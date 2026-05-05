30 में से 25 राउंड तक मंत्री जी रहे हावी, बंट गई मिठाई; अंत में 1 वोट से हार गए

हाल के वर्षों में ऐसा रोचक चुनावी मुकाबला देखने को नहीं मिला जैसा कि तमिलनाडु की तिरुपत्‍तूर (Tiruppattur) सीट पर रहा. 30 राउंड की मतगणना जब शुरू हुई तो डीएमके सरकार में सहकारी मंत्री केआर पेरियाकरुप्‍पन ने शुरुआत से ही बढ़त बना ली. वो 25 राउंड तक टीवीके के प्रत्‍याशी से आगे रहे. उनके समर्थकों को यकीन हो गया कि वो ही जीतेंगे. मिठाइयां बंटनी शुरू हो गईं और बधाईयों का आदान-प्रदान चालू हो गया. लेकिन 4 मई का दिन पेरियाकरुप्‍पन के लिए नहीं था.

25 राउंड तक पेरियाकरुप्‍पन करीब ढाई हजार वोट से आगे थे. 26वें राउंड से माहौल बदलना शुरू हुआ. यह राउंड जब खत्‍म हुआ तो पहली बार टीवीके प्रत्‍याशी आर सीनिवास सेतुपति को बढ़त मिली. यानी उस वक्‍त तक उनको 80929 वोट मिल चुके थे. मंत्री महोदय को उस वक्‍त तक 80730 वोट मिले थे यानी इस राउंड में पहली बार सीनिवास सेतुपति को 199 वोटों की बढ़त मिली. मुकाबला रोचक होता गया और 29वें राउंड में बाजी बराबरी पर छूटी. 30वां यानी आखिरी राउंड जब शुरू हुआ तो दिलों की धड़कनें बढ़ गईं और जब कांउंटिंग खत्‍म हुई तो पेरियाकरुप्‍पन का दिल टूट गया. जी हां, वो केवल एक वोट से हार गए. एक्‍टर विजय की पार्टी टीवीके के प्रत्‍याशी सीनिवास सेतुपति को कुल 83,375 वोट मिले और पेरियाकरुप्‍पन को उनसे एक वोट कम यानी 83,374 वोट मिले. इस तरह वो एक वोट से हार गए.

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जाहिर है कि दोनों ही प्रत्‍याशियों का वोट प्रतिशत भी बराबर रहा. दोनों को ही 38.65 प्रतिशत वोट मिले. कुल मिलाकर इस जबर्दस्‍त मुकाबले ने साबित कर दिया कि एक वोट से किस तरह जीती हुई बाजी हाथ से फिसल सकती है . ये चुनावी मुकाबला लोकतंत्र में एक वोट की ताकत को भी बताता है.

टीवीके ने रच दिया इतिहास

इस बार तमिलनाडु के चुनाव में एक्‍टर विजय की पार्टी टीवीके ने इतिहास रच दिया. महज दो साल पुरानी टीवीके को 234 सदस्‍यों वाली विधानसभा में 108 सीटें मिलीं. डीएमके को 59 और अन्‍नाडीएमके को 47 सीटें मिली हैं. कांग्रेस को पांच, पीएमके को 4, सीपीएम और सीपीआई को 2-2, वीसीके को 2 और डीएमडीके को एक सीट मिली है. इसके अतिरिक्‍त आईएमयूएल को 2, बीजेपी को 1 और AMMKMNKZ को एक सीट मिली है.