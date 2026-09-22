/टीएमसी की फांस: चुनाव चिन्ह ‘घास-फूल’ फ्रीज होने से फंस गए 1.5 लाख झंडे, हावड़ा के कारीगरों की बढ़ी टेंशन

पश्चिम बंगाल की रेजिनगर विधानसभा और नंदीग्राम विधानसभा पर होने जा रहे उपचुनाव को कमाई का मौका मानकर राजनीतिक दलों के झंडे और पोस्टर यानी चुनाव प्रचार की सामग्री बनाने वाले कुछ कारोबारियों को तगड़ा झटका लगा है. असली बनाम नकली की लड़ाई के बीच चुनाव आयोग ने टीएमसी का नाम और चुनाव चिन्ह फ्रीज कर दिया है. इससे कुछ कारोबारियों का माल फंस गया है.
तृणमूल का 'घास-फूल' वाला जोड़ा फूल चुनाव चिह्न फ्रीज होने से न सिर्फ कारोबारियों बल्कि वहां काम करने वाले मजदूरों को अपनी दिहाड़ी की चिंता सता रही है.
हावड़ा में झंडा बनाने का काम करने वाले राजू हलदर उनसानी दक्षिण पाड़ा इलाके के निवासी हैं. वो वहीं अपने घर के पास चुनावी प्रचार में काम आने वाली सामग्री बनवाते हैं. चुनाव के समय वे अक्सर अलग-अलग राजनीतिक पार्टियों के लिए झंडे बनाते हैं. पहले उन्हें तृणमूल कांग्रेस के झंडों के लिए बहुत सारे ऑर्डर मिलते थे.
इसलिए उन्होंने रेजिनगर और नंंदीग्राम उपचुनावों और नगर निकाय चुनावों को देखते हुए, बिना ऑर्डर आए पहले ही बड़ी संख्या में करीब 1,50,000 अलग-अलग साइज के तृणमूल झंडे बनाकर जमा कर लिए थे. लेकिन हालात अचानक बदल गए. इस बात को लेकर खींचतान शुरू हो गई कि 'घास-फूल' वाला चुनाव चिह्न किस गुट के पास रहेगा. यानी ममता बनर्जी के खेमे के साथ या रिताब्रत के साथ वाली तृणमूल के पास. इसी विवाद में आयोग ने फिलहाल के लिए उस चुनाव चिह्न को फ्रीज कर दिया.
नतीजतन, राजू हलदर की वर्कशॉप में बने 1,50,000 तृणमूल झंडे अब बोरियों में पैक होकर रखे हुए हैं. राजू हलदर बताते हैं कि अलग-अलग राजनीतिक पार्टियों के झंडों के अलावा, उनकी वर्कशॉप में साल भर राष्ट्रीय और धार्मिक झंडे भी बनते हैं. उनके बनाए झंडे न सिर्फ बंगाल में, बल्कि दूसरे राज्यों में भी भेजे जाते हैं. लेकिन मौजूदा हालात से उन्हें भारी आर्थिक नुकसान का खतरा है, क्योंकि अब तृणमूल के झंडे नहीं बेचे जा सकते. बोरियों में जमा करके रखे गए इन झंडों का भविष्य अब चुनाव आयोग के अगले फैसले पर निर्भर करेगा.
टीएमसी के इस चुनाव चिन्ह जोड़ा-फूल को खुद ममता बनर्जी ने डिजाइन किया था. एक ही डंठल पर उगी दो हरी कली-फूल और नीचे हरी घास. 1997-98 में जब ममता बनर्जी ने कांग्रेस से बगावत कर नई राह चुनी, तो उन्होंने बंगाली मानुस से सीधा और इमोशनल कनेक्ट करने के साथ खुद को जमीन से जुड़े लोगों की आवाज उठाने वाले दल की पहचान बताने के लिए इसे चुना था.
'तृणमूल' शब्द का शाब्दिक अर्थ ही होता है- 'घास की जड़'. यानी ये निशान केवल एक चुनावी सिंबल भर नहीं था, बल्कि टीएमसी की विचारधारा की पहचान बन गया था. घास से निकलता हुआ फूल इस बात का प्रतीक था कि यह पार्टी आम इंसान, गरीब मजदूर और किसानों की उम्मीदों से उपजी है.
17 सितंबर 2026 को आयोग ने अंतरिम आदेश जारी करते हुए 'ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस' नाम और 'जोड़ा-फूल' सिंबल को ये कहते हुए फ्रीज कर दिया था कि जब तक विवाद का अंतिम निपटारा नहीं होता कोई भी गुट इसका इस्तेमाल नहीं करेगा. इस वजह से चुनावी प्रचार सामग्री में लगा कारोबारियों का पैसा भी फंस गया है.