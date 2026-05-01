मतगणना में केंद्रीय कर्मचारियों की ड्यूटी का जताया विरोध, TMC की याचिका पर 'सुप्रीम' सुनवाई कल; HC से लग चुका है झटका

पश्चिम बंगाल में हुए विधानसभा चुनाव मे वोटों की गिनती 4 मई को होनी है. इससे पहले टीएमसी ने सुप्रीम कोर्ट में चुनाव आयोग के उस फैसले को चुनौती दी है, जिसमें मतगणना में केवल केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों को काउंटिंग सुपरवाइजर बनाया है. टीएमसी ने चुनाव आयोग के इस फैसल के पक्षपातपूर्ण बताया है. सुप्रीम कोर्ट इस मामले की सुनवाई 2 मई को करेगा.
Trending Photos
West Bengal Elections: पश्चिम बंगाल में हुए विधानसभा चुनाव के वोटों की गिनती 4 मई (सोमवार) को होगी. इससे पहले राज्य में सियसी पार हाई दिख रहा है. चुनाव आयोग ने मतगणना में केवल केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों को काउंटिंग सुपरवाइजर बनाया है, टीएमसी ने आयोग के इस फैसले पर आपत्ति जताई है और इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है. बता दें कि इससे पहले तृणमूल कांग्रेस ने कलकत्ता हाईकोर्ट में भी याचिका दायर की थी, जिसको उच्च न्यायालय ने खारिज कर दिया था. टीएमसी की याचिका पर कल (02 मई) को सुनवाई होगी.
दरअसल, चुनाव के परिणाम 4 मई को आ रहे हैं. इससे पहले टीएमसी ने अपनी याचिका पर जल्दी से जल्दी सुनवाई की मांग की है. इससे पहले कलकत्ता हाईकोर्ट ने टीएमसी की याचिका को खारिज कर दिया था. न्यायाधीश कृष्णा राव की ओर से कहा गया कि चुनाव आयोग को यह अधिकार है कि वह मतगणना पर्यवेक्षक और सहायक राज्य सरकार या केंद्र सरकार के कर्मचारियों में किसी को नियुक्त कर सकता है. इसमें कुछ भी गैर कानूनी नहीं है.
गौरतलब है कि तृणमूल कांग्रेस का आरोप है कि केंद्र सरकार के कर्मचारी बीजेपी के प्रभाव में आ सकते हैं, लेकनि अदालत ने इस आशंका को खारिज कर दिया. हाईकोर्ट ने कहा कि मतगणना कक्ष में माइक्रो ऑब्जर्वर, उम्मीदवारों के काउंटिंग एजेंट और अन्य कर्मी उपस्थित होते हैं. ऐसे में किसी भी प्रकार की गड़बड़ी की संभावना न के बरारबर है. कलकत्ता हाईकोर्ट में चुनाव आयोग ने कहा कि ये नियुक्तियां तय प्रक्रिया के तहत हुई हैं. पारदर्शिता और निष्पक्षता का ध्यान रखते हुए ये नियुक्तियां की गई हैं.
यह भी पढ़ें: 'टीएमसी बुरी तरह चुनाव हार रही है इसलिए रचा जा रहा स्ट्रॉन्ग रूम वाला नाटक...' सुवेंदु अधिकारी का सीएम ममता बनर्जी पर हमला
उच्च न्यायालय से याचिका खारिज होने के बाद टीएमसी ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है. TMC ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है और टों की गिनती के लिए सिर्फ केंद्र सरकार और केंद्रीय PSU कर्मचारियों को चुने जाने के चुनाव आयोग के फैसले को चुनौती दी है. TMC की नई याचिका पर शनिवार को सुप्रीम कोर्ट में विशेष सुनवाई होगी. इसके लिए CJI सूर्य कांत ने दो जजों की स्पेशल बेंच का गठन किया है. जस्टिस पी एस नरसिम्हा और जस्टिस जॉयमाल्या बागची की बेंच टीएमसी की याचिका पर सुनवाई करेगी.
यह भी पढ़ें: बंगाल में जहां-जहां EVM से हुई 'छेड़छाड़', उन 15 बूथों पर 2 मई को फिर होगी वोटिंग, EC का आदेश
Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Zee News Hindi पर. Hindi News और India News in Hindi के लिए जुड़े रहें हमारे साथ.