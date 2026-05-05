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Hindi NewsदेशEVM से छेड़छाड़ नहीं, लेकिन उनको..., चुनाव हारते ही अभिषेक बनर्जी ने अलापा नया राग, ECI-BJP को जमकर कोसा

'EVM से छेड़छाड़ नहीं, लेकिन उनको...', चुनाव हारते ही अभिषेक बनर्जी ने अलापा नया राग, ECI-BJP को जमकर कोसा

Abhishek Banerjee On EVM: TMC के जनरल सेक्रेटरी अभिषेक बनर्जी का कहना है कि भाजपा और केंद्र सरकार EVM और काउंटिंग में हेरफेर करके पश्चिम बंगाल का विधानसभा चुनाव जीते हैं. 

 

Written By  Shruti Kaul |Last Updated: May 05, 2026, 10:24 PM IST
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'EVM से छेड़छाड़ नहीं, लेकिन उनको...', चुनाव हारते ही अभिषेक बनर्जी ने अलापा नया राग, ECI-BJP को जमकर कोसा

West Bengal Election Results: पश्चिम बंगाल में सालों बाद विधानसभा चुनाव में भाजपा ने ममता बनर्जी की पार्टी को बड़ी शिकस्त दी है. लगभग 15 सालों तक सत्ता में रहने वाली TMC के लिए इसे पचाना थोड़ा मुश्किल हो गया है. बता दें कि TMC के जनरल सेक्रेटरी अभिषेक बनर्जी ने कहा कि विधानसभा चुनावों में इस्तेमाल की गई EVM अनियमितताओं की जांच के लिए एक कमेटी का गठन किया जाएगा.  उन्होंने यह भी कहा कि EVM में भले ही छेड़छाड़ न होने, लेकिन उन्हें बदला जरूर जा सकता है.  

EVM में हेरफेर? 

अभिषेक बनर्जी ने कहा कि वोटिंग के लिए इस्तेमाल की गई EVM को काउंटिग टेबल पर क्रॉस चेक किया गया था और उनके सीरियल नंबर फॉर्म 17C में दर्ज रिकॉर्ड से मैच नहीं कर रहे थे. उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि 12 घंटे तक इस्तेमाल की गई 90 प्रतिशत EVM मशीनों में 92-95 प्रतिशत तक चार्ज था. अभिषेक बनर्जी ने कहा,' जिस तरह से इन लोगों ने लूट की है, मैं आपको काउंटिंग सेंटर्स से ऐसे 100 CCTV फुटेज देता हूं और चुनाव आयोग इनमें से 10 फुटेज जारी करे. मतगणना केंद्रों से पूरे दिन का फुटेज, खासकर दोपहर 12 बजे से शाम 6 बजे तक का फुटेज जारी किया जाए. भले ही EVM में डाले गए वोटों में हेरफेर न हुआ हो, लेकिन EVM यूनिटों को बदला जा सकता है.'   

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काउंटिंग में हुई गड़बड़ी

अभिषेक बनर्जी ने आगे कहा,' हमें कई जगहों से फीडबैक मिला है. यह फीडबैक काउंटिंग के दिन ऑफीशियल रिटर्निंग ऑफिसर्स को सौंपी गई थी, जिसमें बताया गया कि जब मतगणना केंद्रों पर वोटिंग के लिए इस्तेमाल की गई स्पेसिफिक EVM की जांच की गई, तो उनके सीरियल नंबर फॉर्म 17C में दर्ज रिकॉर्ड से मेल नहीं खा रहे थे.' अभिषेक बनर्जी ने आरोप लगाया कि जिन केंद्रों पर दोपहर 2 बजे तक 80-90 प्रतिशत काउंटिंग पूरी हो जानी चाहिए थी, वहां ECI के आंकड़ों के मुताबिक केवल  3-4 राउंड की काउंटिंग ही हुई थी. कुछ जगहों पर 20 राउंड की काउंटिंग पेंडिंग थी. उन्होंने कहा कि 10 प्रतिशत मतों की गिनती रोककर और बढ़त का दावा करते हुए मीडिया की मदद से उन्होंने ऐसा माहौल बनाया जिससे यह प्रतीत हुआ कि भाजपा पहले ही जीत चुकी है.    

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'केवल केंद्रीय कर्मचारियों की हुई नियुक्ति...'

अभिषेक बनर्जी ने कहा कि मतगणना केंद्रों पर केवल केंद्रीय कर्मचारियों की नियुक्ति की गई थी. इसके अलावा काउंटिंग सुपरवाइजर और माइक्रो ऑब्जर्वर केंद्र सरकार के कर्मचारी थे, जबकि रिटर्निंग ऑफिसर की नियुक्ति ECI ने की थी. उनका आरोप है कि इन जगहों पर राज्य सरकार का कोई प्रतिनिधि मौजूद नहीं था. अभिषेक बनर्जी ने कहा कि परिसर की सुरक्षा में तैनात सुरक्षाकर्मी पूरी तरह से पैरामिलिट्री फोर्स के जवान थे. उन्होंने कहा,' सुप्रीम कोर्ट ने एक आदेश जारी किया था, जिसमें कहा गया था कि रैंडमाइजेशन नियम का सख्ती से पालन किया जाना चाहिए, जिसके तहत राज्य और केंद्र सरकार दोनों के कर्मचारियों की उपस्थिति अनिवार्य है, लेकिन इन केंद्रों पर केवल केंद्र सरकार के कर्मचारी ही मौजूद थे.' 

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Shruti Kaul

ज़ी न्यूज में सब एडिटर. वनस्थली विद्यापीठ यूनिवर्सिटी, राजस्थान से जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन. ये राष्ट्रीय-अंतर्राष्ट्रीय मुद्दो से जुड़े विषयों पर लिखती हैं. लिखने के अलावा श्रुति...और पढ़ें

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