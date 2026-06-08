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INDIA Bloc बैठक से पहले ममता को बड़ा झटका, संकट के बीच राज्यसभा सांसद ने दिया इस्तीफा

पश्चिम बंगाल की राजनीति में बड़ा घटनाक्रम सामने आया है. तृणमूल कांग्रेस (TMC) को झटका देते हुए राज्यसभा सांसद सुखेंदु रॉय ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है. इस फैसले के बाद राजनीतिक गलियारों में हलचल तेज हो गई है और ममता बनर्जी की पार्टी के भीतर उठापटक की चर्चाएं शुरू हो गई हैं. जानिए इस्तीफे की वजह, इसके राजनीतिक मायने और बंगाल की राजनीति पर पड़ने वाला संभावित असर.

Written ByRavindra Singh
Published: Jun 08, 2026, 12:08 PM IST|Updated: Jun 08, 2026, 12:14 PM IST
INDIA Bloc बैठक से पहले ममता को बड़ा झटका, संकट के बीच राज्यसभा सांसद ने दिया इस्तीफा
Image Credit: AI Generated Photo

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