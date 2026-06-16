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रामकोष की चोरी का मास्टरमाइंड 'टिन्नू यादव' था, तो पप्पू यादव विरोध प्रदर्शन में 'साधु' बनकर क्यों पहुंचे?

MP Pappu Yadav Parliamentary Protest: अयोध्या के राममंदिर में हुई कोष की चोरी का मास्टरमाइंड अब तक 'टिन्नू यादव' पाया गया है. लेकिन पूर्णिया से निर्दलीय सांसद पप्पू यादव को शायद इससे फर्क नहीं पड़ता. वे संसद परिसर में हुए एक प्रोटेस्ट में टिन्नू यादव के बजाय 'साधु' का भेष बनाकर पहुंचे. सवाल है कि ऐसा करके उन्होंने दुनिया को क्या संदेश दिया?

Edited ByDevinder Kumar
Published: Aug 01, 2026, 12:24 AM IST|Updated: Aug 01, 2026, 12:24 AM IST
रामकोष की चोरी का मास्टरमाइंड 'टिन्नू यादव' था, तो पप्पू यादव विरोध प्रदर्शन में 'साधु' बनकर क्यों पहुंचे?

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Devinder Kumar

Devinder Kumar

Zee News में देश-दुनिया और ब्रेकिंग पर नजर रखते हैं. पत्रकारिता में 17 वर्ष का अनुभव है. किसी भी बीट और शिफ्ट में काम करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं.

 

 

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