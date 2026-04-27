कौन हैं IPS परमार स्मित परषोत्तमदास जिनपर TMC ने लगाया BJP से सीक्रेट मीटिंग करने का आरोप, कलकत्ता हाई कोर्ट में दायर की याचिका

Bengal Police Observer Row: TMC ने कलकत्ता हाई कोर्ट में रिट याचिका दायर कर पुलिस ऑब्जर्वर परमार स्मित परषोत्तमदास पर भाजपा उम्मीदवार से कथित गुप्त बैठक का आरोप लगाया. याचिका, राजीव कुमार द्वारा दायर, मगराहाट पश्चिम सीट से जुड़ी है, जहां BJP उम्मीदवार गौर घोष चुनाव लड़ रहे हैं.
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Bengal Election 2026: पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के बीच TMC ने कलकत्ता उच्च न्यायालय में एक रिट याचिका दायर कर पुलिस ऑब्जर्वर परमार स्मित परषोत्तमदास पर गंभीर कदाचार के आरोप लगाए हैं. पार्टी का दावा है कि संबंधित अधिकारी ने चुनाव ड्यूटी के दौरान एक BJP उम्मीदवार के साथ गुप्त और अनौपचारिक बैठक की.
जानकारी के अनुसार, ये याचिका TMC नेता राजीव कुमार की ओर से दायर की गई है, जिसमें भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत न्यायिक हस्तक्षेप की मांग की गई है. याचिका में कहा गया है कि परषोत्तमदास, जिन्हें 2026 विधानसभा चुनाव के लिए पुलिस ऑब्जर्वर नियुक्त किया गया था, ने अपनी जिम्मेदारियों का उल्लंघन किया. याचिका के अनुसार, दक्षिण 24 परगना के 142-मगराहाट पश्चिम विधानसभा क्षेत्र में BJP उम्मीदवार गौर घोष के साथ ऑब्जर्वर की एक गुप्त बैठक हुई. यह क्षेत्र उनके अधिकार क्षेत्र में आता है, जिससे निष्पक्षता पर सवाल उठ रहे हैं.
TMC ने आरोप लगाया है कि अधिकारी को अलीपुर स्थित IPS मेस में ठहरने की आधिकारिक अनुमति थी, लेकिन उन्होंने 20 अप्रैल 2026 को डायमंड हार्बर स्थित सागरिका टूरिस्ट लॉज में रुककर प्रोटोकॉल का उल्लंघन किया. पार्टी का दावा है कि इसी स्थान पर कथित बैठक हुई.
याचिका में कहा गया है कि कथित बैठक का CCTV फुटेज भी सबूत के तौर पर अदालत में पेश किया गया है. TMC का कहना है कि यह फुटेज उनके आरोपों को पुष्ट करता है और मामले की गंभीरता को दर्शाता है.
याचिकाकर्ता का तर्क है कि चुनाव पर्यवेक्षकों को निष्पक्ष और स्वतंत्र तरीके से काम करना चाहिए, ताकि चुनाव प्रक्रिया की पारदर्शिता और विश्वसनीयता बनी रहे. किसी राजनीतिक उम्मीदवार के साथ निजी या गुप्त मुलाकात को उन्होंने कर्तव्य का गंभीर उल्लंघन बताया है.
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इस मामले में कलकत्ता उच्च न्यायालय द्वारा जल्द सुनवाई किए जाने की संभावना है. राजनीतिक हलकों में इस याचिका को लेकर हलचल तेज हो गई है, और अब नजर अदालत के फैसले पर है.
जानकारी के अनुसार, परमार स्मित परषोत्तमदास 2013 बैच के भारतीय पुलिस सेवा (IPS) अधिकारी हैं, जो ओडिशा कैडर से जुड़े हुए हैं. उन्होंने पुलिस सेवा में विभिन्न महत्वपूर्ण पदों पर कार्य किया है और कई संवेदनशील जिम्मेदारियां संभाली हैं. उन्होंने ओडिशा पुलिस में पुलिस अधीक्षक (SP) के रूप में सेवाएं दी हैं. परमार महाराष्ट्र के निवासी हैं और उन्होंने इंजीनियरिंग (BE) की पढ़ाई की है.
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