'2500 दफ्तर तोड़ दिए, मुझे भी पीटा गया', BJP सरकार पर बरसीं ममता बनर्जी; TMC नेताओं को डराने का जड़ा आरोप

पश्चिम बंगाल की पूर्व सीएम ममता बनर्जी ने बीजेपी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि राज्य में टीएमसी के कार्यकर्ताओं को डराया जा रहा है. उन्होंने कहा कि टीएमसी के मेंबर्स को पार्टी मीटिंग में नहीं आने दिया जा रहा है.
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Bengal Politics: पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव में मिली करारी हार के बाद टीएमसी लगातार बीजेपी पर निशाना साध रही है. हाल में ही टीएमसी के दो सांसदों अभिषेक बनर्जी और कल्याण बनर्जी पर कुछ अराजकतत्वों ने निशाना साधा और उनपर हमला किया. इस बीच राज्य में सियासी पारा हाई है. सोमवार (01 जून) को पश्चिम बंगाल की पूर्व सीएम ममता बनर्जी ने राज्य की सुवेंदु सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि टीएमसी को तोड़ने के लिए सभी प्रयास किए जा रहे हैं.
पूर्व सीएम ममता बनर्जी ने दावा किया कि टीएमसी को तोड़ने के लिए किसी को पैसा दिया जा रहा है, तो किसी को डराया जा रहा है. वहीं, कुछ पार्टी नेताओं को जांच एजेंसियों का डर दिखाया जा रहा है. इसके साथ ही टीएमसी चीफ ममता ने दावा कि या कि फाल्टा में पहली बार स्क्रूटनी हो गई थी, तो दोबारा क्यों की गई. 500 से अधिक एजेंट्स को गिरफ्तार किया गया. कैंडिडेट्स को धमकाया और उनके साथ लोगों को घर से बाहर नहीं निकालने नहीं दिया गया.
पूर्व सीएम ममता बनर्जी ने कहा कि चुनाव के बाद पूरे पश्चिम बंगाल में 2500 टीएमसी कार्यालयों को तोड़ा गया. मिशनरी के फंड रोक दिए गए और ईदगाह को बंद कर दिया गया. टीएमसी के कार्यतर्ताओं को घरों से निकलने नहीं दिया जा रहा है. पुलिस ने पार्टी के मेंबर्स को धमकी देना शुरू कर दिया है. ममता ने दावा किया कि पुलिस ने विधायकों और सांसदों को धमकाते हुए कहा कि अगर कोई भी पार्टी मीटिंग में जाते हैं, तो उन्हें जांच एजेंसियों का सामना करना पड़ सकता है. यह सब कुछ दूसरे राज्यों में क्यों नहीं हो रहा है. मुझे खुद पीटा गया है.
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टीएमसी चीफ ममता बनर्जी ने कहा कि TMC और भी अधिक मजबूत होगी. आज जो लोग बड़े-बड़े दावे कर रहे हैं कि पार्टी के नेता कार्यकर्ताओं के साथ खड़े नहीं हैं, वे गलत जानकारी फैला रहे हैं. पूरी तरह से अराजकता फैली हुई है,यहां तक कि हिटलर ने भी ऐसे काम नहीं किए थे. इस स्थिति का वर्णन करने के लिए अब कोई शब्द नहीं बचे हैं, क्योंकि जब भाषा ही जवाब दे जाए, तो इसका मतलब है कि अत्याचार ने सारी हदें पार कर दी हैं. आप कुछ विधायकों और सांसदों को डरा-धमकाकर या रिश्वत देकर TMC को कमज़ोर नहीं कर सकते; बल्कि, इससे तो पार्टी और भी अधिक मजबूत हो रही है. (एएनआई)
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