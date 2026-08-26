/‘टीपू’ की तस्वीर फिर ऑफिस में, मालेगांव में पुराने विवाद की वापसी; डिप्टी मेयर बोले- रेनोवेशन के चलते हटाई थी

मालेगांव नगर निगम में समाजवादी पार्टी का प्रतिनिधित्व करने वाले डिप्टी मेयर शान-ए-हिंद ने अपने दफ्तर में टीपू सुल्तान की तस्वीर दोबारा लगाई है. कुछ महीने पहले भी शहर में भारी हंगामा हुआ था, जब उन्होंने यही तस्वीर लगाई थी. बाद में उस तस्वीर को हटा दिया गया था. आज टीपू सुल्तान की तस्वीर को दोबारा लगाए जाने पर काफी चर्चा हो रही है.
दफ्तर के वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि सबसे पहले रानी लक्ष्मी बाई, फिर भगत सिंह, सावित्रीबाई फुले, मौलाना अब्दुल कलाम आजाद, महात्मा गांधी, डॉ. भीमराव आंबेडकर, छत्रपति शिवाजी, फातेमा शेख, सुभाष चंद्र बोस और आखिर में टीपू सुल्तान की तस्वीरें लगी हुई हैं. तस्वीर को फिर से दफ्तर लगाने पर शान-ए-हिंद ने बताया कि ऑफिस के रेनोवेशन के काम की वजह से तस्वीर हटा दी गई थी और काम पूरा होने के बाद इसे वापस लगा दिया गया है. जबकि दूसरी तरफ मंत्री दादा भुसे ने कहा,'टीपू सुल्तान की तस्वीर लगाना गलत है. मैं मेयर से उस तस्वीर को हटवाने के लिए कहूंगा.'
Nashik, Maharashtra: On picture of Tipu Sultan in the Nashik Municipal Corporation, Minister Dada Bhuse says, "Putting up a picture of Tipu Sultan is wrong. I will tell the Mayor to have that picture removed." pic.twitter.com/2rjpqqbwS8
— IANS (@ians_india) August 25, 2026
इससे पहले फरवरी 2026 में भी तस्वीर कार्यालय में लगाए जाने के बाद शिवसेना (शिंदे गुट) के पार्षदों और BJP से जुड़े नेताओं/हिंदुत्ववादी संगठनों ने विरोध किया और तस्वीर हटाने की मांग की. शिवसेना काउंसलर निलेश आहेर के नेतृत्व में नगर निगम कमिश्नर के दफ्तर में विरोध दर्ज कराया गया. तस्वीर नहीं हटाने पर आंदोलन तेज करने की चेतावनी दी गई.
इसके अलावा भारतीय जनता पार्टी की तरफ से भी इसे लेकर तीखी आपत्ति जताई गई. उस समय शहजाद पूनावाला ने सवाल उठाया कि कार्यालय में टीपू सुल्तान की तस्वीर है, जबकि शिवाजी महाराज, डॉ. आंबेडकर और महात्मा गांधी की तस्वीरें नहीं हैं.
वहीं दूसरी तरफ शान-ए-हिंद ने तस्वीर हटाने से इनकार किया. उनका तर्क था कि टीपू सुल्तान अंग्रेजों के खिलाफ लड़ने वाले योद्धा थे और तस्वीर उनके साथी पार्षदों ने उन्हें तोहफे में दी थी. बाद में बढ़ते तनाव और कानून-व्यवस्था की स्थिति बिगड़ने की आशंका को देखते हुए तस्वीर को कार्यालय से हटा दिया गया.
एक और बड़ा विवाद तब जुड़ा जब महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाल की टीपू सुल्तान और छत्रपति शिवाजी महाराज को लेकर टिप्पणी पर विवाद हुआ. उनके बयान को शिवाजी महाराज की तुलना टीपू सुल्तान से करने के तौर पर लिया गया, जिसके बाद उन्होंने माफी मांगकर स्पष्टीकरण दिया.