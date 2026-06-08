/INDIA Bloc बैठक से पहले ममता को बड़ा झटका, संकट के बीच राज्यसभा सांसद ने दिया इस्तीफा

पश्चिम बंगाल की राजनीति में इन दिनों हलचल तेज है. विधानसभा चुनाव में तृणमूल कांग्रेस (TMC) को मिली बड़ी हार के बाद पार्टी के भीतर असंतोष की खबरें लगातार सामने आ रही हैं. अब चर्चा है कि टीएमसी के वरिष्ठ नेता और राज्यसभा सांसद सुखेंदु शेखर रॉय ने इस्तीफा दे दिया है. सूत्रों के मुताबिक, सुखेंदु शेखर रॉय पिछले काफी समय से पार्टी की कार्यप्रणाली और कुछ फैसलों को लेकर असहज बताए जा रहे हैं. हालांकि, उनकी ओर से अब तक कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है, लेकिन राजनीतिक गलियारों में उनके भविष्य को लेकर अटकलों का बाजार गर्म है.
यह घटनाक्रम ऐसे समय सामने आया है जब संसद में टीएमसी के सांसदों के बीच संभावित टूट की चर्चाएं भी जोर पकड़ रही हैं. सियासी जानकारों का मानना है कि आने वाले दिनों में पार्टी के लिए चुनौतियां और बढ़ सकती हैं. कुछ रिपोर्टों में दावा किया जा रहा है कि अगले सप्ताह लोकसभा में भी टीएमसी के कुछ सांसद अलग राह चुन सकते हैं, हालांकि इसकी अभी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है.
राज्यसभा में पश्चिम बंगाल की कुल 17 सीटें हैं. मौजूदा स्थिति में इनमें से 13 सीटों पर टीएमसी का कब्जा है, जबकि 3 सीटें बीजेपी के पास हैं. ऐसे में यदि पार्टी के भीतर असंतोष और बढ़ता है तो इसका असर संसद में उसके राजनीतिक समीकरणों पर भी पड़ सकता है.
फिलहाल सभी की नजरें टीएमसी नेतृत्व और उन नेताओं के अगले कदम पर टिकी हैं, जिनके नाम पार्टी छोड़ने की चर्चाओं में सामने आ रहे हैं. आने वाले दिनों में यह साफ हो सकेगा कि यह सिर्फ राजनीतिक अटकलें हैं या फिर पश्चिम बंगाल की राजनीति में किसी बड़े बदलाव की आहट.