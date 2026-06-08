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नेपाल बॉर्डर पर खत्म हुआ 'पुष्पा' का खेल! फाल्टा वाले फरार TMC नेता जहांगीर खान गिरफ्तार

TMC Pushpa Jahangir Khan Arrested: पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना जिले से एक बड़ी सियासी खबर सामने आई है. फाल्टा विधानसभा क्षेत्र से तृणमूल कांग्रेस (TMC) के पूर्व प्रत्याशी और कद्दावर नेता जहांगीर खान को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है. इस हाई-प्रोफाइल गिरफ्तारी के बाद से पूरे इलाके में राजनीतिक पारा चढ़ गया है और सुरक्षा सख्त कर दी गई है.

Written ByShashank Shekhar Mishra
Published: Jun 08, 2026, 11:00 AM IST|Updated: Jun 08, 2026, 11:44 AM IST
नेपाल बॉर्डर पर खत्म हुआ 'पुष्पा' का खेल! फाल्टा वाले फरार TMC नेता जहांगीर खान गिरफ्तार
Image Credit: जहांगीर खान

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