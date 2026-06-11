'मैं अभिषेक का कर्मचारी नहीं, ममता मुझे चुनें या उन्हें', TMC नेता कल्याण बनर्जी के अचानक क्यों बदल गए सुर?

पश्चिम बंगाल की सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) में एक बार फिर अंदरूनी मतभेद खुलकर सामने आते दिख रहे हैं. पार्टी प्रमुख और पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के करीबी माने जाने वाले सेरामपुर सांसद कल्याण बनर्जी ने ऐसा बयान दिया है, जिसने राजनीतिक गलियारों में नई चर्चा छेड़ दी है. कल्याण बनर्जी ने भी ममता बनर्जी और अभिषेक को अपने बगावती सुर दिखाते हुए कहा है कि ममता चाहे अभिषेक को चुनें या फिर मुझे. मैं अभिषेक का कर्मचारी नहीं हूं. ममता बनर्जी की पार्टी तृणमूल कांग्रेस में रस्साकसी जारी है. अब तक राज्यसभा के 3 सांसदों ने इस्तीफा दे दिया है और लोकसभा के 20 से ज्यादा सांसदों ने बगावत कर दी है.
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, कल्याण बनर्जी ने कथित जाली हस्ताक्षर विवाद से जुड़े मामले में अभिषेक बनर्जी की ओर से कानूनी पैरवी करने से इनकार कर दिया है. इस दौरान उन्होंने पार्टी नेतृत्व और संगठन की कार्यशैली को लेकर भी नाराजगी जाहिर की. कल्याण बनर्जी ने अभिषेक बनर्जी के व्यवहार को लेकर भी तीखी टिप्पणी की. उन्होंने कहा कि उन्हें किसी की "बदतमीजी" स्वीकार नहीं है और इसी वजह से उन्होंने मामले से दूरी बनाने का फैसला किया.
कल्याण बनर्जी ने कहा कि तृणमूल कांग्रेस को पिछले कुछ समय में कई राजनीतिक चुनौतियों का सामना करना पड़ा है, लेकिन इसके बावजूद कुछ नेताओं के व्यवहार में कोई बदलाव नहीं आया है. उन्होंने आरोप लगाया कि पार्टी को नुकसान पहुंचा है, जबकि अभिषेक बनर्जी का अहंकार पहले जैसा ही बना हुआ है. उनके बयान को टीएमसी के भीतर बढ़ती असहमति के संकेत के तौर पर देखा जा रहा है. राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि पार्टी के वरिष्ठ नेताओं की सार्वजनिक नाराजगी संगठन के लिए असहज स्थिति पैदा कर सकती है.
जब टीएमसी सांसद से पार्टी को लेकर उनकी नाराजगी के बारे में पूछा गया तो उन्होंने बताया, 'मैंने उनका केस छोड़ दिया है. बुधवार मैंने हाईकोर्ट में उनके केस का जिक्र किया और जस्टिस कौशिक चंदा के सामने ममता बनर्जी के घर सीआईड के जाने का मुद्दा भी उठाया. किसी वजह से हाईकोर्ट ने मंगलवार (10 जून) को अभिषेक बनर्जी के केस की सुनवाई नहीं की. हमने जज से इसे अर्जेंट बेसिस पर सुनने की गुजारिश की थी. आज इस केस की सुनवाई होनी थी.'
तृणमूल कांग्रेस (TMC) के राष्ट्रीय महासचिव और सांसद अभिषेक बनर्जी को कथित हस्ताक्षर जालसाजी मामले में फिलहाल राहत मिली है. कलकत्ता हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया है कि जांच एजेंसी अगले दो सप्ताह तक उनके खिलाफ कोई कठोर या दंडात्मक कार्रवाई नहीं करेगी. हालांकि, अदालत ने उन्हें जांच में सहयोग करने और CID के समन का पालन करने का निर्देश दिया है. न्यायमूर्ति कौशिक चंद्र की एकल पीठ ने मामले की सुनवाई के दौरान कहा कि यदि जांच एजेंसी को अभिषेक बनर्जी से आगे पूछताछ की आवश्यकता महसूस होती है, तो उन्हें कम से कम 24 घंटे पहले नोटिस देना होगा. अदालत के इस निर्देश से अभिषेक को तत्काल कानूनी राहत मिली है, लेकिन जांच प्रक्रिया जारी रहेगी.
हाईकोर्ट ने यह भी आदेश दिया कि अभिषेक बनर्जी को गुरुवार शाम 6 बजे CID कार्यालय में उपस्थित होना होगा. यह निर्देश उस समन के संदर्भ में दिया गया है, जिसे जांच एजेंसी ने उनसे पूछताछ के लिए जारी किया था. मामला कथित हस्ताक्षर जालसाजी से जुड़ा बताया जा रहा है, जिसकी जांच पश्चिम बंगाल CID कर रही है. जांच एजेंसी का कहना है कि मामले के कुछ पहलुओं को स्पष्ट करने के लिए अभिषेक बनर्जी से पूछताछ जरूरी है. वहीं, अभिषेक पक्ष ने अदालत का रुख करते हुए समन और संभावित कार्रवाई को चुनौती दी थी. फिलहाल हाईकोर्ट के आदेश के बाद स्थिति यह है कि अभिषेक बनर्जी को जांच में सहयोग करना होगा, लेकिन अगले दो सप्ताह तक उनके खिलाफ कोई जबरन कार्रवाई नहीं की जाएगी. मामले की आगे की सुनवाई और जांच के नतीजों पर सभी की नजर बनी हुई है.