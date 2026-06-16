रामकोष की चोरी का मास्टरमाइंड 'टिन्नू यादव' था, तो पप्पू यादव विरोध प्रदर्शन में 'साधु' बनकर क्यों पहुंचे?

MP Pappu Yadav Protest Against Donation Theft: आदि शंकराचार्य ने कहा है कि भगवा वस्त्र और साधु भेष केवल परमात्मा के प्रति समर्पण का प्रतीक है. यदि इसका उपयोग व्यक्तिगत स्वार्थ, ढोंग या धर्म को नीचा दिखाने के लिए किया जाता है, तो यह महापाप है. यही महापाप आज संसद भवन परिसर में हुआ. भगवा पहन कर, साधु का भेष धरकर विरोध के नाम पर सनातन को कलंकित करने की साजिश हुई. साधुओं को चंदा चोर बताने का षड्यंत्र हुआ.
शुक्रवार को संसद भवन का एक वीडियो वायरल हुआ. वीडियो में दिखा कि भगवा पहने, साधु भेष में सांसद पप्पू यादव जमीन पर बैठे हैं. सामने टीन के डिब्बे से बने तीन दान पात्र हैं. पप्पू यादव के हाथ में भगवान राम की फोटो है. वीडियो में जो लोग पीछे खड़े दिख रहे हैं वो सभी विपक्षी सांसद हैं. उनके हाथ में एक बड़ा सा बैनर है. एक सांसद के हाथ में चंदा चोरी वाला पोस्टर भी है.
साधु वेष में पप्पू यादव जब जमीन पर आसन जमा लेते हैं तो चंदा चोरी के खिलाफ नारेबाजी शुरू हो जाती है. इस नारेबाजी के बीच में एक-एक कर सांसद आते हैं और साधु बने पप्पू यादव को दान देते हैं. पप्पू यादव चंदे को दान पात्र में डालने की बजाय अपनी जेब में रख लेते हैं.
समाजवादी पार्टी की टोपी पहने एक महिला सांसद पप्पू यादव के पास आकर बैठ जाती हैं. तभी राहुल गांधी आते हैं. जेब से नोट निकालते हैं और दान पात्र में डालते हैं. अयोध्या से समाजवादी पार्टी के सांसद अवधेश प्रसाद भी आते हैं, हाथ में चढ़ावा चोर गद्दी छोड़ वाला पोस्टर लिए धर्मेंद्र यादव भी कैमरे के सामने आते हैं. एक एक कर कई सांसद पप्पू यादव के आसपास जुटते हैं.
ये राम मंदिर में चंदा चोरी के खिलाफ संसद परिसर में पप्पू यादव का विरोध प्रदर्शन था. प्रदर्शन पप्पू यादव का था लेकिन इसमें मौजूदगी विपक्ष के बड़े दिग्गजों की थी. आपको एक बार न्यूज़वॉल पर दिखाता हूं कि संसद परिसर में जो कुछ हुआ उसका गवाह कौन-कौन बना.
यानी इस प्रदर्शन में विपक्ष के दिग्गज नेता गवाह के तौर पर शामिल थे. प्रदर्शन और विरोध विपक्ष का अधिकार है. लेकिन सवाल ये है कि आखिर दान चोरी का विरोध करने के लिए पप्पू यादव भगवा पहन कर, साधु बन कर ही क्यों पहुंचे. पप्पू यादव क्या साबित करना चाहते थे.
क्या अयोध्या में रामकोष से दान चोरी का पाप साधुओं ने किया. नहीं किया. दान चोरी के आरोप में जिन पापियों की गिरफ्तारी हुई उनमें कोई साधु-संत नहीं है. क्या अयोध्या में किसी संत ने दान-चोरी का अधर्म करने वाले आरोपी को संरक्षण दिया. नहीं दिया. फिर क्यों पप्पू यादव भगवा पहन कर साधु का वेष धरकर दान चोरी कर रहे थे. आखिर साधु के वेष में चंदा चोरी का स्वांग कर पप्पू यादव क्या साबित करना चाहते थे. यही की अयोध्या में राम धन की चोरी साधुओं ने की.
पप्पू यादव की सनातन विरोधी इस महीन मैसेजिंग पर हम आगे चर्चा करेंगे. लेकिन सबसे पहले एक बात साफ-साफ समझ लीजिए. अयोध्या में दान चोरी का पाप मंदिर प्रबंधन से जुड़े कर्मचारियों ने की थी. ये कर्मचारी दान गिनती का काम करते थे. इनका राम मंदिर में पूजा-पाठ, धार्मिक विधि विधान से कोई संबंध नहीं था. ये सामान्य कर्मचारी थे. फिर पप्पू यादव साधु बनकर दान चोरी का स्वांग क्यों कर रहे थे. इसके पीछे उनकी क्या मंशा थी.
स्वामी विवेकानंद ने कहा है कि धर्म की पोशाक पहनकर अधर्म करना साक्षात ईश्वर का अपमान है. ऐसे पाखंडी समाज के सबसे बड़े विनाशक होते हैं. पप्पू यादव धर्म की पोशाक पहनकर अधर्म कर रहे थे. क्यों. क्योंकि अगर सचमुच पप्पू यादव को दान चोरी का विरोध करना होता तो वो भगवा पहनकर साधु नहीं बनते, टिन्नू यादव बनते. लेकिन सोचिए, पप्पू यादव 'साधु' बने..लेकिन 'टिन्नू यादव' नहीं बने! क्यों?
संसद परिसर में पप्पू यादव का 'कालनेमि रंगमंच'!
पप्पू यादव 'साधु' बने.. 'टिन्नू यादव' नहीं बने!#DNA #DNAWithRahulSinha #Parliament #PappuYadav #Sanatan #DonationRow @RahulSinhaTV pic.twitter.com/DQI24hMxF8
— Zee News (@ZeeNews) July 31, 2026
क्योंकि दान चोरी का पाप करनेवाले अधर्मियों का सरगना टिन्नू यादव है. टिन्नू यादव ही रामधन में सेंध लगनेवाले अधर्म का मास्टरमांइड है. जिस टिन्नू यादव की मंदिर प्रबंधन में बड़ी भूमिका थी. उसी ने दान चोरी की. वो साधु नहीं था. मंदिर ट्रस्ट का कर्मचारी था. इसलिए अगर सचमुच पप्पू यादव को दान चोरी का विरोध करना होता तो वो टिन्नू यादव बनकर दान चोरी का स्वांग करते. लेकिन पप्पू यादव ने टिन्नू यादव का वेष नहीं धरा, वो अपने खास एजेंडे के तहत साधु बने.
सोचिए पप्पू यादव टिन्नू यादव क्यों नहीं बने. इसलिए नहीं बने क्योंकि अगर वो टिन्नू यादव बनते तो उनका और उनके स्वांग पर ताली बजा रहे पार्टियों के वोट बैंक का गणित गड़बड़ हो सकता था. वो अगर टिन्नू यादव बनते तो सनातन विरोध का उनका एजेंडा ध्वस्त हो जाता. पप्पू यादव को वोट बैंक की चिंता तो थी लेकिन सनातनी भावनाओं की बिल्कुल भी फिक्र नहीं थी. इसलिए आज उन्हें सनातन विरोधी और कालनेमि कहा जा रहा है.
कालनेमि वो असुर था, जिसने संजीवनी बूटी लेने जा रहे हनुमान जी को भटकाने की साजिश की थी. हनुमान जी ने उसका वध किया था. पप्पू यादव को इसलिए कालनेमि कहा जा रहा है क्योंकि वो भगवा पहनकर सनातनधर्मियों को बरगला रहे हैं. ये विरोध की राजनीतिक शब्दावली है. लेकिन यहां एक सवाल जरूर है. पप्पू यादव को बीजेपी को घेरना था, ये उनका राजनीतिक अधिकार है. उन्हें दान चोरी पर सवाल पूछना था ये भी आस्तिक होने के नाते उनका धार्मिक अधिकार है. लेकिन इसके लिए भगवा पहन कर साधु के वेष में उन्होंने जो कुछ किया क्या वो उचित है. बिल्कुल उचित नहीं है.
पप्पू यादव ने सिर्फ साधुओं का ही अपमान नहीं किया. सनातनी आस्था का भी अपमान किया. हाथ में भगवान राम की तस्वीर लेकर पप्पू यादव अयोध्या से समाजवादी पार्टी के सांसद अवधेश प्रसाद के पैरों में पड़ रहे हैं. बड़ों का सम्मान करना अच्छी बात है. लेकिन भगवान राम की तस्वीर हाथ में लेकर किसी के पांव में पड़ जाना ये आस्था का अपमान हैं. ये प्रभु श्रीराम का अपमान है.
पप्पू यादव ने प्रदर्शन के नाम पर जो कुछ किया वो संसद परिसर में किया. ये तस्वीरें..ये वीडियो पूरी दुनिया में सर्कुलेट होगा. इस वीडियो से दुनिया में भारत की, सनातनियों की साधु संतों की क्या छवि बनेगी. यही की भारत के साधु-संत-संन्यासी दान चुराते हैं, 100 करोड़ से ज्यादा हिंदुओं के आराध्य भगवान राम के मंदिर में दान चोरी का पाप सनातनी संतों ने किया है.
अपने कथित प्रदर्शन से पप्पू यादव ने दुनिया में सनातनियों की छवि पर कैसा काला धब्बा लगाने का पाप किया है. उन्होंने 100 करोड़ हिंदुओं को दुनिया के सामने चोर बना दिया, चोरी के आरोप से कलंकित कर दिया. सोचिए थोड़ी सी चर्चा बटोरने के लिए पप्पू यादव ने कितना बड़ा अधर्म किया है
लोकतंत्र में विरोध करना विपक्ष का राजनीतिक अधिकार है. दान चोरी का विपक्ष विरोध करता रहा है. लेकिन इस विरोध का चेहरे चुनने में तो विपक्ष को जरूर राजनीतिक समझदारी दिखानी चाहिए थी. सोचिए दान चोरी का विरोध कौन कर रहा है पप्पू यादव. वो भी साधु-तपस्वी के वेष में हैं. क्या पप्पू यादव ने तपस्या की है. पप्पू यादव और उनके समर्थक कहेंगे कि घनघोर तपस्या की है. लेकिन उन्होंने ये तपस्या किसी मंदिर या पवित्र धर्म स्थल पर नहीं की है. उनकी कथित तपस्या जेल की कालकोठरी में हुई है.
14 जून 1998 को सीपीएम विधायक अजीत सरकार की पूर्णिया में हत्या हुई थी. इस केस में 14 फरवरी 2008 को CBI की विशेष कोर्ट ने पप्पू यादव को हत्या और आपराधिक षड्यंत्र का दोषी ठहराया था. पप्पू यादव को कोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी. 2013 में पटना हाईकोर्ट ने उन्हें अजीत सरकार हत्याकांड में बरी कर दिया था. तब तक वो लगातार करीब 12 वर्ष जेल में रहे थे. 2024 के चुनावी हलफनामे के मुताबिक पप्पू यादव पर 41 आपराधिक मामले दर्ज थे. हत्या के प्रयास, अपहरण, धमकी, रंगदारी के केस पप्पू यादव पर दर्ज रहे हैं.
इसी 12 साल के जेल को पप्पू यादव और उनके समर्थक तपस्या कह सकते हैं. लेकिन ये तपस्या नहीं सजा है. अब सोचिए ऐसे व्यक्ति को भगवा पहना कर साधु के वेष में दान चोरी का विरोध करने के लिए उतार दिया गया है.
राहुल गांधी साधु बने पप्पू यादव को दान दे रहे हैं. सोचिए जिन राहुल गांधी ने अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण के लिए दान नहीं दिया. उन्होंने किसे दान दिया, पप्पू यादव को. जहां दान का उपयोग निर्माण के लिए होना था वहां राहुल गांधी ने दान नहीं दिया. लेकिन जहां दान चोरी हो जाना था वहां जरूर उन्होंने दान दिया.
ये अपनी-अपनी आस्था है. लेकिन ये आस्था भी बहुत सलेक्टिव है. आज पप्पू यादव दान चोरी का विरोध करने के लिए भगवा पहन पर साधु बन गए, लेकिन उन्हीं पप्पू यादव ने इस्लामिक कपड़े पहन कर मौलाना बनकर दरगाह में दान चोरी का कभी विरोध नहीं किया.
ज्यादा दिन पुरानी बात नहीं है, उत्तर प्रदेश के बहराइच में सालार मसूद गाजी दरगाह में 100 करोड़ की चंदा चोरी का आरोप लगा था. आरोप दरगाह मैनेजमेंट कमेटी और दरगाह में काम करनेवाले खादिमों पर लगा था. यहां सीधे धार्मिक काम से जुड़े लोग चंदा चोरी के रोपी थे. लेकिन इस चंदा चोरी पर पप्पू यादव ने सलेक्टिव चुप्पी ओढ ली. आज साधु बनने वाले पप्पू यादव ने तब मौलाना बनकर दरगाह में चंदा चोरी का विरोध नहीं किया.
क्यों नहीं किया. क्योंकि फिर वही वोट बैंक वाली राजनीति हैं. अगर गलती से भी पप्पू यादव मौलाना बन गए तो पहले तो उनके खिलाफ फतवा जारी होता, सड़क पर उनका विरोध होता, फिर उनका राजनीतिक बहिष्कार भी होता. इसलिए वो दरगाह में चंदा चोरी पर चुप हो जाते हैं. मौलाना बनने की गलती नहीं करते लेकिन साधु बनकर सनातनधर्मियों की सहिष्णुता और धैर्य की परीक्षा जरूर लेते हैं.
आज पप्पू यादव बहुत खुश होंगे. दान चोरी के विरोध के नाम पर उन्होंने जो स्वांग किया है उसपर वो गर्व महसूस कर रहे होंगे. क्योंकि आज हर तरफ वो चर्चा में हैं. नेपथ्य से निकल कर वो केंद्र में आ गए हैं. लेकिन अपने इस नाटक से उन्होंने सनातन के साथ ही अयोध्या, अयोध्या के संतों और बिहार की भूमि का भी अपमान किया है. पप्पू यादव बिहार से सांसद हैं. उन्होंने अयोध्या के संतों पर दान चोरी का कलंक लगाने का अधर्म किया है. पप्पू यादव को आज जानना चाहिए कि रामानंदी संप्रदाय के सन्यासी बाबा अभिराम दास दरभंगा से अयोध्या आए थे.
22-23 दिसंबर 1949 को राम जन्मस्थान पर भगवान राम की प्रतिमा के प्रकटीकरण के मामले में उनकी बड़ी भूमिका थी. तत्कालीन प्रशासन ने इस केस में उन्हें मुख्य अभियुक्त बनाया था. राम मंदिर आंदोलन का सबसे बड़ा चेहरा रहे महंत रामचंद्र दास परमहंस छपरा से अयोध्या आए थे. करीब 17 वर्ष की आयु में 1930 में उन्होंने अयोध्या में दिगंबर अखाड़े की छावनी में परमहंस रामकिंकर दास से दीक्षा ली थी. दिसंबर 1949 में गर्भगृह में मूर्ति-स्थापना से लेकर मंदिर की पहली ईंट रखे जाने तक की हर दास्तान में उनकी भूमिका रही. 1950 में विवादित स्थल पर पूजा के अधिकार का पहला मुकदमा दायर करने वालों में वे शामिल थे.
नवंबर 1989 के शिलान्यास में मंदिर की पहली ईंट रखने का अवसर बिहार के दलित समाज के कामेश्वर चौपाल को दिया गया था. उन्हें "प्रथम कारसेवक" कहा जाता है. यानी हर कालखंड में अयोध्या में भगवान राम का कार्य करनेवाले संतों में बिहार से आए साधुओं की प्रमुख भूमिका रही है. पप्पू यादव ने भगवा पहनकर साधु बनकर जो नौटंकी की उससे बिहार की पवित्र भूमि और संतों का भी अपमान हुआ है.
आर्य समाज के संस्थापक महर्षि दयानन्द सरस्वती ने कहा है कि सत्य आचरण ही सच्चा धर्म है. जो व्यक्ति भीतर से अधर्मी है और बाहर से साधु का आडंबर रचकर सनातन की मर्यादाओं का मजाक उड़ाता है, वह समाज के लिए एक घातक विष के समान है.
पप्पू यादव का आचरण समाज के लिए घातक विष है. क्योंकि उन्होंने विरोध के लिए भगवा पहनकर नौटंकी का जो तरीका चुना वो गलत था. उन्होंने साधु संतों की छवि खराब करने की साजिश की..साथ ही संसद की गरिमा भी गिराई. पप्पू यादव ने संसद के मकर द्वार के पास प्रदर्शन का स्वांग रचा. यहां विरोध प्रदर्शन करने की मनाही है. संसद 140 करोड़ भारतीयों की लोकतांत्रिक आस्था का केंद्र है. यह लोकतंत्र का मंदिर है. वहां ऐसी नौटंकी से लोकतंत्र का भी अपमान हुआ है.
पप्पू यादव ने कालनेमि वाले एपिसोड से भारत विरोधी इंटरनेशनल लॉबी को भी एक मुद्दा थमा दिया है. आज पप्पू यादव की विरोध वाली नौटंकी देखकर नॉर्वे में बैठी एजेंडाधारी पत्रकार हेला लेंग बहुत खुश हुई होंगी. हेला आजकल 24 घंटे दूरबीन लेकर भारत के खिलाफ एजेंडा की तलाश में रहती हैं. नॉर्वे में बैठकर भी उन्हें सिर्फ भारत की कामियां तलाशने की फिक्र रहती है. वो रोज लेंस लेकर देखती हैं कि आज भारत के खिलाफ किस मुद्दे पर बोला जाए. पप्पू यादव ने हेला लेंग को मुद्दा थमा दिया है. देखिएगा अगले कुछ घंटों में हेला लेंग समेत दूसरे भारत और सनातन विरोधी इंटरनेशनल लॉबी का भी रिएक्शन आएगा.
जरूरी है कि भगवा और सनातन को बदनाम करनेवाले ऐसे लोगों से सावधान रहा जाए. ऐसे लोगों को ये बताया जाए कि दान चोरी जैसा अधर्म सनातनी साधु नहीं करते हैं. कुछ पथभ्रष्ट धनलोभी इसमें शामिल हो सकते हैं. लेकिन कुछ पथभ्रष्ट लोभियों के पाप से समूचा सनातन कलंकित नहीं हो जाता है.