रामकोष की चोरी का मास्टरमाइंड 'टिन्नू यादव' था, तो पप्पू यादव विरोध प्रदर्शन में 'साधु' बनकर क्यों पहुंचे?

22-23 दिसंबर 1949 को राम जन्मस्थान पर भगवान राम की प्रतिमा के प्रकटीकरण के मामले में उनकी बड़ी भूमिका थी. तत्कालीन प्रशासन ने इस केस में उन्हें मुख्य अभियुक्त बनाया था. राम मंदिर आंदोलन का सबसे बड़ा चेहरा रहे महंत रामचंद्र दास परमहंस छपरा से अयोध्या आए थे. करीब 17 वर्ष की आयु में 1930 में उन्होंने अयोध्या में दिगंबर अखाड़े की छावनी में परमहंस रामकिंकर दास से दीक्षा ली थी. दिसंबर 1949 में गर्भगृह में मूर्ति-स्थापना से लेकर मंदिर की पहली ईंट रखे जाने तक की हर दास्तान में उनकी भूमिका रही. 1950 में विवादित स्थल पर पूजा के अधिकार का पहला मुकदमा दायर करने वालों में वे शामिल थे.