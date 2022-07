Vice President Election: उपराष्ट्रपति चुनाव से पहले विपक्ष को तगड़ा झटका, ममता की पार्टी ने लिया ये बड़ा फैसला

TMC in Vice President Election: तृणमूल कांग्रेस के सांसद अभिषेक बनर्जी (Abhishek Banerjee) ने ऐलान किया कि उनकी पार्टी उपराष्ट्रपति चुनावों में NDA के उम्मीदवार जगदीप धनखड़ (Jagdeep Dhankhar) का समर्थन नहीं करेगी. साथ ही TMC ने यह भी तय किया है कि पार्टी आगामी उपराष्ट्रपति चुनावों से दूर रहेगी. इसके पीछे पार्टी का मानना है कि विपक्ष ने मार्गरेट अल्वा का नाम चुनने से पहले TMC से बात नहीं की.

TMC will not support NDA's Vice-Presidential candidate Jagdeep Dhankhar. The party will abstain from the upcoming Vice Presidential polls as it was decided in the meeting: TMC MP Abhishek Banerjee

