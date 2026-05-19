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Hindi NewsदेशTMC को बड़ा झटका! जहांगीर खान ने फाल्टा पुनर्मतदान से अचानक वापस लिया नाम

TMC को बड़ा झटका! जहांगीर खान ने फाल्टा पुनर्मतदान से अचानक वापस लिया नाम

Jahangir Khan: TMC के उम्मीदवार Jahangir Khan ने फाल्टा विधानसभा पुनर्मतदान से दो दिन पहले चुनावी मैदान छोड़ने का ऐलान कर दिया. बता दें कि Abhishek Banerjee के करीबी माने जाने वाले जहांगीर खान के इस फैसले से पश्चिम बंगाल की राजनीति में हलचल बढ़ गई है.

 

Written By  Shashank Shekhar Mishra|Last Updated: May 19, 2026, 02:33 PM IST
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Jahangir Khan
Jahangir Khan

Jahangir Khan Quits Falta Election Two Days Before Vote: TMC को पश्चिम बंगाल के फाल्टा विधानसभा क्षेत्र में बड़ा राजनीतिक झटका लगा है. पुनर्मतदान से ठीक 2 दिन पहले पार्टी उम्मीदवार जहांगीर खान (Jahangir Khan) ने ऐलान किया कि वह अब आगे कोई चुनाव नहीं लड़ेंगे. उनके इस अचानक फैसले ने बंगाल की राजनीति में हलचल तेज कर दी है. फाल्टा विधानसभा सीट अभिषेक बनर्जी (Abhishek Banerjee) के डायमंड हार्बर लोकसभा क्षेत्र का हिस्सा है. ऐसे में जहांगीर खान का चुनावी मैदान छोड़ना TMC के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है.

प्रचार से गायब दिखे बड़े TMC नेता

फाल्टा में पुनर्मतदान की तैयारियों के बीच TMC का कोई बड़ा चेहरा प्रचार में नजर नहीं आया. इसी मुद्दे को लेकर समीक भट्टाचार्य (Samik Bhattacharya) ने सवाल उठाते हुए पूछा कि आखिर फाल्टा में चुनाव प्रचार के दौरान अभिषेक बनर्जी कहां हैं. वहीं सीएम सुवेंदु अधिकारी (Suvendu Adhikari) ने भी चुनाव प्रचार के दौरान जहांगीर खान पर हमला बोलते हुए तंज कसा था कि पुष्पा कहां है?

‘मैं पुष्पा हूं’ बयान से चर्चा में आए थे जहांगीर

जहांगीर खान उस समय सुर्खियों में आए थे, जब उन्होंने चुनाव पर्यवेक्षक बनाकर भेजे गए IPS अधिकारी अजय पाल शर्मा (Ajay Pal Sharma) को खुली चुनौती दी थी. दरअसल, चुनाव से पहले अजय पाल शर्मा ने खुद को सिंघम और पुष्पा जैसी फिल्मों के अंदाज में सख्त अधिकारी बताया था. इसके जवाब में जहांगीर खान ने कहा था कि अगर वह सिंघम हैं, तो मैं पुष्पा हूं. यह बयान तब आया था, जब शर्मा ने खान के घर जाकर उनके परिवार को चुनाव के दिन वोटरों को डराने-धमकाने के खिलाफ चेतावनी दी थी.

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चुनाव आयोग ने रद्द कर दिया था फाल्टा का चुनाव

हालांकि पश्चिम बंगाल की 293 सीटों के नतीजे 4 मई को घोषित कर दिए गए थे, लेकिन ECI ने फाल्टा सीट का चुनाव रद्द कर दिया था. चुनाव आयोग ने गंभीर गड़बड़ियों और लोकतांत्रिक प्रक्रिया को नुकसान का हवाला देते हुए पुनर्मतदान कराने का फैसला लिया. आयोग को कई बूथों से वोटरों को डराने-धमकाने और EVM से कथित छेड़छाड़ की शिकायतें मिली थीं. कुछ आरोपों में विपक्षी उम्मीदवारों के नाम हटाने तक की बात सामने आई थी. इसके अलावा कई बूथों पर CCTV फुटेज भी अधूरी मिली, जिससे मतदान प्रक्रिया की निष्पक्षता पर सवाल उठे.

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अब फाल्टा में क्या होगा?

जहांगीर खान के चुनावी राजनीति छोड़ने के ऐलान के बाद फाल्टा सीट का मुकाबला और ज्यादा दिलचस्प हो गया है. राजनीतिक जानकारों का मानना है कि इस घटना का असर सिर्फ फाल्टा तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि इसका असर डायमंड हार्बर और पूरे बंगाल की राजनीति पर भी दिखाई दे सकता है.

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Shashank Shekhar Mishra

शशांक शेखर मिश्रा ज़ी न्यूज में बतौर सब एडिटर काम कर रहे हैं. इन्हें पत्रकारिता में करीब 5 वर्षों का अनुभव है. इन पांच सालों में देश की राजनीति से लेकर देश-दुनिया में बनते-बिगड़ते सत्ता समीकरणों एव...और पढ़ें

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