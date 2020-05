TikTok इंटरटेनमेंट प्लेटफॉर्म नहीं बल्कि है चीनी प्रचार कंपनी? इस ई-मेल से हुआ खुलासा!

नई दिल्ली: चीन (China) से आए कोरोना वायरस (Coronavirus) को भले ही पूरी दुनिया कोस रही है, लेकिन चीनी ऐप टिकटॉक (TikTok) को खूब पसंद किया जाता है. मीम, संगीत, डांस, मेकअप ट्यूटोरियल और भी न जाने क्या-क्या है यहां. टिकटॉक को भले ही एक इंटरटेनमेंट प्लैटफॉर्म समझा जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है.

टिकटॉक, चीनी कम्युनिस्ट पार्टी का प्रपोगेंडा टूल है. टिकटॉक ने अपने मॉडरेटर्स को चीनी सरकार के खिलाफ कंटेंट को सेंसर करने के लिए कहा है. उदाहरण के लिए, जिसमें दलाई लामा या तिब्बत के बारे में बात की गई हो.

ये ईमेल कथित तौर पर भारत में टीकटॉक की टीम को भेजा गया था. निशाने पर भारतीय कंटेंट था, हालांकि हम इस ईमेल की प्रामाणिकता को सत्यापित नहीं कर सकते.

E-mail done by TikTok to their India employees for removing anything which is against Chinese Government, especially Tibet and Dalai Lama!

Is this your way China to curb the Freedom of Speech across the globe? pic.twitter.com/6ujBAcRogd

— Zankrut Oza (@zankrut) May 16, 2020