'बेशर्म रंग' पर बवाल के बीच TMC ने शेयर किया स्मृति ईरानी का ये वीडियो, कहा- अब करो बहिष्कार

Trinamool congress BJP twitter clash: शाहरुख खान की फिल्म पठान से जड़ी विवाद में अब ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के नेता आमने-सामने आ गए हैं. दरअसल, फिल्म के 'बेशर्म रंग' गाने में एक्ट्रेस दीपिका पादुकोण के भगवा रंग के ड्रेस को लेकर बीजेपी और हिंदुत्ववादी संगठनों ने आपत्ति जताई है. इनका कहना है कि भगवा रंग के ड्रेस को बेशर्म रंग बताकर हिंदुओं की भावनाओं को ठेस पहुंचाई गई है. इस बीच टीएमसी के नेता रिजू दत्ता ने स्मृति ईरानी का एक वीडियो शेयर कर इस विवाद में आग में घी डालने के काम किया है. उन्होंने मिस इंडिया ब्यूटी पेजेंट 1998 का वीडियो शेयर किया है जिसमें स्मृति ईरानी भी भगवा रंग की बिकिनी पहने दिख रही हैं.

रिजू दत्ता ने वीडियो पोस्ट करते हुए लिखा है कि बॉयकॉट स्क्वैड के नफरत फैलाने वाले बेवकूफ, जो फिल्म में भगवा रंग की बिकिनी पर शाहरुख खान का बहिष्कार कर रहे हैं उन्हें स्मृति ईरानी का भी बहिष्कार करना चाहिए, क्योंकि उन्होंने 1998 में 'भगवा बिकिनी' पहनी थी, लेकिन वह केंद्रीय कैबिनेट मंत्री हैं. उन पर कार्रवाई क्यों नहीं?

At the Kolkata Film Festival, Mamata Banerjee asked Arijit Singh to sing one of his favourites and he chose रंग दे तू मोहे गेरुआ…

It was an evening of realisations. From Mr Bachchan to Arijit, who reminded Mamata Banerjee, in her backyard, that the future of Bengal is saffron… pic.twitter.com/57n2RztC8B

— Amit Malviya (@amitmalviya) December 16, 2022