Weather Update: मौसम ने लिया बड़ा यू-टर्न, कई राज्यों में 13-14 मई को गरजने जा रहे बादल! IMD ने जारी किया अलर्ट

IMD Weather Update 13-14 May 2026: उत्तर भारत में मौसम एक बार फिर बदल गया है. अब दो दिन यानी 13-14 मई की शाम लोगों के लिए सुहावनी होने जा रही हैं. इस दौरान दिन में तो तेज गर्मी पड़ेगी लेकिन शाम होते-होते मौसम चेंज हो जाएगा. जिसकी वजह से लोगों को गर्मी से राहत मिलेगी. इस दौरान अधिकतम तापमान 36 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 27 डिग्री के आसपास रह सकता है. मौसम में हुए इस बदलाव को देखते हुए भारतीय मौसम विभाग (IMD) ने अलर्ट जारी किया है, जिसे आज जानकर ही घर से बाहर निकलना चाहिए.

13-14 मई को कैसा रहेगा मौसम?

IMD की रिपोर्ट के मुताबिक, पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव की वजह से उत्तर-पश्चिम भारत में 13-14 मई को छिटपुट बारिश, गरज-चमक और तेज हवाएं चलने का अनुमान है. पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी UP, राजस्थान के कुछ हिस्सों, हिमाचल, उत्तराखंड और जम्मू-कश्मीर में 13-14 मई को हल्की से मध्यम स्तर की बारिश होने का अनुमान है. इस दौरान बिजली चमकने के साथ ही तेज हवाएं चल सकती हैं, जिससे कई जगहों पर पेड़ उखड़ सकते हैं.

भारी से बहुत भारी बारिश की संभावना

पूर्वोत्तर में आने वाले असम, मेघालय, सिक्किम और हिमालय से सटे पश्चिम बंगाल के हिस्सों में भारी से बहुत भारी बारिश की संभावना बन रही है. अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड आदि में भी अच्छी बारिश के आसार हैं. दक्षिण भारत की बात करें तो अंडमान-निकोबार, केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक के कुछ हिस्सों और ओडिशा-झारखंड में 13-14 मई को छुटपुट बारिश होने का अनुमान है.

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दिल्ली-एनसीआर में पलटी मारेगा मौसम

अब देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर के मौसम की बात कर लेते हैं. इस 13 मई को आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे. शाम होते-होते मौसम में अचानक बदलाव आ जाएगा और गरज-चमक के साथ हल्की बारिश होगी या आंधी आएगी. इस दौरान अधिकतम तापमान 34-36 डिग्री और न्यूनतम 25-27 डिग्री रह सकता है.

दिल्ली-एनसीआर में 14 मई को भी आंशिक बादल छाए रहेंगे, लेकिन बारिश की संभावना कम होगी. गुरुवार को अधिकतम तापमान 36-38°C तक पहुंच सकता है. इस दौरान उमस भरी गर्मी लोगों को परेशान करेगी. हालांकि शाम के समय आंधी आने से लोगों को गर्मी से राहत मिल सकती है.

अगले दो दिन भीषण गर्मी झेलेंगे ये राज्य

देश के कई राज्य जहां 13-14 मई को सुहावने मौसम का आनंद लेंगे. वहीं, गुजरात, पश्चिम राजस्थान और पश्चिम मध्य प्रदेश में लू चलने से लोगों को दिक्कतें झेलनी पड़ सकती हैं. इस दौरान अधिकतम तापमान 42-45 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है. महाराष्ट्र के कुछ हिस्सों, ओडिशा, आंध्र प्रदेश के तटीय इलाकों और मध्य भारत के कुछ इलाकों में भी मौसम गर्म रहेगा. हालांकि, बीच-बीच में रिमझिम फुहार लोगों को तेज गर्मी से राहत दे सकती है.