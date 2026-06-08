/INDIA Bloc बैठक से पहले ममता को बड़ा झटका, संकट के बीच राज्यसभा सांसद ने दिया इस्तीफा

पश्चिम बंगाल की राजनीति में इन दिनों हलचल तेज है. विधानसभा चुनाव में तृणमूल कांग्रेस (TMC) को मिली बड़ी हार के बाद पार्टी के भीतर असंतोष की खबरें लगातार सामने आ रही हैं. अब चर्चा है कि टीएमसी के वरिष्ठ नेता और राज्यसभा सांसद सुखेंदु शेखर रॉय ने इस्तीफा दे दिया है. सूत्रों के मुताबिक, सुखेंदु शेखर रॉय पिछले काफी समय से पार्टी की कार्यप्रणाली और कुछ फैसलों को लेकर असहज बताए जा रहे हैं. हालांकि, उनकी ओर से अब तक कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है, लेकिन राजनीतिक गलियारों में उनके भविष्य को लेकर अटकलों का बाजार गर्म है.