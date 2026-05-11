TMC राज में जैसा हश्र लेफ्ट का हुआ, क्या BJP के दौर में वैसा ही ममता का अंजाम होगा?

20 मई 2011. इसी तारीख को बंगाल में TMC का सूरज 'चमका' और 'लेफ्ट' का अस्त हो गया. लगातार 34 साल तक वाम दल को कुर्सी पर बिठाने के बाद राज्य की जनता ने ममता को मौका दिया. ममता ने मौके को भरपूर भुनाया. लोगों ने भी उन्हें हाथों-हाथ लिया, जिसके चलते लगातार 15 साल उन्होंने शासन किया, लेकिन समय का चक्र बड़ा बलशाली होता है. अब 15 साल पहले जहां ममता थीं, वहां आज बीजेपी है और लेफ्ट की जगह ममता! राज्य में कमल खिलने से जो नए हालात बने हैं, इस पर एक नजर डालते हैं.

जिसे नकारा, वो हाशिए पर गया

बंगाल का इतिहास बताता है कि यहां सत्ता से एक बार जो बाहर होता है, वो हाशिए पर चला जाता है. जनता मौका देती है तो लगातार, और जब सत्ता से बेदखल करती है तो वापसी के लिए तरसा देती है- जैसे कांग्रेस के साथ किया है. बंगाल के अब तक के शासन को मोटे तौर पर चार हिस्सों में बांट कर देख सकते हैं.

पहला- आजादी के बाद से 1977 तक कांग्रेस का राज दूसरा- 1977 से 2011 तक लेफ्ट की लहर तीसरा- 2011 से 2026 तक ममता राज चौथा- 2026 से बीजेपी का दौर

कैसा था कांग्रेस का राज?

इनमें तीन दौर ऐसे हैं जिसमें हटने वाले को वापसी का मौका ही नहीं मिला. पहले दौर की बात करें तो आजादी के बाद कांग्रेस का राज रहा. राज्य के पहले मुख्यमंत्री के रूप में कांग्रेस के प्रफुल्ल चंद्र घोष ने सत्ता संभाली जो 1977 आते-आते सिद्धार्थ शंकर रे तक चली. इसके बाद से राज्य में कांग्रेस का जो पतन शुरू हुआ वो आज तक उबर नहीं सकी. एक समय तो पार्टी का खाता तक नहीं खुला था. 1977 में कांग्रेस को 20 सीटों तक सिमट गई थी. उसके बाद 1982 में पार्टी को थोड़ी बढ़त मिली जो 49 सीटों तक पहुंची, लेकिन 2021 के चुनाव में पार्टी का खाता तक न खुला. आज कांग्रेस दो विधायकों वाली पार्टी बनकर रह गई है.

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बंगाल में कब तक चली लेफ्ट की लहर?

1977 में लेफ्ट की एंट्री हुई और ज्योति बसु राज्य के सीएम बने. 2011 में बुद्धदेव भट्टाचार्य लेफ्ट के आखिरी सीएम रहे. 34 साल के शासन के बाद ममता बनर्जी ने लेफ्ट का दुर्ग ढहा दिया. 2011 में जब लेफ्ट फ्रंट की सरकार गई तो उनके पास 62 सीटें थीं, वहीं 2021 में कांग्रेस की तरह ही इनका भी स्कोर 0 था. आज राज्य में लेफ्ट के गिनती के दो विधायक बचे हैं.

क्या है टीएमसी का भविष्य?

कांग्रेस और लेफ्ट का आज जो हाल है, उस पर सवाल उठने लगे हैं कि क्या यही टीएमसी का भविष्य है. भले ही टीएमसी के आज 80 विधायक हैं, लेकिन 215 विधायकों से सीधे 80 पर आना ये बताता है कि अंदरखाने भी सब कुछ ठीक नहीं है. ममता के कई सिपहसालार इस बार चुनाव हार गए. सबसे बड़ा झटका ममता का भवानीपुर की सीट हार जाना है, जो 'कोढ़ में खाज' जैसा ही है. पार्टी की ताकत अभी तो दिल्ल में भी ठीक-ठाक है. लोकसभा में टीएमसी से 29 तो राज्यसभा में 13 सांसद हैं.

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अभिषेक बनर्जी पर 'दाग' पड़ेंगे भारी!

ममता का सामना इस समय बीजेपी से है जिसका इस समय जलवा-जलाल कायम है. ममता के पक्ष में बस यही एक बात है कि उनकी छवि अभी भी बेदाग है. उन पर एक भी भ्रष्टाचार के आरोप नहीं हैं. वहीं भतीजे अभिषेक बनर्जी को उनका उत्तराधिकारी माना जा रहा है. उन पर कई आरोप हैं.

I-pac पर आंख मूंदकर भरोसे से नुकसान?

करारी हार के बाद पार्टी के अंदर से बगावत से स्वर आने लगे हैं. पार्टी ने कल ही तीन प्रवक्ताओं को 6 साल के लिए निष्कासित कर दिया. प्रवक्ता रहे रिजु दत्ता ने तो पार्टी के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए यहां तक कह दिया कि पार्टी को I-pac के हवाले कर दिया गया है, जिसके चलते भारी नुकसान हुआ. सिर्फ रिजु ही नहीं, पार्टी के फायरब्रांड नेता कल्याण बनर्जी भी I-pac पर जरूरत से ज्यादा भरोसा करना नुकसानदेह बता चुके हैं.

विधानसभा चुनाव में तो टीएमसी की जो गत हुई सो हुई, अगर यही हाल निकाय और पंचायत चुनाव में भी रहा तो ममता के लिए बड़ी मुश्किल होने वाली है. अगले साल ये दोनों चुनाव होने हैं जो ममता के लिए 'लिटमस टेस्ट' जैसा होगा, जिसमें ये पता चल जाएगा कि मां-माटी-मानुष के जिस नारे पर उन्होंने सत्ता पाई थी, वो अभी भी चमत्कार कर सकता है या नहीं?

मुस्लिम वोट बैंक में सेंधमारी बड़ा खतरा

ममता के लिए राहत की बात ये है कि पार्टी को अभी भी 40 फीसदी के करीब वोट मिले हैं. लेकिन जिस तरह उसके मुस्लिम वोट बैंक में कांग्रेस और लेफ्ट ने सेंधमारी की है, वो खतरे की घंटी है. वहीं बीजेपी की बात करें तो पार्टी ने पिछले तीन चुनावों से राज्य में ध्यान देना शुरू किया. पिछले चुनाव में बीजेपी 77 सीटों तक पहुंची थी, जो इस बार 207 तक पहुंच गई.