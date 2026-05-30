Donald Trump: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की बेटी टिफनी ट्रंप एक बेहद खास और निजी दौरे पर भारत पहुंच रही हैं. उनके इस दौरे को लेकर देश के वीवीआईपी पर्यटन गलियारों में खासी हलचल है. जानकारी के अनुसार, टिफनी शनिवार को भारत की सरजमीं पर कदम रखने के बाद सीधे मोहब्बत की नगरी आगरा का रुख करेंगी, जहां रविवार सुबह वे दुनिया के अजूबों में शुमार 'ताजमहल' का दीदार करेंगी. राष्ट्रपति परिवार से जुड़े होने के कारण भले ही यह एक पर्सनल ट्रिप है, लेकिन सुरक्षा एजेंसियां और आगरा प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट मोड पर आ गए हैं.

दिल्ली से आगरा और फिर 'ताज' का दीदार: ऐसा है पूरा शेड्यूल

सूत्रों और अधिकारियों से मिली जानकारी के मुताबिक टिफनी ट्रंप का शनिवार और रविवार का पूरा ट्रैवल प्लान तैयार हो चुका है. शनिवार सुबह टिफनी ट्रंप राजधानी दिल्ली पहुंचेंगी. इसके तुरंत बाद वे दिल्ली से एक स्पेशल चार्टर्ड विमान के जरिए आगरा के खेरिया एयरपोर्ट के लिए उड़ान भरेंगी. रविवार सुबह टिफनी विश्व प्रसिद्ध स्मारक ताजमहल का दीदार करने पहुंचेंगी. वे करीब डेढ़ घंटे तक ताजमहल परिसर में वक्त बिताएंगी, वहां की नक्काशी और खूबसूरती को करीब से देखेंगी और तस्वीरें खिंचवाएंगी.

सुरक्षा का कड़ा पहरा: छावनी में तब्दील हुआ रूट

चूंकि मामला अमेरिकी राष्ट्रपति की बेटी की सुरक्षा से जुड़ा है, इसलिए खेरिया एयरपोर्ट से लेकर होटल और ताजमहल परिसर तक सुरक्षा के ऐसे इंतजाम किए गए हैं कि परिंदा भी पर न मार सके. स्थानीय पुलिस और प्रशासन लगातार अमेरिकी सुरक्षा एजेंसियों के साथ तालमेल बिठाकर काम कर रहे हैं. टिफनी के डेढ़ घंटे के ताजमहल दौरे के दौरान आम पर्यटकों को किसी तरह की असुविधा न हो और सुरक्षा भी अभेद्य रहे, इसके लिए प्रशासन ने एक स्पेशल रूट और सिक्योरिटी प्लान तैयार किया है.

Add Zee News as a Preferred Source

ताजमहल के बाद मरुभूमि जैसलमेर का रुख

रविवार दोपहर को ताजमहल की यादें समेटकर टिफनी ट्रंप आगरा के खेरिया एयरपोर्ट से दोबारा चार्टर्ड विमान में सवार होंगी. इस बार उनका ठिकाना उत्तर प्रदेश नहीं, बल्कि राजस्थान की रेतीली और ऐतिहासिक धरती जैसलमेर होगी. माना जा रहा है कि जैसलमेर के मशहूर किलों, हवेलियों और रेगिस्तान के सफर का लुत्फ उठाने के लिए वे वहां कुछ वक्त बिता सकती हैं.

ये भी पढ़ें: पूरी दुनिया एक तरफ, भारत का प्यार एक तरफ! इजरायली PM नेतन्याहू ने बताई अपने दिल की बात

वैश्विक हस्तियों की पहली पसंद बना भारत

ताजमहल हमेशा से दुनिया के बड़े राष्ट्राध्यक्षों, फिल्मी सितारों और मशहूर हस्तियों की पहली पसंद रहा है. टिफनी ट्रंप का यह निजी दौरा एक बार फिर साबित करता है कि अंतरराष्ट्रीय मंच पर भारतीय संस्कृति और पर्यटन का आकर्षण किस कदर बढ़ रहा है. टिफनी के आने को लेकर स्थानीय गाइडों और आगरा के लोगों में भी खासा उत्साह देखने को मिल रहा है.