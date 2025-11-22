तिरुपत्ति मंदिर में नकली घी से बने 200000000 लड्डू; VVIP से लेकर आम आदमी समेत सबने खाए, जांच में खुलासा

Tirupati Laddoo Row: आंध्र प्रदेश के तिरुपति मंदिर में अशुद्धियों को लेकर जारी जांच के बीच एक चौंकाने वाला खुलासा हुआ है. बताया जा रहा है कि मंदिर में मिलावटी घी का इस्तेमाल करके लगभग 20 करोड़ लड्डू बनाए गए. श्री वेंकटेश्वर मंदिर का प्रबंधन करने वाले तिरुमाला तिरुपति देवस्थानम (TTD) ट्रस्ट बोर्ड के अध्यक्ष बीआर नायडू ने बताया कि यह साल 2019-2024 के दौरान बांटे गए कुल 48.76 करोड़ लड्डुओं में शामिल है.

प्रसाद में मिलावट

यह आंकड़े सिंपल कैलकुलेशन के आधार पर निकाले गए हैं, जिसमें मंदिर में रोजाना आने वाले लोगों की संख्या, खरीद का विवरण और प्रोडक्शन समेत बिक्री के आंकड़े शामिल हैं. पिछले साल यह मिलावट सामने आई थी, जिससे प्रसाद की पवित्रता को देखते हुए लाखों श्रद्धालुओं की धार्मिक भावनाएं आहत हुई थीं. अब इस मामले की जांच केंद्रीय जांच ब्यूरो के नेतृत्व में SIT की ओर से की जा रही है. SIT ने पाया कि 68 लाख किलो प्रसाद में इस्तेमाल मिलावटी घी में पाम ऑयल, पाम कर्नेल ऑयल और अन्य जहरीले पदार्थ मिलाए गए थे. इसकी कीमत लगभग 20 करोड़ रुपये थी.

कैसे लगाया जा रहा पता?

बताया जा रहा है कि फर्जी उत्पादों की सप्लाई उत्तराखंड की भोले बाबा डेयरी और उसकी फर्जी कंपनियों की ओर से की गई थी. अनुमान है कि इन 5 सालों के दौरान 11 करोड़ श्रद्धालु मंदिर में आए थे. वहीं यह पता लगाने का कोई तरीका नहीं है कि मिलावटी घी से बने लड्डू किसे मिले. TTD के मुताबिक VVIP लड्डुओं को भी अलग से नहीं पहचाना जा सकता है. इसको लेकर SIT ने हाल ही में TTD के पूर्व अध्यक्ष और YSRCP सांसद वाईवी सुब्बा रेड्डी से 8 घंटे तक की पूछताछ की.

मामले को लेकर पूछताछ

पूछताछ में जब सुब्बा रेड्डी से पूछा गया कि लैब की ओर से सैंपल में मिलावट पाए जाने के बावजूद उन्होंने घी के टैंकरों को अनुमति क्यों दी तो इस पर उन्होंने दावा किया कि रिपोर्ट उनके सामने कभी नहीं रखी गई और तकनीकी समिति की सिफारिशों के अनुसार ही खरीद की गई. मामले को लेकर उनके पूर्व सहायक चिन्ना अप्पन्ना को गिरफ्तार कर लिया गया है. SIT ने TTD के पूर्व कार्यकारी अधिकारी एवी धर्म रेड्डी से भी पूछताछ की है और नेल्लोर के एक कोर्ट में अपनी मुख्य टिप्पणियां भी दाखिल कर दी हैं. 15 दिसंबर 2025 तक एक सप्लीमेंट्री चार्जशीट दाखिल होने की उम्मीद है.