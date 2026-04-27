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कौन हैं IPS परमार स्मित परषोत्तमदास जिनपर TMC ने लगाया BJP से सीक्रेट मीटिंग करने का आरोप, कलकत्ता हाई कोर्ट में दायर की याचिका

Bengal Police Observer Row: TMC ने कलकत्ता हाई कोर्ट में रिट याचिका दायर कर पुलिस ऑब्जर्वर परमार स्मित परषोत्तमदास पर भाजपा उम्मीदवार से कथित गुप्त बैठक का आरोप लगाया. याचिका, राजीव कुमार द्वारा दायर, मगराहाट पश्चिम सीट से जुड़ी है, जहां BJP उम्मीदवार गौर घोष चुनाव लड़ रहे हैं.

 

Written By  Shashank Shekhar Mishra|Last Updated: Apr 27, 2026, 02:41 PM IST
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बंगाल विधानसभा चुनाव
बंगाल विधानसभा चुनाव

Bengal Election 2026: पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के बीच TMC ने कलकत्ता उच्च न्यायालय में एक रिट याचिका दायर कर पुलिस ऑब्जर्वर परमार स्मित परषोत्तमदास पर गंभीर कदाचार के आरोप लगाए हैं. पार्टी का दावा है कि संबंधित अधिकारी ने चुनाव ड्यूटी के दौरान एक BJP उम्मीदवार के साथ गुप्त और अनौपचारिक बैठक की.

अनुच्छेद 226 के तहत याचिका दायर

जानकारी के अनुसार, ये याचिका TMC नेता राजीव कुमार की ओर से दायर की गई है, जिसमें भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत न्यायिक हस्तक्षेप की मांग की गई है. याचिका में कहा गया है कि परषोत्तमदास, जिन्हें 2026 विधानसभा चुनाव के लिए पुलिस ऑब्जर्वर नियुक्त किया गया था, ने अपनी जिम्मेदारियों का उल्लंघन किया. याचिका के अनुसार, दक्षिण 24 परगना के 142-मगराहाट पश्चिम विधानसभा क्षेत्र में BJP उम्मीदवार गौर घोष के साथ ऑब्जर्वर की एक गुप्त बैठक हुई. यह क्षेत्र उनके अधिकार क्षेत्र में आता है, जिससे निष्पक्षता पर सवाल उठ रहे हैं.

प्रोटोकॉल उल्लंघन का आरोप

TMC ने आरोप लगाया है कि अधिकारी को अलीपुर स्थित IPS मेस में ठहरने की आधिकारिक अनुमति थी, लेकिन उन्होंने 20 अप्रैल 2026 को डायमंड हार्बर स्थित सागरिका टूरिस्ट लॉज में रुककर प्रोटोकॉल का उल्लंघन किया. पार्टी का दावा है कि इसी स्थान पर कथित बैठक हुई.

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CCTV फुटेज को बताया सबूत

याचिका में कहा गया है कि कथित बैठक का CCTV फुटेज भी सबूत के तौर पर अदालत में पेश किया गया है. TMC का कहना है कि यह फुटेज उनके आरोपों को पुष्ट करता है और मामले की गंभीरता को दर्शाता है.

निष्पक्ष चुनाव प्रक्रिया पर सवाल

याचिकाकर्ता का तर्क है कि चुनाव पर्यवेक्षकों को निष्पक्ष और स्वतंत्र तरीके से काम करना चाहिए, ताकि चुनाव प्रक्रिया की पारदर्शिता और विश्वसनीयता बनी रहे. किसी राजनीतिक उम्मीदवार के साथ निजी या गुप्त मुलाकात को उन्होंने कर्तव्य का गंभीर उल्लंघन बताया है.

ये भी पढ़ें: भांगर का सुजुद्दीन निकला बमबाज... बंगाल हिंसा में पुलिस की कार्रवाई, 15 ठिकानों पर छापेमारी; 4 आरोपी गिरफ्तार

इस मामले में कलकत्ता उच्च न्यायालय द्वारा जल्द सुनवाई किए जाने की संभावना है. राजनीतिक हलकों में इस याचिका को लेकर हलचल तेज हो गई है, और अब नजर अदालत के फैसले पर है.

जानिए कौन हैं IPS परमार स्मित परषोत्तमदास

जानकारी के अनुसार, परमार स्मित परषोत्तमदास 2013 बैच के भारतीय पुलिस सेवा (IPS) अधिकारी हैं, जो ओडिशा कैडर से जुड़े हुए हैं. उन्होंने पुलिस सेवा में विभिन्न महत्वपूर्ण पदों पर कार्य किया है और कई संवेदनशील जिम्मेदारियां संभाली हैं. उन्होंने ओडिशा पुलिस में पुलिस अधीक्षक (SP) के रूप में सेवाएं दी हैं. परमार महाराष्ट्र के निवासी हैं और उन्होंने इंजीनियरिंग (BE) की पढ़ाई की है. 

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Shashank Shekhar Mishra

शशांक शेखर मिश्रा ज़ी न्यूज में बतौर सब एडिटर काम कर रहे हैं. इन्हें पत्रकारिता में करीब 5 वर्षों का अनुभव है. इन पांच सालों में देश की राजनीति से लेकर देश-दुनिया में बनते-बिगड़ते सत्ता समीकरणों एव...और पढ़ें

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