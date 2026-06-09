/संसद में टीएमसी के दो फाड़! सुवेंदु-शाह के चक्रव्यूह में फंसी पार्टी, आज ओम बिरला से मिल सकते हैं बागी सांसद

TMC Rebellion: पश्चिम बंगाल की राजनीति में घमासान जारी है. ताजा जानकारी के मुताबिक, तृणमूल कांग्रेस (TMC) में विधायकों की बगावत के बाद अब संसदीय दल में भी बहुत बड़ी टूट हो चुकी है. टीएमसी के करीब 20 बागी सांसदों का गुट आज लोकसभा अध्यक्ष (स्पीकर) ओम बिरला से व्यक्तिगत मुलाकात कर सकता है. कल ही इन सांसदों ने मुलाकात का समय मांगा था, लेकिन स्पीकर के दिल्ली से बाहर होने के कारण यह बैठक नहीं हो पाई थी. आज होने वाली इस मुलाकात के बाद संसद के भीतर की पूरी तस्वीर साफ हो जाएगी.
बता दें कि ये बगावत उस वक्त हुई है जब ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी विपक्ष के 'इंडिया' गठबंधन की बैठक के लिए दिल्ली में मौजूद हैं. राजनीति के जानकारों का कहना है कि ममता बनर्जी की स्थिति अब महाराष्ट्र के शरद पवार या उद्धव ठाकरे जैसी हो गई है, जिनकी पूरी पार्टी ही उनके हाथों से फिसल गई थी.
सियासी गलियारों में कल दिनभर टीएमसी के दो और सांसदों को अपने पाले में लाने के लिए भारी कसरत चलती रही. इसके बाद कल देर रात बागी सांसद शताब्दी रॉय के दिल्ली आवास पर एक बेहद गोपनीय और बड़ी बैठक हुई. इस बैठक के बीच में बीजेपी के कद्दावर नेता सुवेंदु अधिकारी भी वहां पहुंचे, जिसके बाद कयासों का बाजार और गर्म हो गया है. बागी सांसदों ने पहले ही लोकसभा स्पीकर ओम बिरला को पत्र लिखकर संसद में अलग बैठने की जगह मांगी है. सांसदों ने अपने पत्र में साफ-साफ कहा है कि वे अब नेशनल डेमोक्रेटिक एलायंस (NDA) का हिस्सा बनना चाहते हैं.
टीएमसी के बागी गुट ने लोकसभा अध्यक्ष को भेजी अपनी चिट्ठी में मांग की है कि संसद में उनके गुट को अलग मान्यता दी जाए और काकोली घोष दस्तीदार को उनके संसदीय दल की नेता के रूप में स्वीकार किया जाए.
इस बगावत में ममता बनर्जी के सबसे करीबी और भरोसेमंद माने जाने वाले कई बड़े नाम शामिल हैं. पत्र पर हस्ताक्षर करने वाले प्रमुख सांसदों में शताब्दी रॉय, काकोली घोष दस्तीदार, जून मालिया, पार्थ भौमिक, अरुप चक्रवर्ती, जगदीश वसुनिया, प्रसून बनर्जी, कालीपदा सोरेन, शर्मिला सरकार, वापी हलदर और असित मल शामिल हैं.
लोकसभा के साथ-साथ राज्यसभा में भी ममता बनर्जी को गहरा जख्म लगा है. सोमवार को केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव के आवास पर बागी सांसदों की एक अहम बैठक हुई थी, जिसमें टीएमसी के वरिष्ठ राज्यसभा सांसद सुखेंदु शेखर रॉय भी मौजूद थे. इस बैठक के ठीक बाद सुखेंदु शेखर रॉय ने राज्यसभा के सभापति सी. पी. राधाकृष्णन से मुलाकात की और अपने पद से इस्तीफा दे दिया. उन्होंने राजनीति में शालीनता की नई परिभाषा देते हुए कहा कि मैंने टीएमसी छोड़ने और इस्तीफा देने के अपने फैसले की जानकारी मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को व्हाट्सऐप और ईमेल के जरिए भेज दी है. जब उनसे पूछा गया कि क्या विधानसभा की तरह संसद में भी टूट होगी? तो उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा कि क्या कोई गारंटी दे सकता है कि राज्यसभा या लोकसभा में ऐसी स्थिति पैदा नहीं होगी?
इस पूरी बगावत का सबसे दिलचस्प और दर्दनाक पहलू ये है कि जब शनिवार को ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी दिल्ली में बीजेपी के खिलाफ विपक्षी एकजुटता का दम भर रहे थे, ठीक उसी वक्त उनकी अपनी पार्टी के सांसद उनका साथ छोड़ रहे थे. अभिषेक बनर्जी को इस बगावत की भनक पहले ही लग गई थी, इसलिए वे संभावित टूट को रोकने के लिए ममता बनर्जी से भी पहले दिल्ली पहुंचे थे. शनिवार शाम को खुद ममता बनर्जी भी दिल्ली लैंड कर गईं, लेकिन दोनों नेताओं का पूरा डैमेज कंट्रोल फेल साबित हुआ. इस महा-टूट ने राष्ट्रीय स्तर पर ममता बनर्जी की राजनीतिक ताकत को बहुत कम कर दिया है.