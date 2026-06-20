TMC Account freeze: टीएमसी सुप्रीमो ममता बनर्जी के लिए शनिवार का दिन नई मुसीबत लेकर आया. विधायकों और सांसदों के पाला बदलने के बाद अब बागी विधायकों की शिकायत पर टीएमसी के तीन बैंक खाते फ्रीज कर दिए गए हैं. इस एक्शन के बाद तृणमूल कांग्रेस (TMC) के बैंक खातों में जमा सैकड़ों करोड़ रुपये की निकासी पर रोक लग गई है.
इन खातों में मौजूद करीब 440 करोड़ रुपये की फंडिग के सोर्स को लेकर उठे सवालों के बाद पुलिस ने खातों से होने वाले लेन-देन पर रोक लगाने की कार्रवाई की है.
पश्चिम बंगाल पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी के मुताबिक, पार्टी से जुड़े तीन बैंक खातों, जिनमें करीब ₹440 करोड़ रुपये जमा हैं को 'डेबिट फ्रीज' कर दिया गया है. ये खाते एक निजी बैंक से संचालित होते हैं. इस रोक के कारण खातों से पैसे निकालने या बाहर ट्रांसफर करने पर रोक लग गई है. आपको बताते चलें कि 'डेबिट फ्रीज' का मतलब बैंक खाते से पैसे निकालने, ट्रांसफर करने या किसी भी प्रकार का भुगतान करने पर अस्थायी रूप से रोक लगाना होता है.
यह कार्रवाई विपक्ष के नेता रितब्रत बनर्जी के समर्थन वाले 10 विधायकों द्वारा बिधाननगर पुलिस कमिश्नरेट के तहत साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन में दर्ज कराई गई शिकायतों के बाद हुई है. विधायकों ने एफआईआर दर्ज करने और खातों में मौजूद धन के लेन-देन और उसके स्रोत की विस्तृत जांच की मांग की थी. अपनी शिकायतों में विधायकों ने सवाल उठाया कि इतनी बड़ी रकम कैसे जमा हुई. उन्होंने जांच एजेंसियों से यह भी पता लगाने को कहा कि ये पैसे वैध स्रोतों से आए हैं या कथित गैरकानूनी गतिविधियों से जुड़े हैं.
आपको बताते चलें कि तृणमूल कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अरूप बिस्वास ने एक निजी बैंक को पत्र लिखकर पार्टी के खातों से लेन-देन पर तुरंत रोक लगाने की मांग की थी. उन्होंने इसके लिए पार्टी के वैध नेतृत्व को लेकर अनिश्चितता और विधायकों तथा सांसदों की बगावत का हवाला दिया था. इसके बाद ममता बनर्जी खेमे के वफादाक विधायक कुणाल घोष ने कहा कि बिस्वास अब टीएमसी कोषाध्यक्ष के पद पर नहीं हैं, इसलिए उन्हें वित्तीय मामलों में पार्टी की ओर से बोलने का अधिकार नहीं है.