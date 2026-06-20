Abhishek Banerjee: पश्चिम बंगाल की राजनीति एक बार फिर सड़क से लेकर एयरपोर्ट तक सुलग उठी है. तृणमूल कांग्रेस (TMC) के ऑल इंडिया जनरल सेक्रेटरी और सांसद अभिषेक बनर्जी की फ्लाइट अभी कोलकाता एयरपोर्ट पर लैंड भी नहीं हुई थी कि बाहर का पूरा इलाका रणक्षेत्र में तब्दील हो गया.
जानकारी के अनुसार, शुक्रवार देर रात एयरपोर्ट के वीआईपी गेट के बाहर बीजेपी और टीएमसी के कार्यकर्ता आपस में बुरी तरह भिड़ गए. दोनों गुटों के बीच पहले तीखी बहस हुई, जो देखते ही देखते हिंसक झड़प और हाथापाई में बदल गई. इस बवाल के चलते एयरपोर्ट पर आने-जाने वाले आम यात्रियों और उनके परिवारों में दहशत फैल गई. आखिरकार भारी पुलिस बल ने मौके पर पहुंचकर लाठियां भांजते हुए हालात को काबू में किया.
दरअसल, ये पूरा विवाद सियासी नंबर गेम और बदले की राजनीति से जुड़ा है. अभिषेक बनर्जी दिल्ली में लोकसभा स्पीकर ओम बिरला से मुलाकात करने गए थे, जहां उन्होंने टीएमसी के 20 बागी सांसदों की संसद सदस्यता रद्द करने की आधिकारिक मांग की थी. इस हाई-प्रोफाइल बैठक के बाद जैसे ही वे दिल्ली से कोलकाता के लिए रवाना हुए, उनके स्वागत के लिए सैकड़ों टीएमसी कार्यकर्ता एयरपोर्ट के बाहर जमा हो गए.
WATCH | Kolkata | A supporter of Abhishek Banerjee says, "We have come here to receive Abhishek Banerjee, when a person from BJP came here, followed by some boys with eggs in their hands. We requested them not to initiate this culture, they said we taught them this... They… https://t.co/Rz210OpMPj pic.twitter.com/co0EPDNJKf
ANI (@ANI) June 19, 2026
टीएमसी नेताओं का आरोप है कि अभिषेक बनर्जी के आने की खबर मिलते ही बीजेपी कार्यकर्ता हाथों में अंडे और हथियार लेकर एयरपोर्ट पहुंच गए, जिसका मकसद अभिषेक को काले झंडे दिखाना और हमला करना था. हालांकि, बीजेपी ने इन आरोपों को सिरे से खारिज करते हुए इसे टीएमसी की गुंडागर्दी बताया है.
जैसे ही दोनों पार्टियों के कार्यकर्ताओं के बीच लात-घूंसे और नारेबाजी शुरू हुई, एयरपोर्ट की सुरक्षा में तैनात सीआईएसएफ (CISF) और स्थानीय पुलिस तुरंत एक्शन में आ गई. पुलिस ने घेरा बनाकर दोनों हिंसक गुटों को एक-दूसरे से अलग किया. इस भारी हंगामे के बीच ही अभिषेक बनर्जी की फ्लाइट लैंड हुई, जिसके बाद पुलिस सुरक्षा के कड़े घेरे में उन्हें बिना किसी नुकसान के सुरक्षित एयरपोर्ट से बाहर निकालकर रवाना किया गया. अभिषेक के जाने के बाद भी एयरपोर्ट परिसर में माहौल बेहद तनावपूर्ण बना रहा, जिसे देखते हुए देर रात तक वहां अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती रखनी पड़ी.
इस पूरे बवाल पर तीखी प्रतिक्रिया देते हुए बीजेपी विधायक (MLA) अरिजीत बख्शी ने ममता बनर्जी और टीएमसी नेतृत्व पर बेहद संगीन आरोप लगाए हैं. अरिजीत बख्शी ने इस घटना को कोलकाता एयरपोर्ट के इतिहास का एक 'काला दिन' बताते हुए कहा कि ऐसा खौफनाक मंजर यहां पहले कभी देखने को नहीं मिला. बीजेपी विधायक ने आरोप लगाया कि दमदम एयरपोर्ट के इतिहास में आज तक ऐसी शर्मनाक घटना कभी नहीं हुई थी. टीएमसी नेता अभिषेक बनर्जी के इशारे पर उनके क्रिमिनल सिंडिकेट के करीब 60 से 70 समाज विरोधी और पेशेवर अपराधियों ने हवाई अड्डे के बाहर लगभग 20-25 मिनट तक जमकर तांडव और तोड़फोड़ मचाई. यह सब उस वक्त हुआ जब वहां एक हाई-प्रोफाइल वीवीआईपी (VVIP) मूवमेंट चल रहा था.
Kolkata, West Bengal: On an Alleged Clash between BJP and TMC Worker's, BJP MLA Arijit Bakshi says, "This incident is unprecedented. Till date, the incident at Netaji Subhash Chandra Bose International Airport, which we call Dum Dum Airport, this sort of incident has not happened… pic.twitter.com/Gi4iIsJq0W
— IANS (@ians_india) June 19, 2026
अरिजीत बख्शी ने आगे बताया कि जिस वक्त टीएमसी के कथित उपद्रवी वहां तोड़फोड़ कर रहे थे, ठीक उसी समय देश के सम्मानित केंद्रीय मंत्री सुकांत मजूमदार भी एयरपोर्ट से गुजर रहे थे. इस भारी हंगामे और असुरक्षित माहौल के कारण केंद्रीय मंत्री को भी भारी असुविधा और परेशानी का सामना करना पड़ा. बीजेपी विधायक ने कि एयरपोर्ट जैसे संवेदनशील और सुरक्षित इलाके को टीएमसी के गुंडों ने एक सोची-समझी साजिश के तहत जंग के मैदान में तब्दील कर दिया.