, हालांकि उस दौरान मणिपुर में ओकराम इबोबी सिंह के नेतृत्व वाली तत्कालीन कांग्रेस सरकार ने उन्हें प्रदेश में एंट्री लेने से रोक दिया था. इसका कई नागाओं की ओर से विरोध प्रदर्शन किया गया था. राज्य में राजनीतिक संकट और 60 दिनों से ज्यादा की आर्थिक नाकेबंदी भी शुरू हो गई थी. अब दशकों बाद कुकी, जोमी और मैतेयी समुदायों के कई संगठनों ने राज्य में उनकी यात्रा का स्वागत किया है.
ये भी पढ़ें- बंगाल में SIR को लेकर भाजपा अलर्ट, वोटर लिस्ट में बढ़ोत्तरी पर रखी जाएगी निगरानी
मुइवा की दशकों बाद घर वापसी को लेकर सुरक्षा का खास ध्यान रखा जा रहा है. प्रशासन की ओर से घर वापसी समारोह के दौरान उखरुल और उसके आस-पास के इलाके ड्रोन के प्राइवेट इस्तेमाल पर पाबंदी लगाई है. केवल आधिकारिक तौर पर स्वीकृत ड्रोनों को ही अनुमति दी जाएगी. इस दौरान पूरे कार्यक्रम की निगरानी भी रखी जाएगी. मुइवा की घर वापसी के सम्मान में 22 अक्टूबर 2025 को तांगखुल समुदाय के शीर्ष छात्र संगठन, तांगखुल कटमनाओ सकलोंग (TKS) ने अपने क्षेत्राधिकार में आने वाले सभी स्कूलों और कॉलेजों को बंद रखने का आह्वान किया है.
थुइंगालेंग मुइवा NSCN-IM के वरिष्ठ नेता हैं और नगा आंदोलन के सबसे सम्मानित चेहरों में से एक हैं.
साल 2023 से जातीय संघर्षों से जूझ रहे मणिपुर में उनकी यात्रा शांति और एकता का प्रतीक मानी जा रही है.
Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Zee News Hindi पर. Hindi News और India News in Hindi के लिए जुड़े रहें हमारे साथ.