'हिम्मत हो तो हमला करो...', रणभेरी बजते ही ममता बनर्जी ने कोलकाता से भरी हुंकार, बीजेपी को दी चुनौती

Kolkata rally: पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने चुनाव प्रचार के पहले दिन बंगाल का किला फतह करने की कोशिश कर रही बीजेपी को चुनौती देते हुए हिंसा करवाने का आरोप लगाया है.
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Mamata Banerjee Kolkata rally: पश्चिम बंगाल में चुनावी समर का ऐलान होते ही सत्ताधारी टीएमसी और विपक्षी दल बीजेपी के बीच आरोप-प्रत्यारोप का दौर तेज हो गया है. प्रचार के पहले दिन कोलकाता की रैली में मुख्यमंत्री ने अपनी सरकार में मंत्री शशि पांजा के घर पर हुए हमले को लेकर बीजेपी पर गुंडागर्दी को बढ़ावा देने का आरोप लगाया है. बीजेपी नेताओं को खुली चुनौती देते हुए ममता बनर्जी ने कहा कि हिम्मत हो तो मेरे घर या टीएमसी के दूसरे नेताओं के घरों पर हमला करो... मैं चुनौती देती हूं. हमें जवाब देना और प्रतिरोध करना बखूबी आता है.
ममता बनर्जी का ये बयान उन आरोपों को लेकर आया था जब टीएमसी के स्थानीय नेताओं आरोप लगाया था कि मंत्री के घर पर हुआ हमला बीजेपी कार्यकर्ताओं ने किया था. उन्होंने ये आरोप भी लगाया था कि पथराव की वारदात में पांजा की कार को भी नुकसान पहुंचाया गया था और टीएमसी के कई कार्यकर्ता घायल हो गए थे.
मंत्री के घर हुए पथराव को लेकर ममता बनर्जी ने बीजेपी नेताओं को सवालों के कटघरे में खड़ा किया. ममता बनर्जी ने कहा, बीजेपी के नेता आए दिन हमलों की साजिश रचते हैं. पीएम मोदी की रैली के दिन मंत्री शशि पांजा के घर पर पार्टी समर्थित असामाजिक तत्वों द्वारा किए गए हमले के लिए BJP को शर्म आनी चाहिए'.
आपको बताते चलें कि बीते करीब 2 महीनों से बंगाल में एसआईआर को लेकर बीजेपी के खिलाफ धरना-प्रदर्शन और रैलियों में चुनाव आयोग और बीजेपी की मिलीभगत का आरोप लगा रही मुख्यमंत्री ने कथित रूप से देश में गैस सिलेंडर की कमी की खबरों को लेकर केंद्र सरकार के खिलाफ एक विरोध रैली करते हुए केंद्र सरकार को घेरा था.
पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी 2011 से सत्ता में हैं तीन चुनाव जीत कर हैट्रिक लगा चुकी हैं. चौथी बार सरकार बनाने का दावा कर रहीं ममता बनर्जी का कहना है कि बीजेपी कभी भी बंगाल में सरकार नहीं बना पाएगी. 2021 के चुनावी नतीजों पर नजर डालें तो 2021 विधानसभा चुनाव में टीएमसी ने जीती: 213 सीट, टीएमसी वोट शेयर: 48.5% था. वहीं 2021 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने विधानसभा में 77 सीटें जीतीं और वोट शेयर 38.5% रहा.
2026 में पश्चिम बंगाल में कुल वोटर करीब 6.44 करोड़ हैं. जिसमें फर्स्ट टाइम वोटर्स करीब 5.2 लाख हैं. साल 2021 के विधानसभा चुनावों में 7.34 करोड़ वोटर थे. 2026 के विधानसभा चुनावों में मतदाता सूची के शुद्धिकरण के बाद एसआईआर होने से करीब 1 करोड़ मतदाता घटे है. बंगाल में एसआईआर में 63.66 लाख फर्जी वोट कट चुके हैं. इसी तरह करीब 42 लाख वोटर्स की जांच चल रही है. इनमें से अधिकांश केस अल्पसंख्यक बहुल जिलों मालदा, मुर्शिदाबाद, उत्तर दिनाजपुर और दक्षिण 24 परगना के हैं. ऐसे लोगों के मतदान पर कोलकाता हाई कोर्ट जल्द ही फैसला ले सकता है. वहीं राज्य में चुनावी नामांकन की प्रक्रिया शुरु होने से 10 दिन पहले तक जितने मामलों का निपटारा हो जाएगा वो वोट डाल सकेंगे. उनका नाम वोटर लिस्ट में शामिल कर लिया जाएगा.
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