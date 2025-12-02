तिरुपति बाला जी मंदिर के वो रहस्य जो आज भी पहेली हैं, मूर्ति को आता है पसीना और बिना तेल के जलता है ​दीपक!

Tirupati Balaji Temple Mystery: भारत के आंध्र प्रदेश में स्थित तिरुपति बालाजी मंदिर (Tirupati Balaji Temple) अपने अलौकिक स्वरूप, रहस्य और चमत्कारों के कारण दुनिया भर में प्रसिद्ध है. ये मंदिर भगवान विष्णु को समर्पित है और ये भारत के मुख्य तीर्थ स्थलों में से एक है. तिरुपति बालाजी मंदिर का वास्विक नाम 'श्री वेंकटेश्वर स्वामी' है जो स्वयं भगवान विष्णु हैं. ऐसा माना जाता है कि भगवान श्री वेंकटेश्वर स्वामी अपनी पत्नी पद्मावती के साथ यही तिरुमला में निवास करते हैं. कहा जाता है जो भक्त यहां सच्चे मन से प्रार्थना करता है उसकी मनोकामना जरूर पूरी होती हैं. तिरुपति बाला जी मंदिर में भक्त अपनी इच्छा से अपने बाल दान करते हैं. इस चत्मकारी मंदिर से कई रहस्यमयी बातें जुड़ी हैं चलिए जानते हैं.

धार्मिक मान्यताओं के अनुसार ऐसा कहा जाता है कि भगवान विष्णु यहां खुद विराजमान हैं. इतना ही नहीं भगवान वेंकटेश्वर स्वामी की प्रतिमा पर जो बाल हैं वे असली हैं. ऐसा कहा जाता है कि ये बाल हमेशा मुलायम रहते हैं और कभी टूटते भी नहीं है.

अपना स्थान बदलती है मूर्ति?

जब भक्त मंदिर के गर्भ गृह में प्रवेश करते हैं तो ऐसा लगता है जैसे भगवान वेंकेटेश्वर की मूर्ति गर्भगृह के बीचोबीच स्थित है, लेकिन जब भक्त गर्भ गृह से बाहर आते हैं तो भौचक्के रह जाते हैं क्योंकि बाहर से देखने पर मूर्ति दाहिनी तरफ नजर आती है. अब ये आंखों का धोखा है या सच में कोई चमत्कार है. आज तक इस बात का पता नहीं चल पाया है.

दोनों तरह के वस्त्र पहनाए जाते हैं

आपको जानकर हैरानी होगी कि भगवान श्री वेंकेटेश्वर स्वामी को पुरुष और स्त्री दोनों तरह के वस्त्र पहनाए जाते हैं. दरअसल, ऐसा माना जाता है कि भगवान के इस रूम में मां लक्ष्मी भी समाहित हैं. यही कारण है कि मूर्ति को मां लक्ष्मी जी के वस्त्र भी पहनाए जाते हैं.

मूर्ति को आता है पसीना

आपको बता दें कि मंदिर का तापमान कम रखा जाता है और इसके पीछे की वजह है कि मंदिर के गर्भगृह में स्थित भगवान श्री वेंकटेश्वर स्वामी की प्रतिमा को पसीना आता है और पसीने की बूंद देखी जा सकती है. इसलिए मंदिर का तापमान काफी कम रखा जाता है. भगवान की प्रतिमा इतनी अलौकिक है ऐसा लगता है जैसे स्वयं भगवान विष्णु विराजमान हों.

भगवान के हृदय में माता लक्ष्मी जी की आकृति

गुरुवार के दिन मंदिर के गर्भगृह में एक अलौकिक नजारा देखने को मिलता है. इस दिन भगवान श्री वेंकेटेश्वर स्वामी जी को स्नान कराया जाता है और चंदन का लेप लगाया जाता है. जब इस चंदन के लेप को हटाया जाता है. तब भगवान के हृदय में मां लक्ष्मी जी की आकृति दिखाई देती है. इतना ही नहीं मंदिर में हमेशा एक दिया जलता रहता है और इसमें रहस्य ये है कि इस दीपक में कभी भी तेल या घी नहीं डाला जाता है. इस दीपक के बारे में आज भी रहस्य है कि ये क्यों जल रहा है और इसको किसने प्रज्वलित किया था.

