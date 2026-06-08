नेपाल बॉर्डर पर खत्म हुआ 'पुष्पा' का खेल! फाल्टा वाले फरार TMC नेता जहांगीर खान गिरफ्तार

Jahangir Khan Arrest: पश्चिम बंगाल के राजनीतिक गलियारों से इस वक्त की सबसे बड़ी और सनसनीखेज खबर सामने आ रही है. ताजा जानकारी के मुताबिक, दक्षिण 24 परगना जिले के फाल्टा विधानसभा क्षेत्र से तृणमूल कांग्रेस (TMC) के पूर्व प्रत्याशी और इलाके में 'पुष्पा' के नाम से मशहूर खौफ का पर्याय बने जहांगीर खान को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है. विधानसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद से ही जहांगीर खान पुलिस को चकमा देकर फरार चल रहा था. इस हाई-प्रोफाइल गिरफ्तारी के बाद से पूरे फाल्टा इलाके में भारी पुलिस बल तैनात कर दिया गया है.