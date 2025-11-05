Advertisement
पेड़ से बांध दो BJP नेताओं को और... TMC विधायक असीमा के बयान से गरमाई बंगाल की सियासत; विपक्ष भड़का

West Bengal News in Hindi: पश्चिम बंगाल की राजनीति में रण और तेज हो गया है. टीएमसी विधायक असीमा पात्रा ने बंगाल में एसआईआर के दौरान टीएमसी के कथित समर्थकों के नाम काटे जाने पर बीजेपी नेताओं को बांधने की धमकी दी है.

Written By  Devinder Kumar|Last Updated: Nov 05, 2025, 09:47 PM IST
पेड़ से बांध दो BJP नेताओं को और... TMC विधायक असीमा के बयान से गरमाई बंगाल की सियासत; विपक्ष भड़का

TMC MLA Asima Patra Controversial Statement: पश्चिम बंगाल की राजनीति एक बार फिर विवादों में है. हुगली ज़िले के चुचुड़ा में तृणमूल कांग्रेस की विधायक असीमा पात्रा ने ऐसा बयान दे दिया है जिसने माहौल को गर्मा दिया है. असीमा पात्रा ने एक जनसभा के दौरान बीजेपी नेताओं को खुली चेतावनी देते हुए कहा, 'बंगाल में जो चुचुड़ा के वोटरों का नाम काटेगा, उन सभी बीजेपी नेताओं को पेड़ से बांध कर रखना, किसी को छोड़ना नहीं.'

यह विवादित टिप्पणी चुचुड़ा मोड़ पर हुई उस जनसभा में सामने आई जो विधायक असित मजूमदार के नेतृत्व में आयोजित की गई थी. इस सभा का आयोजन SIR (Special Intensive Revision) प्रक्रिया के विरोध में किया गया था. टीएमसी पश्चिम बंगाल में मतदाता सूचियों के गहन पुनरीक्षण का विरोध कर रही है और इसके लिए जगह-जगह प्रदर्शन किए जा रहे हैं. 

बीजेपी नेताओं को पेड़ से बांध दो और...

बुधवार को ऐसे ही एक प्रदर्शन के दौरान धनेखाली की विधायक असीमा पात्रा मंच पर बोलते हुए अपने तीखे बयान के कारण चर्चा में आ गईं. उन्होंने कहा कि बीजेपी यह कोशिश कर रही है कि चुचुड़ा और आसपास के इलाकों में टीएमसी समर्थकों के नाम मतदाता सूची से काटे जाएं. उन्होंने अपने समर्थकों को उकसाते हुए धमकी दी, 'अगर किसी ने हमारे वोटरों के नाम काटने की कोशिश की, तो उसे पेड़ से बांधकर रखना होगा. किसी को नहीं छोड़ना.'

ब वे यह भड़काऊ बयान दे रही थीं तो वहां मौजूद भीड़ ने तालियां बजाकर उनका समर्थन किया. इस बयान का वीडियो सामने आने के बाद विपक्ष ने इसे डराने की राजनीति बताया.

असीमा का बयान लोकतंत्र के लिए खतरा- बीजेपी

बीजेपी ने इस टिप्पणी की तीखी आलोचना करते हुए कहा है कि टीएमसी अब खुलेआम हिंसा की धमकी दे रही है. पार्टी नेताओं का कहना है कि चुनाव आयोग को असीमा पात्रा के खिलाफ संज्ञान लेना चाहिए, क्योंकि यह बयान स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव प्रक्रिया के लिए सीधा खतरा है.

दूसरी ओर, तृणमूल कांग्रेस की ओर से अभी तक असीमा पात्रा के बयान पर कोई आधिकारिक सफाई नहीं आई है. हालांकि पार्टी के स्थानीय कार्यकर्ताओं का कहना है कि असीमा पात्रा का बयान भावनात्मक प्रतिक्रिया थी, जिसका उद्देश्य किसी को धमकाना नहीं था.

पश्चिम बंगाल में क्यों पनपा है विवाद?

राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि बंगाल की राजनीति में मतदाता सूची को लेकर विवाद नया नहीं है. लेकिन जिस तरह नेता अब खुलेआम हिंसक भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं, वह आने वाले पंचायत और विधानसभा चुनावों में तनाव को और बढ़ा सकता है. फिलहाल, हुगली और आसपास के इलाकों में यह मुद्दा गर्म है और चुनावी समीकरणों पर इसका असर पड़ना तय माना जा रहा है.

Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Zee News Hindi पर.

Devinder Kumar

अमर उजाला, नवभारत टाइम्स और जी न्यूज चैनल में काम कर चुके हैं. अब जी न्यूज नेशनल हिंदी वेबसाइट में अहम जिम्मेदारी निभा रहे हैं. राष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय और जियो पॉलिटिकल मामलों पर गहरी पकड़ हैं....और पढ़ें

