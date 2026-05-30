अचानक बज उठा फोन में सायरन, मौसम को लेकर सरकार की तरफ से आया ये अलर्ट

दिल्ली-एनसीआर, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और हरियाणा के कई इलाकों में लोगों के मोबाइल फोन पर अचानक इमरजेंसी अलर्ट दिखाई दिया. इस अलर्ट के साथ तेज सायरन जैसी आवाज भी सुनाई दी, जिससे कई लोग घबरा गए. दरअसल, यह सरकार और मौसम विभाग की ओर से भेजी गई आपातकालीन चेतावनी थी. अलर्ट में बताया गया कि कुछ क्षेत्रों में तेज आंधी, बिजली चमकने, ओलावृष्टि और भारी बारिश की संभावना है. ऐसे संदेशों का मकसद लोगों को समय रहते सतर्क करना और संभावित नुकसान से बचाना होता है. मौसम विभाग ने लोगों से आधिकारिक अपडेट पर नजर बनाए रखने की अपील की है.

किन इलाकों के लिए जारी हुआ अलर्ट?

मौसम विभाग के अनुसार अगले 24 घंटों के दौरान हरियाणा के भिवानी, चरखी दादरी, फरीदाबाद, गुरुग्राम, महेंद्रगढ़, नूंह, पलवल और रेवाड़ी जिलों में गरज-चमक के साथ बारिश और ओलावृष्टि हो सकती है. वहीं दिल्ली-एनसीआर और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कई जिलों में भी मौसम बिगड़ने की चेतावनी जारी की गई है. अलर्ट में अलीगढ़, बागपत, बुलंदशहर, गौतमबुद्ध नगर, गाजियाबाद, हापुड़, मथुरा और मेरठ जैसे जिलों का भी जिक्र किया गया है. इन क्षेत्रों में अगले कुछ घंटों के दौरान मौसम तेजी से बदल सकता है.

कितनी तेज चलेंगी हवाएं और कितना है खतरा?

मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि कुछ स्थानों पर हवाओं की रफ्तार 70 से 80 किलोमीटर प्रति घंटा तक पहुंच सकती है, जबकि झोंकों की गति 90 किलोमीटर प्रति घंटा तक भी जा सकती है. इसके साथ तेज गरज, बिजली चमकने और मध्यम से भारी बारिश की संभावना जताई गई है. ओलावृष्टि भी कई इलाकों में नुकसान पहुंचा सकती है. तेज हवाओं के कारण पेड़ गिरने, बिजली आपूर्ति बाधित होने और यातायात प्रभावित होने का खतरा बढ़ जाता है. किसानों के लिए भी यह मौसम चिंता का विषय बन सकता है, क्योंकि फसलों को नुकसान पहुंचने की आशंका है.

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लोगों को क्या सावधानी बरतनी चाहिए?

विशेषज्ञों ने लोगों को खराब मौसम के दौरान घरों के अंदर रहने की सलाह दी है. आंधी और बिजली गिरने की स्थिति में खुले मैदान, पेड़ों और बिजली के खंभों से दूर रहना चाहिए. वाहन चालकों को सावधानीपूर्वक ड्राइविंग करने और अनावश्यक यात्रा से बचने की सलाह दी गई है. किसानों को अपनी फसलों और कृषि उपकरणों को सुरक्षित स्थान पर रखने की जरूरत है. मौसम विभाग का कहना है कि अगले 24 घंटे काफी महत्वपूर्ण हैं, इसलिए दिल्ली-एनसीआर, उत्तर प्रदेश और हरियाणा के लोगों को सतर्क रहना चाहिए और किसी भी आपातकालीन स्थिति में स्थानीय प्रशासन के निर्देशों का पालन करना चाहिए.