Advertisement
trendingNow13014133
Hindi Newsदेश

तिरुपत्ति मंदिर में नकली घी से बने 200000000 लड्डू; VVIP से लेकर आम आदमी समेत सबने खाए, जांच में खुलासा

Tirupati Laddoo Adulteration:  आंध्र प्रदेश के तिरुपति मंदिर के प्रसाद में पाई जाने वाली अशुद्धियों को लेकर बड़ा खुलासा हुआ है. मंदिर में मिलावटी घी का इस्तेमाल करके लगभग 20 करोड़ लड्डू बनाए गए. 

Written By  Shruti Kaul |Last Updated: Nov 22, 2025, 02:15 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

तिरुपत्ति मंदिर में नकली घी से बने 200000000 लड्डू; VVIP से लेकर आम आदमी समेत सबने खाए, जांच में खुलासा

Tirupati Laddoo Row: आंध्र प्रदेश के तिरुपति मंदिर में अशुद्धियों को लेकर जारी जांच के बीच एक चौंकाने वाला खुलासा हुआ है. बताया जा रहा है कि मंदिर में मिलावटी घी का इस्तेमाल करके लगभग 20 करोड़ लड्डू बनाए गए. श्री वेंकटेश्वर मंदिर का प्रबंधन करने वाले तिरुमाला तिरुपति देवस्थानम (TTD) ट्रस्ट बोर्ड के अध्यक्ष बीआर नायडू ने बताया कि यह साल 2019-2024 के दौरान बांटे गए कुल 48.76 करोड़ लड्डुओं में शामिल है. 

प्रसाद में मिलावट 

यह आंकड़े सिंपल कैलकुलेशन के आधार पर निकाले गए हैं, जिसमें मंदिर में रोजाना आने वाले लोगों की संख्या, खरीद का विवरण और प्रोडक्शन समेत बिक्री के आंकड़े शामिल हैं. पिछले साल यह मिलावट सामने आई थी, जिससे प्रसाद की पवित्रता को देखते हुए लाखों श्रद्धालुओं की धार्मिक भावनाएं आहत हुई थीं. अब इस मामले की जांच केंद्रीय जांच ब्यूरो के नेतृत्व में SIT की ओर से की जा रही है. SIT ने पाया कि 68 लाख किलो प्रसाद में इस्तेमाल मिलावटी घी में पाम ऑयल, पाम कर्नेल ऑयल और अन्य जहरीले पदार्थ मिलाए गए थे. इसकी कीमत लगभग 20 करोड़ रुपये थी.   

ये भी पढ़ें- ट्रंप-ममदानी की ये फोटो दिखाकर किसको सबक सिखा रहे थरूर, इशारों-इशारों में पढ़ा दिया लोकतंत्र का पाठ  

Add Zee News as a Preferred Source

 

कैसे लगाया जा रहा पता? 

बताया जा रहा है कि फर्जी उत्पादों की सप्लाई उत्तराखंड की भोले बाबा डेयरी और उसकी फर्जी कंपनियों की ओर से की गई थी. अनुमान है कि इन 5 सालों के दौरान 11 करोड़ श्रद्धालु मंदिर में आए थे. वहीं यह पता लगाने का कोई तरीका नहीं है कि मिलावटी घी से बने लड्डू किसे मिले. TTD के मुताबिक VVIP लड्डुओं को भी अलग से नहीं पहचाना जा सकता है. इसको लेकर SIT ने हाल ही में TTD के पूर्व अध्यक्ष और YSRCP सांसद वाईवी सुब्बा रेड्डी से 8 घंटे तक की पूछताछ की.   

ये भी पढ़ें- बाबर के नाम पर एक भी ईंट नहीं रखी जाएगी... बंगाल में बाबरी मस्जिद की बुनियाद रखने पर बवाल, MLA का सिर पर 1 करोड़ का ईनाम

 

मामले को लेकर पूछताछ 

पूछताछ में जब सुब्बा रेड्डी से पूछा गया कि लैब की ओर से सैंपल में मिलावट पाए जाने के बावजूद उन्होंने घी के टैंकरों को अनुमति क्यों दी तो इस पर उन्होंने दावा किया कि रिपोर्ट उनके सामने कभी नहीं रखी गई और तकनीकी समिति की सिफारिशों के अनुसार ही खरीद की गई. मामले को लेकर उनके पूर्व सहायक चिन्ना अप्पन्ना को गिरफ्तार कर लिया गया है. SIT ने TTD के पूर्व कार्यकारी अधिकारी एवी धर्म रेड्डी से भी पूछताछ की है और नेल्लोर के एक कोर्ट में अपनी मुख्य टिप्पणियां भी दाखिल कर दी हैं. 15 दिसंबर 2025 तक एक सप्लीमेंट्री चार्जशीट दाखिल होने की उम्मीद है. 

Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Zee News Hindi पर. Hindi News और India News in Hindi के लिए जुड़े रहें हमारे साथ.

About the Author
author img
Shruti Kaul

ज़ी न्यूज में सब एडिटर. वनस्थली विद्यापीठ यूनिवर्सिटी राजस्थान से जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन. ये राष्ट्रीय-अंतर्राष्ट्रीय मुद्दो से जुड़े विषयों पर लिखती हैं. लिखने के अलावा श्रुति ...और पढ़ें

TAGS

Tirupati mandir

Trending news

अहमदाबाद सीरियल धमाकों से भी जुड़ा था 'अलफलाह' छात्र का नाम, अब NCMEI ने भेजा नोटिस
Al-Falah University
अहमदाबाद सीरियल धमाकों से भी जुड़ा था 'अलफलाह' छात्र का नाम, अब NCMEI ने भेजा नोटिस
ना बैंड ना बाजा...अस्पताल का इमरजेंसी वॉर्ड बना शादी का मंडप, पूरा सोशल मीडिया हैरान
marriage in hospital
ना बैंड ना बाजा...अस्पताल का इमरजेंसी वॉर्ड बना शादी का मंडप, पूरा सोशल मीडिया हैरान
दिल्ली में दूसरी वारदात से पहले पकड़ी गई मौत की मंडी! पाक-चीन-तुर्की की चाल बेनकाब
Delhi News
दिल्ली में दूसरी वारदात से पहले पकड़ी गई मौत की मंडी! पाक-चीन-तुर्की की चाल बेनकाब
ट्रंप-ममदानी की ये फोटो दिखाकर किसको सबक सिखा रहे थरूर, पढ़ा दिया लोकतंत्र का पाठ
Shashi Tharoor
ट्रंप-ममदानी की ये फोटो दिखाकर किसको सबक सिखा रहे थरूर, पढ़ा दिया लोकतंत्र का पाठ
तेंदुए से जान बचाने के लिए गांव वालों ने बनाया ऐसा कवच, गले में पहनकर बिंदास घूम रहे
Pune
तेंदुए से जान बचाने के लिए गांव वालों ने बनाया ऐसा कवच, गले में पहनकर बिंदास घूम रहे
बाबर के नाम पर एक भी ईंट नहीं रखी... बंगाल में बाबरी मस्जिद की बुनियाद रखने पर बवाल
Ram Mandir
बाबर के नाम पर एक भी ईंट नहीं रखी... बंगाल में बाबरी मस्जिद की बुनियाद रखने पर बवाल
गोवा में AAP ने 22 जिला पंचायत उम्मीदवार उतारे, सभी 50 सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान
aap
गोवा में AAP ने 22 जिला पंचायत उम्मीदवार उतारे, सभी 50 सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान
सीमा पार से दोगुनी हुई ‘आतंकी सप्लाई’, 131 में से 122 पाकिस्तानी, सामने आई रिपोर्ट
Terrorism
सीमा पार से दोगुनी हुई ‘आतंकी सप्लाई’, 131 में से 122 पाकिस्तानी, सामने आई रिपोर्ट
कॉन्सेप्ट ही कुछ ऐसा है, हिंदू नहीं तो दुनिया नहीं रहेगी... मोहन भागवत का बड़ा बयान
Mohan Bhagwat
कॉन्सेप्ट ही कुछ ऐसा है, हिंदू नहीं तो दुनिया नहीं रहेगी... मोहन भागवत का बड़ा बयान
मुझे बोलने में संकोच नहीं... पद छोड़ने के बाद पहली बार धनखड़ खुलकर बोले, शब्द पकड़िए
Jagdeep Dhankhar news
मुझे बोलने में संकोच नहीं... पद छोड़ने के बाद पहली बार धनखड़ खुलकर बोले, शब्द पकड़िए